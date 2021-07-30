https://ria.ru/20210730/reysy-1743600302.html
"Библио-Глобус" запустил рейсы на курорты Египта
"Библио-Глобус" запустил рейсы на курорты Египта - РИА Новости, 30.07.2021
"Библио-Глобус" запустил рейсы на курорты Египта
Туроператор "Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" с 9 августа приступает к выполнению прямых туристических рейсов из Москвы в Хургаду и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:33
2021-07-30T12:33
2021-07-30T12:33
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" с 9 августа приступает к выполнению прямых туристических рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а если билеты будут в свободной продаже, то и Tez Tour готов предложить своим клиентам туры в эту страну, сообщили РИА Новости представители отрасли.По данным системы бронирования "Библио Глобус", пакетный тур на двоих в Шарм-эш-Шейх в отель три звезды "все включено" на семь ночей обойдется от 82,3 тысячи рублей, в отель четыре звезды - от 88,2 тысячи рублей, а в пятизвездочном отеле - от 94 тысяч рублей. Пакетные туры с перелетом в Хургаду на семь ночей в трех- и четырехзвездочных отелях с системой "все включено" начинаются от 89,5 тысячи рублей, в отель пять звезд - 101 тысячи рублей."Если билеты на разрешённые рейсы появятся в свободной продаже, компания предложит своим клиентам туры в страну на базе рейсов GDS", - рассказали агентству в пресс-службе Tez Tour. В компании также сообщили, что на первые вылеты будет ажиотажный спрос, что в свою очередь может привести к увеличению цен."Цены стабилизируются уже через 1-2 недели после вылета первых рейсов. По мере приближения высокого сезона в случае отсутствия чартерных полетных программ текущий объем рейсов может привести к повышению цен на туры. Дополнительно на стоимости может сказаться отсутствие доступных альтернативных направлений для отдыха в осенне-зимний период", - сообщили в туроператоре."Сейчас россиянам доступны только страны Карибского бассейна, перелёт до которых очень продолжительный и подходит не всем туристам, а стоимость проживания в отелях в 2-3 раза превышает аналогичный показатель в Египте", - добавили в Tez Tour.Однако, в компании отметили, что на старте полетной программы стоимость туров с авиаперелетом непосредственно в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет ниже, чем у предложений с прилетом в Каир, так как на разницу в стоимости данных пакетов влияет наличие продолжительного трансфера из столицы Египта до курортов.
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
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в мире, египет, россия (авиакомпания), tez tour, новости - туризм, туризм, россия
"Библио-Глобус" запустил рейсы на курорты Египта
Туроператор "Библио-Глобус" и авиакомпания "Россия" с 9 августа запускают рейсы на курорты Египта
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Туроператор "Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" с 9 августа приступает к выполнению прямых туристических рейсов из Москвы в Хургаду
и Шарм-эш-Шейх
, а если билеты будут в свободной продаже, то и Tez Tour
готов предложить своим клиентам туры в эту страну, сообщили РИА Новости представители отрасли.
"Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" приступает к выполнению прямых туристических рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Рейсы будут осуществляться по пять раз в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Первые рейсы из аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх и Хургаду состоятся 9 августа", - рассказали в туроператоре.
По данным системы бронирования "Библио Глобус", пакетный тур на двоих в Шарм-эш-Шейх в отель три звезды "все включено" на семь ночей обойдется от 82,3 тысячи рублей, в отель четыре звезды - от 88,2 тысячи рублей, а в пятизвездочном отеле - от 94 тысяч рублей. Пакетные туры с перелетом в Хургаду на семь ночей в трех- и четырехзвездочных отелях с системой "все включено" начинаются от 89,5 тысячи рублей, в отель пять звезд - 101 тысячи рублей.
"Если билеты на разрешённые рейсы появятся в свободной продаже, компания предложит своим клиентам туры в страну на базе рейсов GDS", - рассказали агентству в пресс-службе Tez Tour. В компании также сообщили, что на первые вылеты будет ажиотажный спрос, что в свою очередь может привести к увеличению цен.
"Цены стабилизируются уже через 1-2 недели после вылета первых рейсов. По мере приближения высокого сезона в случае отсутствия чартерных полетных программ текущий объем рейсов может привести к повышению цен на туры. Дополнительно на стоимости может сказаться отсутствие доступных альтернативных направлений для отдыха в осенне-зимний период", - сообщили в туроператоре.
"Сейчас россиянам доступны только страны Карибского бассейна
, перелёт до которых очень продолжительный и подходит не всем туристам, а стоимость проживания в отелях в 2-3 раза превышает аналогичный показатель в Египте", - добавили в Tez Tour.
Однако, в компании отметили, что на старте полетной программы стоимость туров с авиаперелетом непосредственно в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет ниже, чем у предложений с прилетом в Каир
, так как на разницу в стоимости данных пакетов влияет наличие продолжительного трансфера из столицы Египта
до курортов.