https://ria.ru/20210730/sochi-1743660090.html

В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы

В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы - РИА Новости, 30.07.2021

В Сочи не сделавшие прививку туристы будут оштрафованы

В Сочи туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, сообщила директор... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:13

2021-07-30T17:13

2021-07-30T17:13

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СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. В Сочи туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.Ранее в пресс-службе муниципалитета заявили, что с 1 августа меняются условия проживания гостей. По новым правилам для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест с письменным согласием сделать прививку на курорте в течение трех дней после заезда в гостиницу."И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен... И он должен иммунизироваться в течение трех дней", — сказала Батяйкина.Она добавила, что туристов, которые заселились в отель и не сделали прививку, не будут выгонять из номеров или требовать у них сертификат о вакцинации. Однако в случае заболевания будет проводиться эпидемиологическое расследование и налагаться штраф. Батяйкина отметила, что от вакцинации освобождаются дети до 15 и с 15 до 18 лет. Последним достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест.

https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

сочи

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