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Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2021
Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе можно урегулировать, выполнив Минские соглашения. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:00
2021-07-31T15:00
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
лнр
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе можно урегулировать, выполнив Минские соглашения.Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек. Глава ЛНР заявил, что Киев таким образом пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. Также, по мнению Пасечника, подписанный Зеленским закон нарушает минские договоренности и нормы международного права."Владимир Александрович, неужели за семь лет военного конфликта в Луганской и Донецкой областях вы так и не поняли, что его урегулирование кроется просто в соблюдении минских договоренностей? А своими очередными законами Вы снова и снова противоречите сами себе и своим предвыборным обещаниям, отдаляя мир на Донбассе и вновь пытаясь перевести конфликт в активную стадию", - заявил Пасечник, комментарий которого предоставлен журналистам.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210729/donbass-1743450538.html
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, лнр, леонид пасечник
15:00 31.07.2021
 
Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Глава ЛНР Пасечник: конфликт в Донбассе можно урегулировать, выполнив Минские соглашения

© РИА Новости / Олеся ПотаповаКрупномасштабные военные учения в ЛНР
Крупномасштабные военные учения в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе можно урегулировать, выполнив Минские соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек. Глава ЛНР заявил, что Киев таким образом пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. Также, по мнению Пасечника, подписанный Зеленским закон нарушает минские договоренности и нормы международного права.
"Владимир Александрович, неужели за семь лет военного конфликта в Луганской и Донецкой областях вы так и не поняли, что его урегулирование кроется просто в соблюдении минских договоренностей? А своими очередными законами Вы снова и снова противоречите сами себе и своим предвыборным обещаниям, отдаляя мир на Донбассе и вновь пытаясь перевести конфликт в активную стадию", - заявил Пасечник, комментарий которого предоставлен журналистам.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонбассЛНРЛеонид Пасечник
 
 
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