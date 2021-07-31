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https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
Японские власти не знают, что им делать с Курилами
Японские власти не знают, что им делать с Курилами - РИА Новости, 31.07.2021
Японские власти не знают, что им делать с Курилами
В Японии "переполнены яростью" — но вовсе не олимпийской. Текущая дипломатия в отношении России провалилась, поэтому нужна срочная встреча японского премьера... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:00
2021-07-31T08:05
авторы
спор вокруг статуса курильских островов
токио
сша
япония
владимир путин
курильские острова
синдзо абэ
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В Японии "переполнены яростью" — но вовсе не олимпийской. Текущая дипломатия в отношении России провалилась, поэтому нужна срочная встреча японского премьера Есихидэ Суги с Владимиром Путиным. Об этом шла речь на заседании комитета по внешней политике правящей в стране Либерально-демократической партии.Неужели в Токио осознали ошибочность своего курса и готовы к заключению мирного договора с Россией?Увы, нет — на том же заседании ЛДП речь шла в том числе о недовольстве реакцией японских властей на недавний визит российского премьера Мишустина на Курилы. Именно он "переполнил яростью" некоторых японских политиков — но непонятно, что же им не нравится в реакции собственного правительства. Ведь японский МИД традиционно выразил протест в связи с поездкой главы правительства России — дескать, нельзя ездить на наши "северные территории". Российский посол в Японии в ответ заявил, что не принимает японские претензии. А наш МИД, в свою очередь, выразил протест японскому послу "в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии", призвав "отказаться от деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень".То есть японцы ведут себя как обычно. Но что тогда значат рассуждения о провале политики на российском направлении и призывы устроить встречу Путина с Суги? Какую новую политику могут придумать в Токио?Максимальный прорыв на пути к мирному договору был достигнут осенью 2018-го, когда Путин и премьер Синдзо Абэ договорились двигаться к нему на основе московской декларации 1956 года. То есть сначала мирный договор, а потом передача Японии двух из четырех островов. Это был серьезный шаг для Токио — не отказываясь официально от претензий на все четыре острова, Абэ дал понять, что готов удовлетвориться двумя.Но состоявшиеся потом переговоры и консультации показали, что Абэ не всесилен: пройти свою часть пути — то есть признать итоги Второй мировой, отказаться от территориальных претензий к России и заключить мирный договор — Япония была не готова. Почти год назад Абэ ушел в отставку, а теперь и его политика признана (пусть пока и не официально) ошибочной. Так зачем Путину встречаться с Суги?Может быть, в Токио заинтересованы анонсированным неделю назад Владимиром Путиным "беспрецедентным предложением" по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курилах? Президент специально попросил Мишустина подготовить предложения — исходя из того, что "мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".После поездки премьера стало примерно понятно, о чем идет речь, — обсуждается создание на островах свободной экономической зоны с освобождением от множества налогов. Как сказал Мишустин, это предложение "было бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места".Но в Токио настороженно отнеслись к этому предложению — а что если Россия привлечет на острова китайских инвесторов? Хотя понятно, что свободная экономическая зона будет создаваться специально для работы с японцами, но Токио не спешит высказывать свою заинтересованность. Видимо, Суга хочет лично услышать от Путина подробности российского предложения. Но даже если Япония решится инвестировать в Курилы, поможет ли это продвижению к мирному договору?Нет — причем и по объективным, и по субъективным причинам. Объективно японская элита не готова признать бесперспективность давления на Россию в территориальном вопросе — ясно ведь, что до заключения мирного договора никакого изменения статуса островов не будет. А после подписания договора — и получения гарантий нераспространения действий японо-американского оборонного договора на Курилы — Шикотан и Хабомаи могут быть переданы в пользование Японии (при сохранении российского суверенитета) или перейти в совместное управление. Но для достижения этого результата Японии сначала нужно ослабить свою зависимость от США, к чему большая часть японской элиты не готова, хотя мечтает об этом и понимает, что продвижение по пути восстановления реального суверенитета Японии без этого невозможно.Субъективные же причины тупика в российско-японском урегулировании состоят в отсутствии в Японии сильного, волевого лидера, способного взять на себя персональную ответственность за решение спора с Россией. Даже влиятельнейший Синдзо Абэ не смог привести свою страну к так нужному ей договору. Есихидэ Суга всю свою политическую жизнь был исполнителем, а не творцом, поэтому ожидать от него прорыва нет вообще никаких оснований.Тем более что до парламентских выборов в Японии осталось меньше трех месяцев — и далеко не факт, что после них Суга сохранит свой пост. Да и ЛДП в целом теряет свои позиции, так что до конца года говорить в Токио не с кем и не о чем. А помогать либеральным демократам набирать предвыборные очки за счет темы "договора с Россией" не входит в обязанности Путина.Ведь Путин играет на японском направлении вдолгую — рассчитывая рано или поздно дождаться появления в Токио партнера, с которым можно будет заключить исторический договор.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742962955.html
https://ria.ru/20210730/proval-1743535232.html
https://ria.ru/20210723/kurily-1742552009.html
https://ria.ru/20210625/kurily-1738563595.html
https://ria.ru/20210729/slozhno-1743460246.html
токио
сша
япония
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авторы, спор вокруг статуса курильских островов, токио, сша, япония, владимир путин, курильские острова, синдзо абэ, россия, есихидэ суга
08:00 31.07.2021 (обновлено: 08:05 31.07.2021)
 

