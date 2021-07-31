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Волгоградская область
https://ria.ru/20210731/mikhaylovka-1743756089.html
В Волгоградской области построят больницу и объездную дорогу
В Волгоградской области построят больницу и объездную дорогу - РИА Новости, 31.07.2021
В Волгоградской области построят больницу и объездную дорогу
Трехлетнюю программу развития создают в городе Михайловка Волгоградской области, в рамках которой будут построены инфекционная больница и объездная дорога,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:38
2021-07-31T12:38
волгоградская область
общество
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Трехлетнюю программу развития создают в городе Михайловка Волгоградской области, в рамках которой будут построены инфекционная больница и объездная дорога, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.Михайловка расположена в 180 километрах от Волгограда, здесь проживают около 90 тысяч человек. Это четвертый по численности город в Волгоградской области.По информации администрации, в субботу губернатор региона Андрей Бочаров провел рабочее совещание по вопросам развития Михайловки."Мы видим и системные проблемы, которые сдерживают развития Михайловки. Поэтому, имея серьезный опыт реализации государственных программ в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине, Урюпинске, мы принимаем решение о создании государственной программы по развитию городского округа", - цитирует пресс-служба Бочарова.Отмечается, что программа рассчитана на три года, будут реализованы ряд инфраструктурных проектов. Так, по данным администрации, губернатор принял решение о строительстве новой инфекционной больницы в Михайловке, которая войдет в структуру существующей районной больницы. "Сегодня мы окончательно приняли решение построить инфекционный корпус в Михайловке. Это важное решение... И уже необходимо переходить к проектным работам", - приводятся слова Бочарова в сообщении.Корпус будет рассчитан на 56 коек, предусмотрены два бокса интенсивной терапии, лаборатории, кабинеты КТ и рентген-диагностики. Отмечается, что эта больница станет пятой в регионе, которую построят за последние два года.Также в рамках госпрограммы развития Михайловки за счет регионального бюджета будет построена объездная дорога, чтобы вывести транзитный транспорт из центра города. "Задача - за следующий год сделать объездную дорогу", - цитирует администрация слова губернатора.
https://ria.ru/20210701/gazifikatsiya-1739456697.html
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общество, волгоградская область, андрей бочаров
12:38 31.07.2021
 
В Волгоградской области построят больницу и объездную дорогу

Глава Волгоградской области Бочаров: в городе Михайловка появятся больница и объездная дорога

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство Восточного обхода в Новосибирской области
Строительство Восточного обхода в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Трехлетнюю программу развития создают в городе Михайловка Волгоградской области, в рамках которой будут построены инфекционная больница и объездная дорога, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.
Михайловка расположена в 180 километрах от Волгограда, здесь проживают около 90 тысяч человек. Это четвертый по численности город в Волгоградской области.
По информации администрации, в субботу губернатор региона Андрей Бочаров провел рабочее совещание по вопросам развития Михайловки.
"Мы видим и системные проблемы, которые сдерживают развития Михайловки. Поэтому, имея серьезный опыт реализации государственных программ в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине, Урюпинске, мы принимаем решение о создании государственной программы по развитию городского округа", - цитирует пресс-служба Бочарова.
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Отмечается, что программа рассчитана на три года, будут реализованы ряд инфраструктурных проектов. Так, по данным администрации, губернатор принял решение о строительстве новой инфекционной больницы в Михайловке, которая войдет в структуру существующей районной больницы. "Сегодня мы окончательно приняли решение построить инфекционный корпус в Михайловке. Это важное решение... И уже необходимо переходить к проектным работам", - приводятся слова Бочарова в сообщении.
Корпус будет рассчитан на 56 коек, предусмотрены два бокса интенсивной терапии, лаборатории, кабинеты КТ и рентген-диагностики. Отмечается, что эта больница станет пятой в регионе, которую построят за последние два года.
Также в рамках госпрограммы развития Михайловки за счет регионального бюджета будет построена объездная дорога, чтобы вывести транзитный транспорт из центра города. "Задача - за следующий год сделать объездную дорогу", - цитирует администрация слова губернатора.
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