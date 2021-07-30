Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210730/sochi-1743660090.html
В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы
В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы - РИА Новости, 30.07.2021
В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы
В Сочи туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, сообщила директор... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:13
2021-07-30T17:13
туризм
сочи
новости - туризм
туризм
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741486777_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_da1b1d0a6c789521fd15f0f4fd631398.jpg
СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. В Сочи туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.Ранее в пресс-службе муниципалитета заявили, что с 1 августа меняются условия проживания гостей. По новым правилам для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест с письменным согласием сделать прививку на курорте в течение трех дней после заезда в гостиницу."И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен... И он должен иммунизироваться в течение трех дней", — сказала Батяйкина.Она добавила, что туристов, которые заселились в отель и не сделали прививку, не будут выгонять из номеров или требовать у них сертификат о вакцинации. Однако в случае заболевания будет проводиться эпидемиологическое расследование и налагаться штраф. Батяйкина отметила, что от вакцинации освобождаются дети до 15 и с 15 до 18 лет. Последним достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест.
https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html
https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741486777_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_d7d7685f72ebdf17923f9cc8bcb8bdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, новости - туризм, туризм, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:13 30.07.2021
 
В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы

В Сочи не вакцинированных туристов будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВ Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. В Сочи туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.
Ранее в пресс-службе муниципалитета заявили, что с 1 августа меняются условия проживания гостей. По новым правилам для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест с письменным согласием сделать прививку на курорте в течение трех дней после заезда в гостиницу.
"И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен... И он должен иммунизироваться в течение трех дней", — сказала Батяйкина.
Она добавила, что туристов, которые заселились в отель и не сделали прививку, не будут выгонять из номеров или требовать у них сертификат о вакцинации. Однако в случае заболевания будет проводиться эпидемиологическое расследование и налагаться штраф.
Косатки с Сахалина - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:00Туризм
Самые крупные животные мира: где их найти и как сфотографировать
Батяйкина отметила, что от вакцинации освобождаются дети до 15 и с 15 до 18 лет. Последним достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Пляж Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:00Туризм
Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмТуризмКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Лента новостейМолния