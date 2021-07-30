Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210730/voroniny-1743614103.html
Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина раскрыла причины расставания с мужем
Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина раскрыла причины расставания с мужем - РИА Новости, 30.07.2021
Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина раскрыла причины расставания с мужем
Звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина раскрыла, из-за чего рассталась с актером Алексеем Аптовцевым после пяти лет брака. Об этом она рассказала в эфире... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:42
2021-07-30T14:42
шоубиз
знаменитости
развод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743600574_0:166:2048:1318_1920x0_80_0_0_3184bc332d983bb47bd4f97ed0a5a789.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина раскрыла, из-за чего рассталась с актером Алексеем Аптовцевым после пяти лет брака. Об этом она рассказала в эфире программы "Судьба человека". На передаче артистка очень тепло отзывалась о бывшем супруге. "Я не понимаю, почему вы расстались", — удивился ведущий шоу Борис Корчевников. Куварзина попыталась объяснить, что не всегда их отношения были простыми. Она вспомнила, что до съемок в сериале "Не родись красивой" в их семье были трудности с деньгами. Им даже пришлось таксовать, чтобы выплачивать кредит за квартиру. Ситуация начала меняться, когда актриса стала сниматься в сериале "Не родись красивой"."С одной стороны, это очень счастливый момент в моей жизни. Ведь у меня появилась постоянная хорошо оплачиваемая работа. Но есть и другая сторона. Ведь раньше мы оба были неизвестными актерами, а тут на меня свалилась слава и народная любовь. Ему было тяжело. И как-то раз он сказал: "Лучше бы я зарабатывал, а не ты. Меня бы утвердили на какую-нибудь роль, а не тебя". Я ответила ему: "Хорошо, что хоть кого-то из нас утвердили", — вспоминает артистка.Тем не менее она не считает, что брак принес ей одну боль. "Я не могу сказать, что намучилась", — уверяет Куварзина. В этих отношениях, по ее словам, она получила много тепла и любви. У нее был надежный тыл и поддержка со стороны мужа. "В какой-то момент мы просто стали отдаляться друг от друга. У него появились свои интересы, у меня свои. Знаете, тектонические изменения медленные. Мы перестали стараться друг для друга. А потом стало понятно, что мы уже не те. Для меня было очевидно, что люди должны жить вместе, одной семьей, только если у них есть чувства", — говорит актриса. Куварзина и Аптовцев поженились в марте 2008 (до этого они девять лет встречались). В мае того же года у них родилась дочь Елизавета. Актеры развелись в 2013. Недавно Дарья Мельникова поделилась с подписчиками советом, как пережить развод.
https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743600574_0:234:2048:1770_1920x0_80_0_0_b7a983a18dbf667dcbb604d0945df7d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, развод
14:42 30.07.2021
 

Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина раскрыла причины расставания с мужем

© РИА Новости / Владимир ВяткинАктриса Юлия Куварзина
Актриса Юлия Куварзина - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина раскрыла, из-за чего рассталась с актером Алексеем Аптовцевым после пяти лет брака. Об этом она рассказала в эфире программы "Судьба человека".
На передаче артистка очень тепло отзывалась о бывшем супруге. "Я не понимаю, почему вы расстались", — удивился ведущий шоу Борис Корчевников.
Куварзина попыталась объяснить, что не всегда их отношения были простыми. Она вспомнила, что до съемок в сериале "Не родись красивой" в их семье были трудности с деньгами. Им даже пришлось таксовать, чтобы выплачивать кредит за квартиру.
Ситуация начала меняться, когда актриса стала сниматься в сериале "Не родись красивой".
"С одной стороны, это очень счастливый момент в моей жизни. Ведь у меня появилась постоянная хорошо оплачиваемая работа. Но есть и другая сторона. Ведь раньше мы оба были неизвестными актерами, а тут на меня свалилась слава и народная любовь. Ему было тяжело. И как-то раз он сказал: "Лучше бы я зарабатывал, а не ты. Меня бы утвердили на какую-нибудь роль, а не тебя". Я ответила ему: "Хорошо, что хоть кого-то из нас утвердили", — вспоминает артистка.
Тем не менее она не считает, что брак принес ей одну боль. "Я не могу сказать, что намучилась", — уверяет Куварзина. В этих отношениях, по ее словам, она получила много тепла и любви. У нее был надежный тыл и поддержка со стороны мужа.
"В какой-то момент мы просто стали отдаляться друг от друга. У него появились свои интересы, у меня свои. Знаете, тектонические изменения медленные. Мы перестали стараться друг для друга. А потом стало понятно, что мы уже не те. Для меня было очевидно, что люди должны жить вместе, одной семьей, только если у них есть чувства", — говорит актриса.
Куварзина и Аптовцев поженились в марте 2008 (до этого они девять лет встречались). В мае того же года у них родилась дочь Елизавета. Актеры развелись в 2013.
Недавно Дарья Мельникова поделилась с подписчиками советом, как пережить развод.
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 21:50Шоубиз
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее
 
ШоубизЗнаменитостиРазвод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
07:36СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
Лента новостейМолния