https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743772941.html
В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва"... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:22
2021-07-31T15:22
2021-07-31T16:51
кембриджский университет
российская академия наук
здоровье - общество
здоровье
the lancet
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152301/04/1523010469_0:223:4541:2777_1920x0_80_0_0_e9bf8083f960f950109c7cfd7985d6b4.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" объяснил, как сохранить "молодость" мозга после перенесенного COVID-19."Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением", — уточнил Федоряк.Таким образом он прокомментировал опубликованное на прошлой неделе в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе "много неясностей".Врач отметил, что "люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией".Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта после болезни, в том числе в легкой форме. Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742842592.html
https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152301/04/1523010469_271:0:4271:3000_1920x0_80_0_0_05d6c00772b51762e255320945c830be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кембриджский университет, российская академия наук, здоровье - общество, здоровье, the lancet, коронавирус covid-19
15:22 31.07.2021 (обновлено: 16:51 31.07.2021)
В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
Специалист РАН Денис Федоряк рассказал, как восстановить когнитивные функции после COVID-19