Японские власти не знают, что им делать с Курилами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
В Японии "переполнены яростью" — но вовсе не олимпийской. Текущая дипломатия в отношении России провалилась, поэтому нужна срочная встреча японского премьера Есихидэ Суги с Владимиром Путиным. Об этом шла речь на заседании комитета по внешней политике правящей в стране Либерально-демократической партии.
Неужели в Токио осознали ошибочность своего курса и готовы к заключению мирного договора с Россией?
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 17:00
Японцев разозлила реакция Токио на поездку Мишустина на Курилы
Увы, нет — на том же заседании ЛДП речь шла в том числе о недовольстве реакцией японских властей на недавний визит российского премьера Мишустина на Курилы. Именно он "переполнил яростью" некоторых японских политиков — но непонятно, что же им не нравится в реакции собственного правительства. Ведь японский МИД традиционно выразил протест в связи с поездкой главы правительства России — дескать, нельзя ездить на наши "северные территории". Российский посол в Японии в ответ заявил, что не принимает японские претензии. А наш МИД, в свою очередь, выразил протест японскому послу "в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии", призвав "отказаться от деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень".
То есть японцы ведут себя как обычно. Но что тогда значат рассуждения о провале политики на российском направлении и призывы устроить встречу Путина с Суги? Какую новую политику могут придумать в Токио?
Максимальный прорыв на пути к мирному договору был достигнут осенью 2018-го, когда Путин и премьер Синдзо Абэ договорились двигаться к нему на основе московской декларации 1956 года. То есть сначала мирный договор, а потом передача Японии двух из четырех островов. Это был серьезный шаг для Токио — не отказываясь официально от претензий на все четыре острова, Абэ дал понять, что готов удовлетвориться двумя.
Курилы - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 04:00
Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
Но состоявшиеся потом переговоры и консультации показали, что Абэ не всесилен: пройти свою часть пути — то есть признать итоги Второй мировой, отказаться от территориальных претензий к России и заключить мирный договор — Япония была не готова. Почти год назад Абэ ушел в отставку, а теперь и его политика признана (пусть пока и не официально) ошибочной. Так зачем Путину встречаться с Суги?
Может быть, в Токио заинтересованы анонсированным неделю назад Владимиром Путиным "беспрецедентным предложением" по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курилах? Президент специально попросил Мишустина подготовить предложения — исходя из того, что "мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".
После поездки премьера стало примерно понятно, о чем идет речь, — обсуждается создание на островах свободной экономической зоны с освобождением от множества налогов. Как сказал Мишустин, это предложение "было бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места".
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 14:30
Россия подготовила предложения по совместной работе с Японией на Курилах
Но в Токио настороженно отнеслись к этому предложению — а что если Россия привлечет на острова китайских инвесторов? Хотя понятно, что свободная экономическая зона будет создаваться специально для работы с японцами, но Токио не спешит высказывать свою заинтересованность. Видимо, Суга хочет лично услышать от Путина подробности российского предложения. Но даже если Япония решится инвестировать в Курилы, поможет ли это продвижению к мирному договору?
Нет — причем и по объективным, и по субъективным причинам. Объективно японская элита не готова признать бесперспективность давления на Россию в территориальном вопросе — ясно ведь, что до заключения мирного договора никакого изменения статуса островов не будет. А после подписания договора — и получения гарантий нераспространения действий японо-американского оборонного договора на Курилы — Шикотан и Хабомаи могут быть переданы в пользование Японии (при сохранении российского суверенитета) или перейти в совместное управление. Но для достижения этого результата Японии сначала нужно ослабить свою зависимость от США, к чему большая часть японской элиты не готова, хотя мечтает об этом и понимает, что продвижение по пути восстановления реального суверенитета Японии без этого невозможно.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 11:38
Японцы назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России
Субъективные же причины тупика в российско-японском урегулировании состоят в отсутствии в Японии сильного, волевого лидера, способного взять на себя персональную ответственность за решение спора с Россией. Даже влиятельнейший Синдзо Абэ не смог привести свою страну к так нужному ей договору. Есихидэ Суга всю свою политическую жизнь был исполнителем, а не творцом, поэтому ожидать от него прорыва нет вообще никаких оснований.
Тем более что до парламентских выборов в Японии осталось меньше трех месяцев — и далеко не факт, что после них Суга сохранит свой пост. Да и ЛДП в целом теряет свои позиции, так что до конца года говорить в Токио не с кем и не о чем. А помогать либеральным демократам набирать предвыборные очки за счет темы "договора с Россией" не входит в обязанности Путина.
Ведь Путин играет на японском направлении вдолгую — рассчитывая рано или поздно дождаться появления в Токио партнера, с которым можно будет заключить исторический договор.
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 15:38
В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
 
АвторыСпор вокруг статуса Курильских острововТокиоСШАЯпонияВладимир ПутинКурильские островаСиндзо АбэРоссияЕсихидэ Суга
 
 
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