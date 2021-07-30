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Туризм
https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743619979.html
Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом
Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом - РИА Новости, 30.07.2021
Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом
Названы маршруты, которые чаще всего выбирают пассажиры бизнес-класса, сообщает Aviasales. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:12
2021-07-30T19:12
туризм
баку
доминикана
судан
португалия
новости - туризм
пассажиры
самолеты
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Названы маршруты, которые чаще всего выбирают пассажиры бизнес-класса, сообщает Aviasales.Специалисты компании проанализировали данные бронирований предпочитающих летать с повышенным комфортом пользователей и выяснили, что в 2021 году они стали реже выбирать тариф "бизнес" по сравнению с 2019-м. Средний чек на такие авиабилеты летом 2021 года составил 102 тысячи рублей.Среди самых популярных направлений есть несколько зарубежных, в то время как в десятке наиболее востребованных маршрутов пассажиров эконом-класса — только российские города.В 2021 году самыми популярными направлениями у путешественников, готовых платить за повышенный комфорт, стали Москва (19 процентов от общего количества бронирований по такому тарифу), Санкт-Петербург (восемь процентов), Сочи и Симферополь (по семь процентов), Калининград (два процента). В десятку вошли также Анталья, Ереван, Ташкент, Баку и Красноярск.Есть направления, куда туристы чаще всего предпочитают летать бизнес-классом. Например, такие билеты выбирает пятая часть тех, кто отправляется в Эквадор. Доля запроса на перелет повышенного комфорта в Судан достигает 14 процентов, в Перу и Колумбию — девять, в Португалию — восемь. Для сравнения: бронирования тарифа "бизнес" в среднем по всем направлениям составляют 0,06 процента.Эксперты говорят, что причина такого интереса к премиум-сегменту на дальних маршрутах в том, что разница в стоимости билетов с экономом уже небольшая. Например, улететь в Доминикану с комфортом можно за 72 тысячи рублей, а "по-простому" — за 67 тысяч.
https://ria.ru/20210722/pereslavl-zalesskiy-1742259079.html
https://ria.ru/20210721/chili-1741880961.html
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доминикана
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баку, доминикана, судан, португалия, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм, отдых, куда поехать
19:12 30.07.2021
 

Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом

© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / Sid10
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Названы маршруты, которые чаще всего выбирают пассажиры бизнес-класса, сообщает Aviasales.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований предпочитающих летать с повышенным комфортом пользователей и выяснили, что в 2021 году они стали реже выбирать тариф "бизнес" по сравнению с 2019-м. Средний чек на такие авиабилеты летом 2021 года составил 102 тысячи рублей.
Среди самых популярных направлений есть несколько зарубежных, в то время как в десятке наиболее востребованных маршрутов пассажиров эконом-класса — только российские города.
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Есть направления, куда туристы чаще всего предпочитают летать бизнес-классом. Например, такие билеты выбирает пятая часть тех, кто отправляется в Эквадор. Доля запроса на перелет повышенного комфорта в Судан достигает 14 процентов, в Перу и Колумбию — девять, в Португалию — восемь. Для сравнения: бронирования тарифа "бизнес" в среднем по всем направлениям составляют 0,06 процента.
Эксперты говорят, что причина такого интереса к премиум-сегменту на дальних маршрутах в том, что разница в стоимости билетов с экономом уже небольшая. Например, улететь в Доминикану с комфортом можно за 72 тысячи рублей, а "по-простому" — за 67 тысяч.
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