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Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны
Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны
Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны
Федеральная служба судебных приставов на полгода ограничила выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:44
2021-07-30T23:06
общество
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
великая отечественная война (1941-1945)
приставы
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов на полгода ограничила выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного решения.Уже несколько лет от 96-летней пенсионерки требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который возглавляла Васильева. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре, приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет. По решению суда увезти вещи обязан гендиректор центра. Однако после инсульта Васильева оказалась не состоянии сделать это, помочь в транспортировке и хранении вещей ей было некому.Ранее ветерана оштрафовали на 20 тысяч, а в июне 2021 года вынесли постановление о запрете на выезд из страны.Как отмечается в документе, если Васильева будет и дальше игнорировать требования ФССП, то санкции продлят.После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов Васильевой. О ее результатах СК не сообщал. Московская прокуратура также намеревалась проконтролировать возврат денег ветерану. Как пояснили в надзорном ведомстве, штраф оспорили только потому, что ФССП ненадлежаще извещала пенсионерку о месте и времени рассмотрения дела. Таким образом, у приставов есть возможность вновь выписать постановление.
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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), великая отечественная война (1941-1945), приставы, россия
14:44 30.07.2021 (обновлено: 23:06 30.07.2021)
 
Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны

ФССП на полгода запретила пенсионерке из Москвы выезжать за границу

© Фото : Вячеслав НарскийРоза Васильева
Роза Васильева - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : Вячеслав Нарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов на полгода ограничила выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного решения.
Уже несколько лет от 96-летней пенсионерки требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который возглавляла Васильева. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре, приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет. По решению суда увезти вещи обязан гендиректор центра. Однако после инсульта Васильева оказалась не состоянии сделать это, помочь в транспортировке и хранении вещей ей было некому.
© Фото из личного архиваРоза Васильева
Роза Васильева
© Фото из личного архива
Роза Васильева
Ранее ветерана оштрафовали на 20 тысяч, а в июне 2021 года вынесли постановление о запрете на выезд из страны.

"Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля", — указано в постановлении Дрогомиловского отдела судебных приставов.

Как отмечается в документе, если Васильева будет и дальше игнорировать требования ФССП, то санкции продлят.
После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов Васильевой. О ее результатах СК не сообщал. Московская прокуратура также намеревалась проконтролировать возврат денег ветерану. Как пояснили в надзорном ведомстве, штраф оспорили только потому, что ФССП ненадлежаще извещала пенсионерку о месте и времени рассмотрения дела. Таким образом, у приставов есть возможность вновь выписать постановление.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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ОбществоМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Великая Отечественная война (1941-1945)приставыРоссия
 
 
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