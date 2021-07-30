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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/rozovyyflamingo-1743623687.html
Алена Свиридова охотится на розового фламинго в клипе на хит 90-х
Алена Свиридова охотится на розового фламинго в клипе на хит 90-х - РИА Новости, 30.07.2021
Алена Свиридова охотится на розового фламинго в клипе на хит 90-х
На YouTube опубликовали клип на кавер песни "Розовый фламинго" в исполнении Алены Свиридовой и участников группы Cream Soda. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:30
2021-07-30T19:30
культура
алена свиридова
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шоу-бизнес
новости культуры
музыка
россия
александр гудков
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали клип на кавер песни "Розовый фламинго" в исполнении Алены Свиридовой и участников группы Cream Soda. В новом видеопрочтении одноименного хита 1990-х годов действие происходит в царской России. Алена Свиридова в образе дворянки собирает в своей усадьбе друзей и объявляет шуточную охоту на лже-фламинго, которого сыграл Никита Кукушкин.В ролике также приняли участие Александр Гудков, Евгений Понасенков и другие.Зрители положительно оценили клип и кавер. "Гудков и Кукушкин мега талантливые! Обожаю", "Как можно снимать такие прекрасные клипы? Восторг!"— поделились впечатлениями пользователи.
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алена свиридова, youtube, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, россия, александр гудков, евгений понасенков
19:30 30.07.2021
 

Алена Свиридова охотится на розового фламинго в клипе на хит 90-х

© Фото : предоставлены пресс-службой Алены СвиридовойНа съемках клипа на песню "Розовый фламинго"
На съемках клипа на песню Розовый фламинго - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : предоставлены пресс-службой Алены Свиридовой
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали клип на кавер песни "Розовый фламинго" в исполнении Алены Свиридовой и участников группы Cream Soda.

"Песня "Розовый фламинго" перерождается. В 2021 году в абсолютно новом прочтении. Мы произвели совершенно другого Розового фламинго. Дикого, великого и ужасного, а еще очень смешного и трогательного", — написала Свиридова в Instagram.

В новом видеопрочтении одноименного хита 1990-х годов действие происходит в царской России. Алена Свиридова в образе дворянки собирает в своей усадьбе друзей и объявляет шуточную охоту на лже-фламинго, которого сыграл Никита Кукушкин.
© Фото : предоставлены пресс-службой Алены СвиридовойНа съемках клипа на песню "Розовый фламинго"
На съемках клипа на песню Розовый фламинго - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : предоставлены пресс-службой Алены Свиридовой
На съемках клипа на песню "Розовый фламинго"
В ролике также приняли участие Александр Гудков, Евгений Понасенков и другие.
Зрители положительно оценили клип и кавер. "Гудков и Кукушкин мега талантливые! Обожаю", "Как можно снимать такие прекрасные клипы? Восторг!"— поделились впечатлениями пользователи.
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КультураАлена СвиридоваYouTubeШоу-бизнесНовости культурыМузыкаРоссияАлександр ГудковЕвгений Понасенков
 
 
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