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В НАТО заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтикой
В НАТО заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтикой - РИА Новости, 30.07.2021
В НАТО заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтикой
Истребители стран НАТО — испанские Eurofighter и итальянские F-35 — в четверг поднимались в воздух для "перехвата российских военных самолетов над Балтийским... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:09
2021-07-30T18:03
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нато
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ил-22
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Истребители стран НАТО — испанские Eurofighter и итальянские F-35 — в четверг поднимались в воздух для "перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем", утверждает военно-воздушное командование альянса в Германии (база Рамштайн)."После обнаружения на радарах альянса трех неизвестных самолетов, покидающих Калининград, Объединенный центр командования военно-воздушными операциями НАТО в Германии направил истребители для их перехвата и идентификации", — говорится в сообщении.По утверждению НАТО, речь шла о двух самолетах радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП, одном Су-24.Кроме того, в НАТО сообщили о "перехвате" в той же зоне российского Ил-76. В НАТО отметили, что самолет якобы не предоставил летного плана, его нельзя было идентифицировать по сигналу транспондера, что, по мнению альянса, могло создать угрозу для безопасности полетов гражданской авиации.При этом в альянсе отметили, что российский самолет не пересекал воздушное пространство стран НАТО, а сама операция носила "рутинный характер".Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов Российской Федерации выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20210715/bezopasnost-1741323440.html
https://ria.ru/20210722/su-27-1742446528.html
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в мире, калининград, германия, f-35, нато, су-24, ил-22, россия
17:09 30.07.2021 (обновлено: 18:03 30.07.2021)
 
В НАТО заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтикой

НАТО: испанские и итальянские истребители поднимали для перехвата российских самолетов над Балтикой

© AP Photo / Ariel SchalitНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Истребители стран НАТО — испанские Eurofighter и итальянские F-35 — в четверг поднимались в воздух для "перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем", утверждает военно-воздушное командование альянса в Германии (база Рамштайн).
"После обнаружения на радарах альянса трех неизвестных самолетов, покидающих Калининград, Объединенный центр командования военно-воздушными операциями НАТО в Германии направил истребители для их перехвата и идентификации", — говорится в сообщении.
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По утверждению НАТО, речь шла о двух самолетах радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП, одном Су-24.
Кроме того, в НАТО сообщили о "перехвате" в той же зоне российского Ил-76. В НАТО отметили, что самолет якобы не предоставил летного плана, его нельзя было идентифицировать по сигналу транспондера, что, по мнению альянса, могло создать угрозу для безопасности полетов гражданской авиации.
При этом в альянсе отметили, что российский самолет не пересекал воздушное пространство стран НАТО, а сама операция носила "рутинный характер".
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов Российской Федерации выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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В миреКалининградГерманияF-35НАТОСу-24Ил-22Россия
 
 
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