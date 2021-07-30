https://ria.ru/20210730/ubiystve-1743643106.html

Полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой, уволили

Полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой, уволили - РИА Новости, 30.07.2021

Полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой, уволили

Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, уволен, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:38

2021-07-30T15:38

2021-07-30T16:27

происшествия

самарская область

самара

волжский район

гумвд

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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, уволен, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее СУСК по Самарской области сообщило, что вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции. Он задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте."По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743640684.html

самарская область

самара

волжский район

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происшествия, самарская область, самара, волжский район, гумвд