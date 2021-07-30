https://ria.ru/20210730/transport-1743644740.html

Священник дал женщинам совет, как избежать приставаний в транспорте

Священник дал женщинам совет, как избежать приставаний в транспорте - РИА Новости, 30.07.2021

Священник дал женщинам совет, как избежать приставаний в транспорте

Женщинам следует одеваться скромно, чтобы не быть "средством соблазна" в общественных местах, заявил РИА Новости сотрудник Синодального миссионерского отдела... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:47

2021-07-30T15:47

2021-07-30T15:50

религия и мировоззрение

ленинградская область

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Женщинам следует одеваться скромно, чтобы не быть "средством соблазна" в общественных местах, заявил РИА Новости сотрудник Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Николай Бабкин.Ранее газета "Вечерняя Москва" сообщила, что первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить в общественном транспорте, наряду с общими, вагоны для женщин, чтобы обезопасить их от домогательств.Поддержав эту инициативу, священник отметил, что женщинам стоит одеваться скромнее в общественных местах. "Христианская мораль предполагает, что ни мужчина, ни женщина не должны быть средством для соблазна, поэтому мы должны одеваться благоприлично", - сказал иерей, добавив при этом, что благопристойный внешний вид не гарантирует защиты от насильников.Говоря о причинах сексуального насилия в отношении женщин, он отметил "сексуализацию женского тела в современном обществе". Так, например, по мнению священника, женщина и мужчина в шортах вызывают у людей разную реакцию. "Образ такого мужчины не сексуализируется, в общественном сознании это нормально. А на сексуализацию женщины работает реклама, шоу-бизнес, заголовки в СМИ – секс продается, это вызывает эмоциональный отклик, идет игра на страстях людей. Нужно менять отношение в обществе к женщине, оно должно быть более уважительным. Надо стараться уважать человека, а не считать, что если она слабее, с ней можно делать все что угодно", - призвал представитель РПЦ.Также, по его мнению, инициатива с раздельными вагонами не приведет к разделению общества по половому признаку. "Речь не о том, чтобы разделить метрополитен на мужскую и женскую зоны, но о специальных вагонах, то есть о создании безопасных зон – женщина сама может выбрать, где ей ехать. Цель – защитить женщин, которые чаще всего физически слабее мужчин", - уточнил священник.По его мнению, женщины сталкиваются с множеством сложностей из-за предубеждений. "Прихожанки рассказывают мне, что им приходится больше работать, если даже они как специалисты компетентнее, приходится это доказывать, просто потому что они женщины. Все это очень большой пласт проблем, которые мы наследуем из прошлого, в том числе времен, когда женщина была как бы частью собственности, и мужчина ей фактически распоряжался, например, женщина выходила замуж по решению отца", - заключил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/metro-1743319175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, русская православная церковь