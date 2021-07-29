https://ria.ru/20210729/malnikova-1743401398.html

Только не алкоголь: Дарья Мельникова раскрыла, как пережить развод

Только не алкоголь: Дарья Мельникова раскрыла, как пережить развод - РИА Новости, 29.07.2021

Только не алкоголь: Дарья Мельникова раскрыла, как пережить развод

Расставшаяся с мужем Артуром Смольяниновым Дарья Мельникова в сторис личного микроблога дала подписчикам несколько советов, как пережить развод. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:05

2021-07-29T12:05

2021-07-29T12:05

шоубиз

развод

знаменитости

артур смольянинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577417218_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_d018b7c40aadae3f0191bfcdd9d85d04.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Расставшаяся с мужем Артуром Смольяниновым Дарья Мельникова в сторис личного микроблога дала подписчикам несколько советов, как пережить развод. "Наверное, стоит пустить в ход всю артиллерию: терапия, духовные практики, спорт, книги, подруги. Принимать любую помощь. Только не алкоголь и не все тяжкие — это усугубляет страдания. Нужно помочь себе в первую очередь восстановиться. А там и время поможет. И будет ресурс поднять сколько нужно детей", — ответила актриса на вопрос пользователя. Дарья также раскрыла, что ходит к психологу. Однако она не пояснила, связано ли ее решение обратиться к специалисту с разводом со Смольяниновым. "Я в терапии больше года. Это интересный инструмент для жизни и для профессии. Только надо избавиться от иллюзии, что терапия вас спасет. Она запустит механизм отслеживания, обдумывания, продуктивной рефлексии, и, может, не нужно уже будет никого спасать", — говорит Дарья. О разводе Мельниковой и Смольянинова стало известно в начале лета. Они поженились в 2013 году. В браке у них родились двое сыновей — Артур и Марк.

https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, знаменитости, артур смольянинов