Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
Asahi: политика Японии в отношении России при премьер-министре Абэ провалилась
Так издание прокомментировало слова, озвученные премьер-министром России Михаилом Мишустином во ходе поездки на Курилы в понедельник. Во время встречи с представителями рыбопромышленных предприятий на Курильских островах он рассказал, что сейчас обсуждается возможность введения на этой территории режима свободной таможенной территории, возможность освобождения от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах. Также глава правительства высказал мнение, что на территории следует сохранить пониженную ставку страховых взносов. Премьер считает, что специальный экономический режим на островах позволит заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию.
Автора статьи возмутило, что Россия может предложить экономическое сотрудничество на Курилах не только Токио, но и другим государствам. Отмечается, что позиция Японии исходит из того, что оспариваемые ей четыре российских острова в Курильской гряде, являются "исконной" японской территорией, поэтому Токио настаивает на особых условиях, при которых к гражданам страны и бизнесу на этих островах не применялись бы определенные законы России.
"Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем", — пишет газета.
Также автор напомнил слова экс-премьера Абэ, который после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году с гордостью говорил, что насчет совместного сотрудничества двух стран удалось достичь "беспрецедентного в международных отношениях", а Путин, по словам Абэ, продемонстрировал свое согласие насчет совместной экономической деятельности на Курилах.
Однако, пишет издание, это было всего лишь "необоснованное оптимистическое умозаключение". Подчеркивается, что на деле согласие России изначально заключалось в том, что ее законы при осуществлении деятельности на Курильских островах должны соблюдаться, и Москва этого не скрывала. Токио же закрыл глаза на этот неудобный для него момент, устроив "спектакль" для японских граждан.
Автор считает, что в результате переговоры зашли в тупик — так же, как и обсуждения передачи Японии двух островов.
"Нужно признать провал прошлого правительства и пересмотреть политику в отношении России. Эта обязанность лежит на правительстве (Ёсихидэ. — Прим. ред.) Суга", — заключило издание.
Ранее правительство Японии заявило, что Токио пока воздержится от комментариев насчет возможного предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах. Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с поездкой Мишустина на Курилы вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест. Москва, в свою очередь, ответила зеркальным протестом и подчеркнула, что глава правительства посещает те регионы России, которые считает необходимым.
Ситуация с Курилами
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними неоспорим.
В 2018 году после встречи лидеров двух стран тогдашний японский пример Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценили как серьезную уступку со стороны Японии, так как до сих пор она ставила условие возвращения всех четырех островов. Желание продолжать диалог подтвердил преемник Абэ — Ёсихидэ Суга.