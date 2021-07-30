https://ria.ru/20210730/rozovyyflamingo-1743623687.html

Алена Свиридова охотится на розового фламинго в клипе на хит 90-х

Алена Свиридова охотится на розового фламинго в клипе на хит 90-х - РИА Новости, 30.07.2021

Алена Свиридова охотится на розового фламинго в клипе на хит 90-х

На YouTube опубликовали клип на кавер песни "Розовый фламинго" в исполнении Алены Свиридовой и участников группы Cream Soda. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:30

2021-07-30T19:30

2021-07-30T19:30

культура

алена свиридова

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александр гудков

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали клип на кавер песни "Розовый фламинго" в исполнении Алены Свиридовой и участников группы Cream Soda. В новом видеопрочтении одноименного хита 1990-х годов действие происходит в царской России. Алена Свиридова в образе дворянки собирает в своей усадьбе друзей и объявляет шуточную охоту на лже-фламинго, которого сыграл Никита Кукушкин.В ролике также приняли участие Александр Гудков, Евгений Понасенков и другие.Зрители положительно оценили клип и кавер. "Гудков и Кукушкин мега талантливые! Обожаю", "Как можно снимать такие прекрасные клипы? Восторг!"— поделились впечатлениями пользователи.

https://ria.ru/20210724/iowa-1742541400.html

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алена свиридова, youtube, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, россия, александр гудков, евгений понасенков