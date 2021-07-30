https://ria.ru/20210730/voroniny-1743614103.html

Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина раскрыла причины расставания с мужем

Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина раскрыла причины расставания с мужем - РИА Новости, 30.07.2021

Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина раскрыла причины расставания с мужем

Звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина раскрыла, из-за чего рассталась с актером Алексеем Аптовцевым после пяти лет брака. Об этом она рассказала в эфире... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:42

2021-07-30T14:42

2021-07-30T14:42

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развод

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина раскрыла, из-за чего рассталась с актером Алексеем Аптовцевым после пяти лет брака. Об этом она рассказала в эфире программы "Судьба человека". На передаче артистка очень тепло отзывалась о бывшем супруге. "Я не понимаю, почему вы расстались", — удивился ведущий шоу Борис Корчевников. Куварзина попыталась объяснить, что не всегда их отношения были простыми. Она вспомнила, что до съемок в сериале "Не родись красивой" в их семье были трудности с деньгами. Им даже пришлось таксовать, чтобы выплачивать кредит за квартиру. Ситуация начала меняться, когда актриса стала сниматься в сериале "Не родись красивой"."С одной стороны, это очень счастливый момент в моей жизни. Ведь у меня появилась постоянная хорошо оплачиваемая работа. Но есть и другая сторона. Ведь раньше мы оба были неизвестными актерами, а тут на меня свалилась слава и народная любовь. Ему было тяжело. И как-то раз он сказал: "Лучше бы я зарабатывал, а не ты. Меня бы утвердили на какую-нибудь роль, а не тебя". Я ответила ему: "Хорошо, что хоть кого-то из нас утвердили", — вспоминает артистка.Тем не менее она не считает, что брак принес ей одну боль. "Я не могу сказать, что намучилась", — уверяет Куварзина. В этих отношениях, по ее словам, она получила много тепла и любви. У нее был надежный тыл и поддержка со стороны мужа. "В какой-то момент мы просто стали отдаляться друг от друга. У него появились свои интересы, у меня свои. Знаете, тектонические изменения медленные. Мы перестали стараться друг для друга. А потом стало понятно, что мы уже не те. Для меня было очевидно, что люди должны жить вместе, одной семьей, только если у них есть чувства", — говорит актриса. Куварзина и Аптовцев поженились в марте 2008 (до этого они девять лет встречались). В мае того же года у них родилась дочь Елизавета. Актеры развелись в 2013. Недавно Дарья Мельникова поделилась с подписчиками советом, как пережить развод.

https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html

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