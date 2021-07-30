https://ria.ru/20210730/shamany-1743499146.html

"Россию пора спасать". Что шаманы готовят для президента

"Россию пора спасать". Что шаманы готовят для президента - РИА Новости, 30.07.2021

"Россию пора спасать". Что шаманы готовят для президента

Российские шаманы намерены заявить о себе во всеуслышание и призывают власти признать их религию традиционной — наряду с православием, исламом, иудаизмом и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:00

2021-07-30T08:00

2021-07-30T12:12

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Российские шаманы намерены заявить о себе во всеуслышание и призывают власти признать их религию традиционной — наряду с православием, исламом, иудаизмом и буддизмом. Чтобы обсудить проблему, "собеседники духов" соберутся на большом съезде в начале августа. Почему служители шаманских культов все популярнее — в материале РИА Новости.Призвание и профессияНароды Сибири с давних времен видели в шаманах посланников высших сил. Люди считали, что частые обмороки или эпилептические припадки у ребенка — свидетельство уникальности. А если он выжил после удара молнии — значит, точно не от мира сего. После обучения шаманскому искусству избранный становился самым важным членом общины, источником знаний и главным советчиком. Ведь, согласно поверьям, с ним говорили духи.Звуки шаманских бубнов не умолкают и в XXI веке. Посредники между двумя мирами под пугающее горловое пение входят в транс, чтобы связаться с потусторонними силами. Причем многие — не бесплатно. Социальные сети полны объявлений: "Опытный шаман снимет порчу или исцелит от болезней".В Туве пошли дальше. Там переговорщики с духами — официальная профессия. В трудовой книжке так и пишут: "шаман". Служители древних культов занимаются не только народной медициной — они освящают здания и автомобили, помогают раскрывать убийства, охраняют культурные объекты. Например, выступают против строительства лыжных баз на священных для них горных склонах. А в 2014-м настояли на возвращении из Новосибирска на Алтай археологического артефакта — мумии принцессы Укоки."Шаманы должны помогать людям в разных ситуациях: решить какие-то жизненные проблемы, исцелить от болезней. Они способны призвать счастье в жизнь и удачу во всех начинаниях", — объясняет Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.По его словам, из-за пандемии шаманские услуги особенно востребованы. И уж кто, если не они, "проведет коллективный обряд защиты от духов болезни".Три года назад, рассказывает он, шаманы наконец объединились и создали Единый совет. Тогда же заявили о грандиозных планах на будущее: стать "пятой религиозной силой" в стране."Мы соберемся на очередной съезд 6 августа в Кызыле. От имени всех шаманов хотим обратиться в Совет Федерации, комитет Госдумы по делам национальностей, в Министерство юстиции, а также лично к президенту России. Мы просим придать шаманизму статус традиционной для России религии", — поделился планами Кара-оол Допчун-оол.В России шаманизм исповедуют представители малых народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Бурятии и Иркутской области — буряты, эвенки, якуты и другие. В общей сложности число последователей верования — около миллиона человек."В Бурятии 15 процентов населения — чистые шаманисты. Хакасия активно набирает обороты. Шаманство развито среди жителей Тувы: тоже примерно 15 процентов. Еще столько же ходят одновременно и к шаманам, и в дацан. Это особенность религиозного сознания", — рассказал шаман Николай Качуров, член тувинской религиозной организации "Великий Медведь" (входит в Единый совет шаманов России).Деятельность религиозных организаций в России регулирует Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" от 1997 года. В преамбуле говорится, что Российская Федерация признает четыре традиционные конфессии. Культурообразующая религия — православие. Затем — ислам, буддизм и иудаизм.Религия или нетОднако исследователи давно спорят о том, корректно ли вообще называть шаманизм религией. Неясно, что это — набор мистических практик, подобный распространенному в народе гаданию, или же полноценный культ с собственными божествами и структурой, как, например, буддизм."В шаманизме есть теоретическая и практическая составляющие — космология (картина мира в той или иной религии. — Прим. ред.) и различные магические практики. Соответственно, есть религиозное сознание и религиозная деятельность. Также есть религиозные отношения — общение шамана с духами. То есть три элемента, позволяющие назвать шаманизм религией, имеются. Но вот чего нет: организации", — поясняет РИА Новости профессор кафедры философии религии и религиоведения МГУ Владимир Винокуров.По его мнению, объединение шаманов невозможно потому, что у каждого свои представления о потустороннем мире, собственные обряды. Нет строго прописанного в священных книгах вероучения. И тем более четко выстроенной структуры духовенства — как в католической или православной церквях.Кроме того, обращает внимание религиовед, шаманизм сильно привязан к определенной местности. Поэтому у тувинских и якутских шаманов разные святыни. "Только на той земле, где проживает община, находятся сакральные для шамана объекты — реки, горы, деревья. Это также сдерживающий фактор для их объединения", — уточняет Винокуров.За ответом — к духамНесмотря на горячие споры ученых, популярность шаманов в народе растет, и сегодня они вытесняют традиционных гадалок и прорицательниц."Образ последних общественное сознание нивелировало. Карты Таро и хрустальные магические шары — это уже не убедительно. Люди ищут что-то новое", — считает Екатерина Элбакян, доктор философских наук, эксперт центра религиоведческих и этнокультурных исследований и экспертизы ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ.Кроме того, отмечает она, некогда популярных в народе гадалок теперь чаще ассоциируют с аферистами. У шаманов же в силу новизны для жителей крупных городов такой репутации нет. Однако с увеличением спроса на их услуги конкуренция между служителями духов увеличивается."Сейчас пошла мода: взял бубен да стучи себе. Таких полно. Мы посвящаем этому всю жизнь, а тут появляется какой-то тип с криком: "Я шаман!" — и все мои десять лет практики насмарку", — жалуется шаманка Оксана Ким.Поэтому шаманы и добиваются признания на государственном уровне: чтобы очистить ряды от мошенников. Правда, как определить, кто имеет право бить в бубен, а кто нет — неизвестно.

https://radiosputnik.ria.ru/20200316/1568665255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кызыл, иркутская область, госдума рф, совет федерации рф, аналитика - религия и мировоззрение, россия