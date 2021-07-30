https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743619979.html

Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом

Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом - РИА Новости, 30.07.2021

Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом

Названы маршруты, которые чаще всего выбирают пассажиры бизнес-класса, сообщает Aviasales. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:12

2021-07-30T19:12

2021-07-30T19:12

туризм

баку

доминикана

судан

португалия

новости - туризм

пассажиры

самолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7795f318f620bb5de8b3c5f8cd313d1a.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Названы маршруты, которые чаще всего выбирают пассажиры бизнес-класса, сообщает Aviasales.Специалисты компании проанализировали данные бронирований предпочитающих летать с повышенным комфортом пользователей и выяснили, что в 2021 году они стали реже выбирать тариф "бизнес" по сравнению с 2019-м. Средний чек на такие авиабилеты летом 2021 года составил 102 тысячи рублей.Среди самых популярных направлений есть несколько зарубежных, в то время как в десятке наиболее востребованных маршрутов пассажиров эконом-класса — только российские города.В 2021 году самыми популярными направлениями у путешественников, готовых платить за повышенный комфорт, стали Москва (19 процентов от общего количества бронирований по такому тарифу), Санкт-Петербург (восемь процентов), Сочи и Симферополь (по семь процентов), Калининград (два процента). В десятку вошли также Анталья, Ереван, Ташкент, Баку и Красноярск.Есть направления, куда туристы чаще всего предпочитают летать бизнес-классом. Например, такие билеты выбирает пятая часть тех, кто отправляется в Эквадор. Доля запроса на перелет повышенного комфорта в Судан достигает 14 процентов, в Перу и Колумбию — девять, в Португалию — восемь. Для сравнения: бронирования тарифа "бизнес" в среднем по всем направлениям составляют 0,06 процента.Эксперты говорят, что причина такого интереса к премиум-сегменту на дальних маршрутах в том, что разница в стоимости билетов с экономом уже небольшая. Например, улететь в Доминикану с комфортом можно за 72 тысячи рублей, а "по-простому" — за 67 тысяч.

https://ria.ru/20210722/pereslavl-zalesskiy-1742259079.html

https://ria.ru/20210721/chili-1741880961.html

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

баку

доминикана

судан

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баку, доминикана, судан, португалия, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм, отдых, куда поехать