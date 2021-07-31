В Волгоградской области построят больницу и объездную дорогу
Глава Волгоградской области Бочаров: в городе Михайловка появятся больница и объездная дорога
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство Восточного обхода в Новосибирской области
ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Трехлетнюю программу развития создают в городе Михайловка Волгоградской области, в рамках которой будут построены инфекционная больница и объездная дорога, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.
Михайловка расположена в 180 километрах от Волгограда, здесь проживают около 90 тысяч человек. Это четвертый по численности город в Волгоградской области.
По информации администрации, в субботу губернатор региона Андрей Бочаров провел рабочее совещание по вопросам развития Михайловки.
"Мы видим и системные проблемы, которые сдерживают развития Михайловки. Поэтому, имея серьезный опыт реализации государственных программ в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине, Урюпинске, мы принимаем решение о создании государственной программы по развитию городского округа", - цитирует пресс-служба Бочарова.
Отмечается, что программа рассчитана на три года, будут реализованы ряд инфраструктурных проектов. Так, по данным администрации, губернатор принял решение о строительстве новой инфекционной больницы в Михайловке, которая войдет в структуру существующей районной больницы. "Сегодня мы окончательно приняли решение построить инфекционный корпус в Михайловке. Это важное решение... И уже необходимо переходить к проектным работам", - приводятся слова Бочарова в сообщении.
Корпус будет рассчитан на 56 коек, предусмотрены два бокса интенсивной терапии, лаборатории, кабинеты КТ и рентген-диагностики. Отмечается, что эта больница станет пятой в регионе, которую построят за последние два года.
Также в рамках госпрограммы развития Михайловки за счет регионального бюджета будет построена объездная дорога, чтобы вывести транзитный транспорт из центра города. "Задача - за следующий год сделать объездную дорогу", - цитирует администрация слова губернатора.