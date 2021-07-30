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WhatsApp грозит штраф в шесть миллионов рублей
WhatsApp грозит штраф в шесть миллионов рублей - РИА Новости, 30.07.2021
WhatsApp грозит штраф в шесть миллионов рублей
Судебный участок 422 Таганского района Москвы зарегистрировал протокол на мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные российских... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:19
2021-07-30T17:22
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Судебный участок 422 Таганского района Москвы зарегистрировал протокол на мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступил протокол на WhatsApp LLC по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ", - сказали в суде, уточнив, что дата рассмотрения еще не назначена.Данная статья предусматривает ответственность за отказ при сборе персональных данных россиян обеспечить их хранения с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает штраф до шести миллионов рублей.Ранее за аналогичные нарушения уже были оштрафованы Google, Twitter и Facebook, которому принадлежит компания WhatsApp Inc.
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происшествия, общество, whatsapp inc., россия, технологии, twitter, москва, google
17:19 30.07.2021 (обновлено: 17:22 30.07.2021)
 
WhatsApp грозит штраф в шесть миллионов рублей

WhatsApp грозит штраф в шесть миллионов рублей за отказ локализовать данные в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Судебный участок 422 Таганского района Москвы зарегистрировал протокол на мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступил протокол на WhatsApp LLC по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ", - сказали в суде, уточнив, что дата рассмотрения еще не назначена.
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Данная статья предусматривает ответственность за отказ при сборе персональных данных россиян обеспечить их хранения с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает штраф до шести миллионов рублей.
Ранее за аналогичные нарушения уже были оштрафованы Google, Twitter и Facebook, которому принадлежит компания WhatsApp Inc.
 
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