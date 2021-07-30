https://ria.ru/20210730/zemfira-1743636126.html

Земфира стала успешнее Моргенштерна по количеству лайков от слушателей

Земфира стала успешнее Моргенштерна по количеству лайков от слушателей - РИА Новости, 30.07.2021

Земфира стала успешнее Моргенштерна по количеству лайков от слушателей

Певица Земфира стала успешнее скандального рэпера Моргенштерна по количеству лайков от слушателей на "Яндекс.Музыке", сообщил РИА Новости заместитель главного... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:17

2021-07-30T15:17

2021-07-30T15:17

культура

земфира

рената литвинова

музыка

яндекс.музыка

россия

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певица Земфира стала успешнее скандального рэпера Моргенштерна по количеству лайков от слушателей на "Яндекс.Музыке", сообщил РИА Новости заместитель главного редактора сервиса Олег Лузин.Такая популярность Земфиры на "Яндекс.Музыке" может быть связана с выходом ее нового мини-альбома "Ах". Премьера сборника состоялась в четверг, и он почти сразу попал в чарт. "Мы видим, что уже через несколько часов после выхода "Бордерлайна" (альбом Земфиры, вышедший в феврале. — Прим. ред.) его треки попали в чарт "Яндекс.Музыки". Семь дней подряд абсолютно все треки "Бордерлайна" оставались в чарте, а к середине марта покинули его. С "Ах" сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию: абсолютно все его треки попали в чарт в течение нескольких часов после релиза", — добавил Лузин.Как отметил глава отдела по работе с лейблами и артистами Spotify в России и СНГ Рустам Киреев, все, что выпускает Земфира, "и сейчас превращается в золото".В "Яндекс.Музыке", отмечают, что "Бордерлайн" и вышедший за ним саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер" добавили Земфире слушателей. С февраля их число не опускалось ниже одного миллиона за месяц.

https://ria.ru/20210728/albom-1743231116.html

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земфира, рената литвинова, музыка, яндекс.музыка, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)