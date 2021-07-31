https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743772941.html

В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19

В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021

В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19

Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва"... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:22

2021-07-31T15:22

2021-07-31T16:51

кембриджский университет

российская академия наук

здоровье - общество

здоровье

the lancet

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" объяснил, как сохранить "молодость" мозга после перенесенного COVID-19."Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением", — уточнил Федоряк.Таким образом он прокомментировал опубликованное на прошлой неделе в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе "много неясностей".Врач отметил, что "люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией".Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта после болезни, в том числе в легкой форме. Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742842592.html

https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html

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кембриджский университет, российская академия наук, здоровье - общество, здоровье, the lancet, коронавирус covid-19