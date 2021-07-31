https://ria.ru/20210731/armeniya-1743755384.html

В Армении заявили об обстреле на границе со стороны Азербайджана

В Армении заявили об обстреле на границе со стороны Азербайджана - РИА Новости, 31.07.2021

В Армении заявили об обстреле на границе со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана обстреляли в субботу утром армянские позиции на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:32

2021-07-31T12:32

2021-07-31T12:32

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ЕРЕВАН, 31 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана обстреляли в субботу утром армянские позиции на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана."В 6.30 (5.30 мск) 31 июля подразделения азербайджанских ВС открыли огонь по армянским позициям на ерасхкском участке армяно-азербайджанской границы и попытались провести фортификационные работы с применением инженерной техники. После ответных действий армянских военных огонь был подавлен, работы прекратились", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что по состоянию на 10.00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.

https://ria.ru/20210729/eskalatsiya-1743473166.html

https://ria.ru/20210730/armeniya-1743534395.html

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в мире, армения, азербайджан, баку