14:44 30.07.2021 (обновлено: 23:06 30.07.2021)
Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны
ФССП на полгода запретила пенсионерке из Москвы выезжать за границу
© Фото : Вячеслав НарскийРоза Васильева
© Фото : Вячеслав Нарский
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов на полгода ограничила выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного решения.
Уже несколько лет от 96-летней пенсионерки требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который возглавляла Васильева. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре, приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет. По решению суда увезти вещи обязан гендиректор центра. Однако после инсульта Васильева оказалась не состоянии сделать это, помочь в транспортировке и хранении вещей ей было некому.
© Фото из личного архиваРоза Васильева
© Фото из личного архива
Роза Васильева
Ранее ветерана оштрафовали на 20 тысяч, а в июне 2021 года вынесли постановление о запрете на выезд из страны.
"Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля", — указано в постановлении Дрогомиловского отдела судебных приставов.
Как отмечается в документе, если Васильева будет и дальше игнорировать требования ФССП, то санкции продлят.
После публикации РИА Новости Следственный комитет начал доследственную проверку из-за штрафов Васильевой. О ее результатах СК не сообщал. Московская прокуратура также намеревалась проконтролировать возврат денег ветерану. Как пояснили в надзорном ведомстве, штраф оспорили только потому, что ФССП ненадлежаще извещала пенсионерку о месте и времени рассмотрения дела. Таким образом, у приставов есть возможность вновь выписать постановление.