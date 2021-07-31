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В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва"... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:22
2021-07-31T16:51
кембриджский университет
российская академия наук
здоровье - общество
здоровье
the lancet
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" объяснил, как сохранить "молодость" мозга после перенесенного COVID-19."Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе &lt;...&gt; что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением", — уточнил Федоряк.Таким образом он прокомментировал опубликованное на прошлой неделе в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе "много неясностей".Врач отметил, что "люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией".Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта после болезни, в том числе в легкой форме. Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742842592.html
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кембриджский университет, российская академия наук, здоровье - общество, здоровье, the lancet, коронавирус covid-19
15:22 31.07.2021 (обновлено: 16:51 31.07.2021)
 
В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19

Специалист РАН Денис Федоряк рассказал, как восстановить когнитивные функции после COVID-19

© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" объяснил, как сохранить "молодость" мозга после перенесенного COVID-19.
"Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением", — уточнил Федоряк.
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Таким образом он прокомментировал опубликованное на прошлой неделе в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе "много неясностей".
Врач отметил, что "люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией".
Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта после болезни, в том числе в легкой форме. Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
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Кембриджский университетРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоЗдоровьеThe LancetКоронавирус COVID-19
 
 
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