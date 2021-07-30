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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210730/zagovor-1743585642.html
План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?
План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи? - РИА Новости, 30.07.2021
План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?
План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога? Параной, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов.
2021-07-30T12:00
2021-07-30T12:02
не верю!
подкаст
технологии
наука
сша
джордж сорос
центральное разведывательное управление (цру)
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План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?
План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога? Параной, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов.
audio/mpeg
План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?
План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога? Параной, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов.
audio/mpeg
Кризис среднего возраста, одиночество и неудачи: кто в группе риска увлечься теориями заговора? О том, как помочь близкому человеку, если он стал конспирологом, рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.3:29 "Анатомия" теории заговора: что такое конспирология и из чего состоит?8:44 Инопланетяне и секта 54-х летней домохозяйки из США.10:21 Как можно вычислить конспиролога? Набор сторонника теорий заговора: паранойя, нарциссизм, эгоцентризм , Макиавеллизм, шизотипическое расстройство и мистическое мышление.20:41 Три группы мотивов, которые движут сторонниками теорий заговора. Быстрое и медленное мышление: какое из них нас подводит?28:59 “Человек имеющий семью к группе риска чаще всего не относится”. Как выглядит портрет классического конспиролога? "Религия защищает от теорий заговора".35:51 План Аллена Даллеса: почему эта теория заговора стала так популярна в России. Фонд Сороса - одна из мишеней американских конспирологов.43:25 Спорить или молчать: как вести себя, если ваши близкие стали сторонниками теории заговора? Проблема “отцов и детей”.50:08 Как переубедить конспиролога и возможно ли это вообще? Стресс, кризис среднего возраста и переходный возраст: когда человек наиболее подвержен поддаться теории заговора?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио, технологии, наука, сша, джордж сорос, центральное разведывательное управление (цру), здоровье - общество, здоровье, институт "открытое общество" (фонд сороса), психология, социальный навигатор, россия, психолог, вакцинация россиян от covid-19
12:00 30.07.2021 (обновлено: 12:02 30.07.2021)
 

План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?

Не верю!
План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?
Вчера, 12:00
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План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога? Параной, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов.
Кризис среднего возраста, одиночество и неудачи: кто в группе риска увлечься теориями заговора? О том, как помочь близкому человеку, если он стал конспирологом, рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.
3:29 "Анатомия" теории заговора: что такое конспирология и из чего состоит?
8:44 Инопланетяне и секта 54-х летней домохозяйки из США.
10:21 Как можно вычислить конспиролога? Набор сторонника теорий заговора: паранойя, нарциссизм, эгоцентризм , Макиавеллизм, шизотипическое расстройство и мистическое мышление.
20:41 Три группы мотивов, которые движут сторонниками теорий заговора. Быстрое и медленное мышление: какое из них нас подводит?
28:59 “Человек имеющий семью к группе риска чаще всего не относится”. Как выглядит портрет классического конспиролога? "Религия защищает от теорий заговора".
35:51 План Аллена Даллеса: почему эта теория заговора стала так популярна в России. Фонд Сороса - одна из мишеней американских конспирологов.
43:25 Спорить или молчать: как вести себя, если ваши близкие стали сторонниками теории заговора? Проблема “отцов и детей”.
50:08 Как переубедить конспиролога и возможно ли это вообще? Стресс, кризис среднего возраста и переходный возраст: когда человек наиболее подвержен поддаться теории заговора?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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