https://ria.ru/20210731/disney-1743322976.html

Чип, Дейл и Ариэль: ради каких мультфильмов мы вставали утром в субботу

Чип, Дейл и Ариэль: ради каких мультфильмов мы вставали утром в субботу - РИА Новости, 31.07.2021

Чип, Дейл и Ариэль: ради каких мультфильмов мы вставали утром в субботу

В 1990-ые многие дети по выходным просыпались пораньше, чтобы посмотреть диснеевские мультсериалы. Их показывали по утрам. Из-за кого целое поколение (без... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:00

2021-07-31T09:00

2021-07-31T09:00

шоубиз

дети

the walt disney company

walt disney animation studios

детство

90-е годы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737461719_112:0:3753:2048_1920x0_80_0_0_9f7db51ecd1ed0b44612a4f199456cd6.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В 1990-ые многие дети по выходным просыпались пораньше, чтобы посмотреть диснеевские мультсериалы. Их показывали по утрам. Из-за кого целое поколение (без интернета) отказывалась от сна до обеда — в подборке РИА Новости. Чип и Дейл на страже справедливостиСерьезный Чип зачитывался детективами и носил куртку и шляпу а-ля Индиана Джонс. Дейл — парень попроще, дурашливый озорник в рубашке с гавайским принтом. Оба были без ума от мышки Гаечки, способной построить самолет. Впрочем, главное в сериале "Чип и Дейл спешат на помощь" не любовный треугольник, а приключения. Вместе с храбрыми бурундуками и красавицей-инженером за справедливость боролись муха Вжик и помешанный на сыре самец мыши Рокфор. "Команда Спасателей" из мелких зверьков откликалась на любой зов и была готова защитить даже кошку. Морская история АриэльМультсериал "Русалочка" — приквел диснеевской полнометражной картины 1989 года. Ариэль в нем еще не повелась на красивые глаза парня и не отдала свой голос, чтобы получить ноги, а вместе с ними и надежду покорить наследника престола. Она жила с отцом королем Тритоном, не оставалась в стороне от политики морского государства и никогда не оставляла в беде друга. А отдельными любимцами детей стали и друзья морской принцессы – рыбка Флаундер и краб Себастьян. Арабская сказка с добрым джинномКлассовое неравенство не помешало Алладину и Жасмин. Бедняк стал женихом принцессы. Но влюбленные все же столкнулись с проблемами. Алладин пытался разобраться в женской психологии, а Жасмин — понять, как жизнь в шикарном замке отличается от жалкой доли бедняков. В мультсериале пара училась адекватно выражать свои чувства, а заодно сражались со злодеями и зомби. И не в одиночку. Компанию им составляли артистичный Джинн, ворчливый попугай Яго, отважная обезьянка Абу и ловкий ковер-самолет. Эффектная Круэлла и далматинцы Лаки мечтал стать крутым лидером, Кнопка увлекалась йогой, а Ролли с ума сходил по еде. Именно они — главные герои сериала "101 далматинец", продолжения одноименного мультипликационного фильма о пятнистых собачках. Три крохи могли дать отпор Круэлле Де Виль, а еще натворить таких дел, за которые им потом самим было стыдно. В общем они боролись не только со злом, но и с самими собой. Например, учились слышать, что им говорят другие, ценить настоящую дружбу, отвечать за свои поступки и не быть токсичными. Хакуна МататаСурикат Тимон и бородавочник Пумба выкручивались из передряг в спин-оффе "Короля льва". В отличие от оригинального фильма, в сольном сериале эти парни во всю пользовались благами цивилизации. Могли достать из чемодана гавайскую рубашку и увеличить громкость на магнитофоне. Тимон как-то даже копыта Пумбе отшлифовал. Не по доброй воле, конечно. Но самое главное осталось неизменным. Они все также шли по жизни с песней: "Забудь заботы и держи трубой хвост — вот и весь секрет, как жить без бед. Хакуна Матата!"Добрый скряга и его наследники Миллиардер Скрудж Макдак трясся над каждым центом и самозабвенно наводил порядок в хранилище, где были спрятаны от посторонних глаз его деньги. Но не доллары занимали первое место в жизни селезня. Этот скряга заботился о внучатых племянниках и был на все готов ради озорников Билли, Вилли и Дилли. Его монеты не давали спать спокойно разбойникам братьям Гавс, колдунье Магике Де Гипноз и другим. Правда, семья не оставляла богача со злодеями тет-а-тет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, the walt disney company, walt disney animation studios, детство, 90-е годы