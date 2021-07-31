https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743722609.html
Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35% - РИА Новости, 31.07.2021
Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
Эксперты в Великобритании представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавируса, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T05:53
2021-07-31T05:53
2021-07-31T05:53
распространение коронавируса
в мире
великобритания
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Эксперты в Великобритании представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавируса, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).Ученые описали гипотетические сценарии, согласно которым коронавирус может изменяться и развиваться, так как, по их мнению, он не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах.В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание варианта коронавируса с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных.Эксперты считают такой вариант "реально возможным" и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, снижением передачи коронавируса, минимизацией ввоза новых вариантов из-за границы, продолжением разработки лекарств против COVID-19 и с помощью ряда других мер.Одним из вероятных сценариев ученые в Британии также называют появление вариантов, устойчивых к препаратам и вакцинам против COVID-19, к чему может привести активная вакцинация населения.
https://ria.ru/20210730/shtamm-1743672664.html
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в мире, великобритания, коронавирус covid-19
Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
Британские ученые описали шанс появления варианта коронавируса со смертностью 35%
ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости.
Эксперты в Великобритании
представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавируса
, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).
Ученые описали гипотетические сценарии, согласно которым коронавирус может изменяться и развиваться, так как, по их мнению, он не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах.
В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание варианта коронавируса с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных.
"Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", - говорится в материале SAGE, опубликованном на сайте британского правительства.
Эксперты считают такой вариант "реально возможным" и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, снижением передачи коронавируса, минимизацией ввоза новых вариантов из-за границы, продолжением разработки лекарств против COVID-19 и с помощью ряда других мер.
Одним из вероятных сценариев ученые в Британии также называют появление вариантов, устойчивых к препаратам и вакцинам против COVID-19, к чему может привести активная вакцинация населения.