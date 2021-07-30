Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210730/transport-1743644740.html
Священник дал женщинам совет, как избежать приставаний в транспорте
Священник дал женщинам совет, как избежать приставаний в транспорте - РИА Новости, 30.07.2021
Священник дал женщинам совет, как избежать приставаний в транспорте
Женщинам следует одеваться скромно, чтобы не быть "средством соблазна" в общественных местах, заявил РИА Новости сотрудник Синодального миссионерского отдела... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:47
2021-07-30T15:50
религия и мировоззрение
ленинградская область
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600132512_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_b442da98e55e36c8715f078f059a3fc0.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Женщинам следует одеваться скромно, чтобы не быть "средством соблазна" в общественных местах, заявил РИА Новости сотрудник Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Николай Бабкин.Ранее газета "Вечерняя Москва" сообщила, что первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить в общественном транспорте, наряду с общими, вагоны для женщин, чтобы обезопасить их от домогательств.Поддержав эту инициативу, священник отметил, что женщинам стоит одеваться скромнее в общественных местах. "Христианская мораль предполагает, что ни мужчина, ни женщина не должны быть средством для соблазна, поэтому мы должны одеваться благоприлично", - сказал иерей, добавив при этом, что благопристойный внешний вид не гарантирует защиты от насильников.Говоря о причинах сексуального насилия в отношении женщин, он отметил "сексуализацию женского тела в современном обществе". Так, например, по мнению священника, женщина и мужчина в шортах вызывают у людей разную реакцию. "Образ такого мужчины не сексуализируется, в общественном сознании это нормально. А на сексуализацию женщины работает реклама, шоу-бизнес, заголовки в СМИ – секс продается, это вызывает эмоциональный отклик, идет игра на страстях людей. Нужно менять отношение в обществе к женщине, оно должно быть более уважительным. Надо стараться уважать человека, а не считать, что если она слабее, с ней можно делать все что угодно", - призвал представитель РПЦ.Также, по его мнению, инициатива с раздельными вагонами не приведет к разделению общества по половому признаку. "Речь не о том, чтобы разделить метрополитен на мужскую и женскую зоны, но о специальных вагонах, то есть о создании безопасных зон – женщина сама может выбрать, где ей ехать. Цель – защитить женщин, которые чаще всего физически слабее мужчин", - уточнил священник.По его мнению, женщины сталкиваются с множеством сложностей из-за предубеждений. "Прихожанки рассказывают мне, что им приходится больше работать, если даже они как специалисты компетентнее, приходится это доказывать, просто потому что они женщины. Все это очень большой пласт проблем, которые мы наследуем из прошлого, в том числе времен, когда женщина была как бы частью собственности, и мужчина ей фактически распоряжался, например, женщина выходила замуж по решению отца", - заключил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/metro-1743319175.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600132512_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_389533a3342b581854c1ffd54cccc001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, русская православная церковь
15:47 30.07.2021 (обновлено: 15:50 30.07.2021)
 
Священник дал женщинам совет, как избежать приставаний в транспорте

Священник призвал женщин одеваться скромно, чтобы избежать приставаний в транспорте

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка с букетом цветов в Московском метрополитене
Девушка с букетом цветов в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Женщинам следует одеваться скромно, чтобы не быть "средством соблазна" в общественных местах, заявил РИА Новости сотрудник Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Николай Бабкин.
Ранее газета "Вечерняя Москва" сообщила, что первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить в общественном транспорте, наряду с общими, вагоны для женщин, чтобы обезопасить их от домогательств.
Поддержав эту инициативу, священник отметил, что женщинам стоит одеваться скромнее в общественных местах. "Христианская мораль предполагает, что ни мужчина, ни женщина не должны быть средством для соблазна, поэтому мы должны одеваться благоприлично", - сказал иерей, добавив при этом, что благопристойный внешний вид не гарантирует защиты от насильников.
Говоря о причинах сексуального насилия в отношении женщин, он отметил "сексуализацию женского тела в современном обществе". Так, например, по мнению священника, женщина и мужчина в шортах вызывают у людей разную реакцию. "Образ такого мужчины не сексуализируется, в общественном сознании это нормально. А на сексуализацию женщины работает реклама, шоу-бизнес, заголовки в СМИ – секс продается, это вызывает эмоциональный отклик, идет игра на страстях людей. Нужно менять отношение в обществе к женщине, оно должно быть более уважительным. Надо стараться уважать человека, а не считать, что если она слабее, с ней можно делать все что угодно", - призвал представитель РПЦ.
Также, по его мнению, инициатива с раздельными вагонами не приведет к разделению общества по половому признаку. "Речь не о том, чтобы разделить метрополитен на мужскую и женскую зоны, но о специальных вагонах, то есть о создании безопасных зон – женщина сама может выбрать, где ей ехать. Цель – защитить женщин, которые чаще всего физически слабее мужчин", - уточнил священник.
По его мнению, женщины сталкиваются с множеством сложностей из-за предубеждений. "Прихожанки рассказывают мне, что им приходится больше работать, если даже они как специалисты компетентнее, приходится это доказывать, просто потому что они женщины. Все это очень большой пласт проблем, которые мы наследуем из прошлого, в том числе времен, когда женщина была как бы частью собственности, и мужчина ей фактически распоряжался, например, женщина выходила замуж по решению отца", - заключил собеседник агентства.
Девушка в маске в вестибюле станции метро Чистые пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 17:35В России
Защита от домогательств. Минтрансу предложили запустить женские вагоны
 
Религия и мировоззрениеЛенинградская областьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
07:36СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
Лента новостейМолния