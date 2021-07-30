https://ria.ru/20210730/sosedi-1743697049.html

Соседи рассказали об убитой самарской школьнице

Соседи рассказали об убитой самарской школьнице - РИА Новости, 30.07.2021

Соседи рассказали об убитой самарской школьнице

Пятнадцатилетняя школьница из поселка в Самарской области, в убийстве которой подозревают полицейского, была скромной и воспитывалась в благополучной семье,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:46

2021-07-30T19:46

2021-07-30T19:46

происшествия

самарская область

волжский район

россия

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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетняя школьница из поселка в Самарской области, в убийстве которой подозревают полицейского, была скромной и воспитывалась в благополучной семье, рассказали РИА Новости ее соседи.Вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции, он задержан. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.Гуляла со сверстникамиТело школьницы нашли рядом с забором частного дома. На место убийства кто-то уже принес цветы. Как рассказала РИА Новости жительница этого дома, она в вечер трагедии была у себя, окна были открыты. "Но я ничего не слышала, о произошедшем узнала уже утром", - сообщила женщина.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, согласно основной версии следствия, полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУСК по региону уже опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.Девушка училась в девятом классе и, по словам соседей, общалась только со сверстниками."Нет, никогда ее со взрослыми мужчинами не видели. Только одну или с девочками. Гуляла в компании со сверстниками. Часто одна гуляла", - вспоминают девушки во дворе, где жила убитая.Жила с отцомСоседи уверяют, что девушка воспитывалась в благополучной семье.С ней соглашается другая соседка. "Пройдет тихонечко, как мышка. Ни с кем не разговаривала, даже можно сказать, что не здоровалась", - отметила она.Соседи добавили, что в одном доме с убитой жили теща и тесть подозреваемого, но рассказать о нем и его семье им нечего."Мы их не видели. Они утром приезжают, вечером приезжают. Оба тоже в полиции работают", - объясняет один из соседей.В субботу следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20210730/samara-1743675311.html

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743640684.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/ubiystvo-1743661413.html

самарская область

волжский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, волжский район, россия