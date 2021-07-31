Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/armeniya-1743755384.html
В Армении заявили об обстреле на границе со стороны Азербайджана
В Армении заявили об обстреле на границе со стороны Азербайджана - РИА Новости, 31.07.2021
В Армении заявили об обстреле на границе со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана обстреляли в субботу утром армянские позиции на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:32
2021-07-31T12:32
в мире
армения
азербайджан
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743428331_0:114:3067:1839_1920x0_80_0_0_7fba3a652341b1cc437cc932a4664e61.jpg
ЕРЕВАН, 31 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана обстреляли в субботу утром армянские позиции на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана."В 6.30 (5.30 мск) 31 июля подразделения азербайджанских ВС открыли огонь по армянским позициям на ерасхкском участке армяно-азербайджанской границы и попытались провести фортификационные работы с применением инженерной техники. После ответных действий армянских военных огонь был подавлен, работы прекратились", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что по состоянию на 10.00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
https://ria.ru/20210729/eskalatsiya-1743473166.html
https://ria.ru/20210730/armeniya-1743534395.html
армения
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743428331_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_9b5c9801931a93f1788a312ec5c5ae8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, азербайджан, баку
12:32 31.07.2021
 
В Армении заявили об обстреле на границе со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении: ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе у села Ерасх

© AFP 2021 / Karen MinasyanВоеннослужащие Армении на границе с Азербайджаном
Военнослужащие Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AFP 2021 / Karen Minasyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана обстреляли в субботу утром армянские позиции на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана.
"В 6.30 (5.30 мск) 31 июля подразделения азербайджанских ВС открыли огонь по армянским позициям на ерасхкском участке армяно-азербайджанской границы и попытались провести фортификационные работы с применением инженерной техники. После ответных действий армянских военных огонь был подавлен, работы прекратились", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
Военнослужащие Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 16:32
Глава ОДКБ прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Отмечается, что по состоянию на 10.00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении.
В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
Военнослужащий армии Армении - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 02:24
В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
 
В миреАрменияАзербайджанБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В России предложили создать собственную орбитальную станцию
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
14:23Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе
14:21Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Лента новостейМолния