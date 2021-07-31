https://ria.ru/20210731/donbass-1743744487.html

Киев проигнорировал запросы ЛНР прекратить обстрелы, заявили в Луганске

Киев проигнорировал запросы ЛНР прекратить обстрелы, заявили в Луганске - РИА Новости, 31.07.2021

Киев проигнорировал запросы ЛНР прекратить обстрелы, заявили в Луганске

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в пятницу вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:10

2021-07-31T11:10

2021-07-31T11:10

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луганская народная республика

сцкк

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в пятницу вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в Народной милиции ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу три раза открывали огонь по территории республики."Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях. Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.Он уточнил, что руководствуясь указаниями главы республики Леонида Пасечника и пунктом "е" дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подразделения Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность украинских силовиков. По словам представителя оборонного ведомства республики, потери в рядах ВСУ уточняются.

https://ria.ru/20210731/donbass-1743733204.html

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киев

луганск

луганская народная республика

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в мире, киев, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сцкк, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр