https://ria.ru/20210731/britaniya-1743762996.html
В Британии рассказали о подготовке к климатической конференции
В Британии рассказали о подготовке к климатической конференции - РИА Новости, 31.07.2021
В Британии рассказали о подготовке к климатической конференции
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует разрешить свободный въезд в страну делегатов намеченной на ноябрь климатической конференции в Глазго... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T13:46
2021-07-31T13:46
2021-07-31T13:46
распространение коронавируса
в мире
сша
глазго (город)
борис джонсон
доминик рааб
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует разрешить свободный въезд в страну делегатов намеченной на ноябрь климатической конференции в Глазго (СОР26), вакцинированных от COVID-19 российскими или китайскими препаратами, сообщает газета Times со ссылкой на правительственные источники.В настоящее время без прохождения карантина Британию могут посетить только полностью вакцинированные граждане США и ЕС, ожидается, что эти правила будут расширены для жителей других стран. Однако российская вакцина "Спутник V", а также китайские Sinovac и Sinopharm пока не признаны британскими и европейскими регуляторами.По словам источников, Джонсон опасается, что отказ в свободном въезде "тысяч делегатов", привитых российскими и китайскими вакцинами, заставит отложить конференцию или провести ее в виртуальном формате.Как пишет газета, решение Джонсона может вызвать раскол в кабмине. В частности, глава МИД Доминик Рааб высказал опасения, что свободный допуск делегатов может быть воспринят как "легитимизация" китайских и российских вакцин. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20210629/klimat-1739004663.html
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в мире, сша, глазго (город), борис джонсон, доминик рааб, вакцина "спутник v"
В Британии рассказали о подготовке к климатической конференции
Премьер Борис Джонсон планирует разрешить свободный въезд привитым "Спутником V" делегатам СОР26