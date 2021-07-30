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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/zemfira-1743636126.html
Земфира стала успешнее Моргенштерна по количеству лайков от слушателей
Земфира стала успешнее Моргенштерна по количеству лайков от слушателей - РИА Новости, 30.07.2021
Земфира стала успешнее Моргенштерна по количеству лайков от слушателей
Певица Земфира стала успешнее скандального рэпера Моргенштерна по количеству лайков от слушателей на "Яндекс.Музыке", сообщил РИА Новости заместитель главного... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:17
2021-07-30T15:17
культура
земфира
рената литвинова
музыка
яндекс.музыка
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певица Земфира стала успешнее скандального рэпера Моргенштерна по количеству лайков от слушателей на "Яндекс.Музыке", сообщил РИА Новости заместитель главного редактора сервиса Олег Лузин.Такая популярность Земфиры на "Яндекс.Музыке" может быть связана с выходом ее нового мини-альбома "Ах". Премьера сборника состоялась в четверг, и он почти сразу попал в чарт. "Мы видим, что уже через несколько часов после выхода "Бордерлайна" (альбом Земфиры, вышедший в феврале. — Прим. ред.) его треки попали в чарт "Яндекс.Музыки". Семь дней подряд абсолютно все треки "Бордерлайна" оставались в чарте, а к середине марта покинули его. С "Ах" сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию: абсолютно все его треки попали в чарт в течение нескольких часов после релиза", — добавил Лузин.Как отметил глава отдела по работе с лейблами и артистами Spotify в России и СНГ Рустам Киреев, все, что выпускает Земфира, "и сейчас превращается в золото".В "Яндекс.Музыке", отмечают, что "Бордерлайн" и вышедший за ним саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер" добавили Земфире слушателей. С февраля их число не опускалось ниже одного миллиона за месяц.
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земфира, рената литвинова, музыка, яндекс.музыка, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
15:17 30.07.2021
 

Земфира стала успешнее Моргенштерна по количеству лайков от слушателей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Земфира
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певица Земфира стала успешнее скандального рэпера Моргенштерна по количеству лайков от слушателей на "Яндекс.Музыке", сообщил РИА Новости заместитель главного редактора сервиса Олег Лузин.

"Земфира входит в топ-40 исполнителей "Яндекс.Музыки" по количеству лайков от слушателей — у артистки их 1,959 миллионов. Интересно, что по этому показателю Земфира, например, опережает того же Моргенштерна (у рэпера сейчас 1,956 миллионов отметок "нравится". — Прим. ред.), — рассказал Лузин.

Такая популярность Земфиры на "Яндекс.Музыке" может быть связана с выходом ее нового мини-альбома "Ах". Премьера сборника состоялась в четверг, и он почти сразу попал в чарт.
"Мы видим, что уже через несколько часов после выхода "Бордерлайна" (альбом Земфиры, вышедший в феврале. — Прим. ред.) его треки попали в чарт "Яндекс.Музыки". Семь дней подряд абсолютно все треки "Бордерлайна" оставались в чарте, а к середине марта покинули его. С "Ах" сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию: абсолютно все его треки попали в чарт в течение нескольких часов после релиза", — добавил Лузин.
Как отметил глава отдела по работе с лейблами и артистами Spotify в России и СНГ Рустам Киреев, все, что выпускает Земфира, "и сейчас превращается в золото".
"Уверен, данные и по новому релизу будут такими же успешными, как и цифры по предыдущему альбому "Бордерлайн", — подчеркнул он.
В "Яндекс.Музыке", отмечают, что "Бордерлайн" и вышедший за ним саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер" добавили Земфире слушателей. С февраля их число не опускалось ниже одного миллиона за месяц.
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КультураЗемфираРената ЛитвиноваМузыкаЯндекс.МузыкаРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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