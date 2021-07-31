https://ria.ru/20210731/lnr-1743770180.html

Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2021

Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе можно урегулировать, выполнив Минские соглашения. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:00

2021-07-31T15:00

2021-07-31T15:00

в мире

украина

владимир зеленский

донбасс

лнр

леонид пасечник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/141069/56/1410695637_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_e830709f574c35c8f55cae9c8d0413fe.jpg

ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе можно урегулировать, выполнив Минские соглашения.Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек. Глава ЛНР заявил, что Киев таким образом пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. Также, по мнению Пасечника, подписанный Зеленским закон нарушает минские договоренности и нормы международного права."Владимир Александрович, неужели за семь лет военного конфликта в Луганской и Донецкой областях вы так и не поняли, что его урегулирование кроется просто в соблюдении минских договоренностей? А своими очередными законами Вы снова и снова противоречите сами себе и своим предвыборным обещаниям, отдаляя мир на Донбассе и вновь пытаясь перевести конфликт в активную стадию", - заявил Пасечник, комментарий которого предоставлен журналистам.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210729/donbass-1743450538.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, лнр, леонид пасечник