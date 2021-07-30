https://ria.ru/20210730/veteran-1743623143.html

Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны

Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны

Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны

Федеральная служба судебных приставов на полгода ограничила выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:44

2021-07-30T14:44

2021-07-30T23:06

общество

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

великая отечественная война (1941-1945)

приставы

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов на полгода ограничила выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного решения.Уже несколько лет от 96-летней пенсионерки требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который возглавляла Васильева. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре, приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет. По решению суда увезти вещи обязан гендиректор центра. Однако после инсульта Васильева оказалась не состоянии сделать это, помочь в транспортировке и хранении вещей ей было некому.Ранее ветерана оштрафовали на 20 тысяч, а в июне 2021 года вынесли постановление о запрете на выезд из страны.Как отмечается в документе, если Васильева будет и дальше игнорировать требования ФССП, то санкции продлят.После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов Васильевой. О ее результатах СК не сообщал. Московская прокуратура также намеревалась проконтролировать возврат денег ветерану. Как пояснили в надзорном ведомстве, штраф оспорили только потому, что ФССП ненадлежаще извещала пенсионерку о месте и времени рассмотрения дела. Таким образом, у приставов есть возможность вновь выписать постановление.

https://ria.ru/20210513/veteran-1732180044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), великая отечественная война (1941-1945), приставы, россия