https://ria.ru/20210731/mikhaylovka-1743756089.html

В Волгоградской области построят больницу и объездную дорогу

В Волгоградской области построят больницу и объездную дорогу - РИА Новости, 31.07.2021

В Волгоградской области построят больницу и объездную дорогу

Трехлетнюю программу развития создают в городе Михайловка Волгоградской области, в рамках которой будут построены инфекционная больница и объездная дорога,... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:38

2021-07-31T12:38

2021-07-31T12:38

волгоградская область

общество

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Трехлетнюю программу развития создают в городе Михайловка Волгоградской области, в рамках которой будут построены инфекционная больница и объездная дорога, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.Михайловка расположена в 180 километрах от Волгограда, здесь проживают около 90 тысяч человек. Это четвертый по численности город в Волгоградской области.По информации администрации, в субботу губернатор региона Андрей Бочаров провел рабочее совещание по вопросам развития Михайловки."Мы видим и системные проблемы, которые сдерживают развития Михайловки. Поэтому, имея серьезный опыт реализации государственных программ в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине, Урюпинске, мы принимаем решение о создании государственной программы по развитию городского округа", - цитирует пресс-служба Бочарова.Отмечается, что программа рассчитана на три года, будут реализованы ряд инфраструктурных проектов. Так, по данным администрации, губернатор принял решение о строительстве новой инфекционной больницы в Михайловке, которая войдет в структуру существующей районной больницы. "Сегодня мы окончательно приняли решение построить инфекционный корпус в Михайловке. Это важное решение... И уже необходимо переходить к проектным работам", - приводятся слова Бочарова в сообщении.Корпус будет рассчитан на 56 коек, предусмотрены два бокса интенсивной терапии, лаборатории, кабинеты КТ и рентген-диагностики. Отмечается, что эта больница станет пятой в регионе, которую построят за последние два года.Также в рамках госпрограммы развития Михайловки за счет регионального бюджета будет построена объездная дорога, чтобы вывести транзитный транспорт из центра города. "Задача - за следующий год сделать объездную дорогу", - цитирует администрация слова губернатора.

https://ria.ru/20210701/gazifikatsiya-1739456697.html

https://ria.ru/20210601/volgograd-1735098801.html

волгоградская область

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общество, волгоградская область, андрей бочаров