Алена Свиридова охотится на розового фламинго в клипе на хит 90-х
© Фото : предоставлены пресс-службой Алены СвиридовойНа съемках клипа на песню "Розовый фламинго"
© Фото : предоставлены пресс-службой Алены Свиридовой
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали клип на кавер песни "Розовый фламинго" в исполнении Алены Свиридовой и участников группы Cream Soda.
"Песня "Розовый фламинго" перерождается. В 2021 году в абсолютно новом прочтении. Мы произвели совершенно другого Розового фламинго. Дикого, великого и ужасного, а еще очень смешного и трогательного", — написала Свиридова в Instagram.
В новом видеопрочтении одноименного хита 1990-х годов действие происходит в царской России. Алена Свиридова в образе дворянки собирает в своей усадьбе друзей и объявляет шуточную охоту на лже-фламинго, которого сыграл Никита Кукушкин.
© Фото : предоставлены пресс-службой Алены СвиридовойНа съемках клипа на песню "Розовый фламинго"
© Фото : предоставлены пресс-службой Алены Свиридовой
На съемках клипа на песню "Розовый фламинго"
В ролике также приняли участие Александр Гудков, Евгений Понасенков и другие.
Зрители положительно оценили клип и кавер. "Гудков и Кукушкин мега талантливые! Обожаю", "Как можно снимать такие прекрасные клипы? Восторг!"— поделились впечатлениями пользователи.
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