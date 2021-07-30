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Соседи рассказали об убитой самарской школьнице
Соседи рассказали об убитой самарской школьнице - РИА Новости, 30.07.2021
Соседи рассказали об убитой самарской школьнице
Пятнадцатилетняя школьница из поселка в Самарской области, в убийстве которой подозревают полицейского, была скромной и воспитывалась в благополучной семье,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:46
2021-07-30T19:46
происшествия
самарская область
волжский район
россия
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетняя школьница из поселка в Самарской области, в убийстве которой подозревают полицейского, была скромной и воспитывалась в благополучной семье, рассказали РИА Новости ее соседи.Вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции, он задержан. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.Гуляла со сверстникамиТело школьницы нашли рядом с забором частного дома. На место убийства кто-то уже принес цветы. Как рассказала РИА Новости жительница этого дома, она в вечер трагедии была у себя, окна были открыты. "Но я ничего не слышала, о произошедшем узнала уже утром", - сообщила женщина.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, согласно основной версии следствия, полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУСК по региону уже опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.Девушка училась в девятом классе и, по словам соседей, общалась только со сверстниками."Нет, никогда ее со взрослыми мужчинами не видели. Только одну или с девочками. Гуляла в компании со сверстниками. Часто одна гуляла", - вспоминают девушки во дворе, где жила убитая.Жила с отцомСоседи уверяют, что девушка воспитывалась в благополучной семье.С ней соглашается другая соседка. "Пройдет тихонечко, как мышка. Ни с кем не разговаривала, даже можно сказать, что не здоровалась", - отметила она.Соседи добавили, что в одном доме с убитой жили теща и тесть подозреваемого, но рассказать о нем и его семье им нечего."Мы их не видели. Они утром приезжают, вечером приезжают. Оба тоже в полиции работают", - объясняет один из соседей.В субботу следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.
https://ria.ru/20210730/samara-1743675311.html
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743640684.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/ubiystvo-1743661413.html
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происшествия, самарская область, волжский район, россия
19:46 30.07.2021
 
Соседи рассказали об убитой самарской школьнице

Соседи убитой самарской школьницы: она была скромной и воспитывалась в благополучной семье

© Фото : СУСК РФ по Самарской областиСотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава
Сотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : СУСК РФ по Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетняя школьница из поселка в Самарской области, в убийстве которой подозревают полицейского, была скромной и воспитывалась в благополучной семье, рассказали РИА Новости ее соседи.
Вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции, он задержан. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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В Самаре опровергли сообщения о связи полицейского с убитой школьницей

Гуляла со сверстниками

Тело школьницы нашли рядом с забором частного дома. На место убийства кто-то уже принес цветы. Как рассказала РИА Новости жительница этого дома, она в вечер трагедии была у себя, окна были открыты. "Но я ничего не слышала, о произошедшем узнала уже утром", - сообщила женщина.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, согласно основной версии следствия, полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУСК по региону уже опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.
Девушка училась в девятом классе и, по словам соседей, общалась только со сверстниками.
"Никакой развратный образ жизни она не вела, мы об этом не знали. Обычный ребенок. Никогда ни с какими мужчинами мы ее не видели, чтобы она в машину какую-нибудь садилась, не было этого. Общалась она с девочками, как и все обычные подростки", - рассказала соседка убитой.
"Нет, никогда ее со взрослыми мужчинами не видели. Только одну или с девочками. Гуляла в компании со сверстниками. Часто одна гуляла", - вспоминают девушки во дворе, где жила убитая.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 15:29
Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве самарской школьницы

Жила с отцом

Соседи уверяют, что девушка воспитывалась в благополучной семье.
"Она воспитывалась отцом и тетей. Семья нормальная, благополучная. Отец работал, тетя тоже работала. Мама у нее умерла три года назад от онкологического заболевания. Училась она вроде нормально. Она была скромной девочкой, жила в своем мире. Одевалась своеобразно", - говорит соседка.
С ней соглашается другая соседка. "Пройдет тихонечко, как мышка. Ни с кем не разговаривала, даже можно сказать, что не здоровалась", - отметила она.
Соседи добавили, что в одном доме с убитой жили теща и тесть подозреваемого, но рассказать о нем и его семье им нечего.
"Мы их не видели. Они утром приезжают, вечером приезжают. Оба тоже в полиции работают", - объясняет один из соседей.
В субботу следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.
Сотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 16:56В России
Стали известны подробности дела о смерти самарской школьницы
 
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