https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743722609.html

Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%

Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35% - РИА Новости, 31.07.2021

Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%

Эксперты в Великобритании представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавируса, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T05:53

2021-07-31T05:53

2021-07-31T05:53

распространение коронавируса

в мире

великобритания

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Эксперты в Великобритании представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавируса, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).Ученые описали гипотетические сценарии, согласно которым коронавирус может изменяться и развиваться, так как, по их мнению, он не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах.В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание варианта коронавируса с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных.Эксперты считают такой вариант "реально возможным" и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, снижением передачи коронавируса, минимизацией ввоза новых вариантов из-за границы, продолжением разработки лекарств против COVID-19 и с помощью ряда других мер.Одним из вероятных сценариев ученые в Британии также называют появление вариантов, устойчивых к препаратам и вакцинам против COVID-19, к чему может привести активная вакцинация населения.

https://ria.ru/20210730/shtamm-1743672664.html

https://ria.ru/20210730/immunitet-1743658915.html

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в мире, великобритания, коронавирус covid-19