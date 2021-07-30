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В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы
В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы - РИА Новости, 30.07.2021
В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы
В Сочи туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, сообщила директор... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:13
2021-07-30T17:13
2021-07-30T17:13
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СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. В Сочи туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.Ранее в пресс-службе муниципалитета заявили, что с 1 августа меняются условия проживания гостей. По новым правилам для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест с письменным согласием сделать прививку на курорте в течение трех дней после заезда в гостиницу."И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен... И он должен иммунизироваться в течение трех дней", — сказала Батяйкина.Она добавила, что туристов, которые заселились в отель и не сделали прививку, не будут выгонять из номеров или требовать у них сертификат о вакцинации. Однако в случае заболевания будет проводиться эпидемиологическое расследование и налагаться штраф. Батяйкина отметила, что от вакцинации освобождаются дети до 15 и с 15 до 18 лет. Последним достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест.
https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html
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сочи, новости - туризм, туризм, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы
В Сочи не вакцинированных туристов будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей
СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. В Сочи туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.
Ранее в пресс-службе муниципалитета заявили, что с 1 августа меняются условия проживания гостей. По новым правилам для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест с письменным согласием сделать прививку на курорте в течение трех дней после заезда в гостиницу.
"И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен... И он должен иммунизироваться в течение трех дней", — сказала Батяйкина.
Она добавила, что туристов, которые заселились в отель и не сделали прививку, не будут выгонять из номеров или требовать у них сертификат о вакцинации. Однако в случае заболевания будет проводиться эпидемиологическое расследование и налагаться штраф.
Батяйкина отметила, что от вакцинации освобождаются дети до 15 и с 15 до 18 лет. Последним достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест.