https://ria.ru/20210730/zagovor-1743585642.html

План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?

План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи? - РИА Новости, 30.07.2021

План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?

План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога? Параной, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов.

2021-07-30T12:00

2021-07-30T12:00

2021-07-30T12:02

не верю!

подкаст

технологии

наука

сша

джордж сорос

центральное разведывательное управление (цру)

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План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи? План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога? Параной, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов. audio/mpeg

План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи? План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога? Параной, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов. audio/mpeg

Кризис среднего возраста, одиночество и неудачи: кто в группе риска увлечься теориями заговора? О том, как помочь близкому человеку, если он стал конспирологом, рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.3:29 "Анатомия" теории заговора: что такое конспирология и из чего состоит?8:44 Инопланетяне и секта 54-х летней домохозяйки из США.10:21 Как можно вычислить конспиролога? Набор сторонника теорий заговора: паранойя, нарциссизм, эгоцентризм , Макиавеллизм, шизотипическое расстройство и мистическое мышление.20:41 Три группы мотивов, которые движут сторонниками теорий заговора. Быстрое и медленное мышление: какое из них нас подводит?28:59 “Человек имеющий семью к группе риска чаще всего не относится”. Как выглядит портрет классического конспиролога? "Религия защищает от теорий заговора".35:51 План Аллена Даллеса: почему эта теория заговора стала так популярна в России. Фонд Сороса - одна из мишеней американских конспирологов.43:25 Спорить или молчать: как вести себя, если ваши близкие стали сторонниками теории заговора? Проблема “отцов и детей”.50:08 Как переубедить конспиролога и возможно ли это вообще? Стресс, кризис среднего возраста и переходный возраст: когда человек наиболее подвержен поддаться теории заговора?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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