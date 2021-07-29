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Только не алкоголь: Дарья Мельникова раскрыла, как пережить развод
Только не алкоголь: Дарья Мельникова раскрыла, как пережить развод - РИА Новости, 29.07.2021
Только не алкоголь: Дарья Мельникова раскрыла, как пережить развод
Расставшаяся с мужем Артуром Смольяниновым Дарья Мельникова в сторис личного микроблога дала подписчикам несколько советов, как пережить развод. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:05
2021-07-29T12:05
2021-07-29T12:05
шоубиз
развод
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Расставшаяся с мужем Артуром Смольяниновым Дарья Мельникова в сторис личного микроблога дала подписчикам несколько советов, как пережить развод. "Наверное, стоит пустить в ход всю артиллерию: терапия, духовные практики, спорт, книги, подруги. Принимать любую помощь. Только не алкоголь и не все тяжкие — это усугубляет страдания. Нужно помочь себе в первую очередь восстановиться. А там и время поможет. И будет ресурс поднять сколько нужно детей", — ответила актриса на вопрос пользователя. Дарья также раскрыла, что ходит к психологу. Однако она не пояснила, связано ли ее решение обратиться к специалисту с разводом со Смольяниновым. "Я в терапии больше года. Это интересный инструмент для жизни и для профессии. Только надо избавиться от иллюзии, что терапия вас спасет. Она запустит механизм отслеживания, обдумывания, продуктивной рефлексии, и, может, не нужно уже будет никого спасать", — говорит Дарья. О разводе Мельниковой и Смольянинова стало известно в начале лета. Они поженились в 2013 году. В браке у них родились двое сыновей — Артур и Марк.
https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html
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развод, знаменитости, артур смольянинов
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Расставшаяся с мужем Артуром Смольяниновым Дарья Мельникова в сторис личного микроблога дала
подписчикам несколько советов, как пережить развод.
"Наверное, стоит пустить в ход всю артиллерию: терапия, духовные практики, спорт, книги, подруги. Принимать любую помощь. Только не алкоголь и не все тяжкие — это усугубляет страдания. Нужно помочь себе в первую очередь восстановиться. А там и время поможет. И будет ресурс поднять сколько нужно детей", — ответила актриса на вопрос пользователя.
Дарья также раскрыла, что ходит к психологу. Однако она не пояснила, связано ли ее решение обратиться к специалисту с разводом со Смольяниновым.
"Я в терапии больше года. Это интересный инструмент для жизни и для профессии. Только надо избавиться от иллюзии, что терапия вас спасет. Она запустит механизм отслеживания, обдумывания, продуктивной рефлексии, и, может, не нужно уже будет никого спасать", — говорит Дарья.
О разводе Мельниковой и Смольянинова стало
известно в начале лета. Они поженились в 2013 году. В браке у них родились двое сыновей — Артур и Марк.