https://ria.ru/20210730/proval-1743535232.html

Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi

Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi - РИА Новости, 30.07.2021

Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi

Япония провалила внешнюю политику в отношении России при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ, новому правительству следует ее пересмотреть, пишет Asahi. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T04:00

2021-07-30T04:00

2021-07-30T04:00

есихидэ суга

россия

михаил галузин

синдзо абэ

михаил мишустин

курильские острова

владимир путин

япония

в мире

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Япония провалила внешнюю политику в отношении России при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ, новому правительству следует ее пересмотреть, пишет Asahi.Так издание прокомментировало слова, озвученные премьер-министром России Михаилом Мишустином во ходе поездки на Курилы в понедельник. Во время встречи с представителями рыбопромышленных предприятий на Курильских островах он рассказал, что сейчас обсуждается возможность введения на этой территории режима свободной таможенной территории, возможность освобождения от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах. Также глава правительства высказал мнение, что на территории следует сохранить пониженную ставку страховых взносов. Премьер считает, что специальный экономический режим на островах позволит заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию.Автора статьи возмутило, что Россия может предложить экономическое сотрудничество на Курилах не только Токио, но и другим государствам. Отмечается, что позиция Японии исходит из того, что оспариваемые ей четыре российских острова в Курильской гряде, являются "исконной" японской территорией, поэтому Токио настаивает на особых условиях, при которых к гражданам страны и бизнесу на этих островах не применялись бы определенные законы России.Также автор напомнил слова экс-премьера Абэ, который после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году с гордостью говорил, что насчет совместного сотрудничества двух стран удалось достичь "беспрецедентного в международных отношениях", а Путин, по словам Абэ, продемонстрировал свое согласие насчет совместной экономической деятельности на Курилах.Однако, пишет издание, это было всего лишь "необоснованное оптимистическое умозаключение". Подчеркивается, что на деле согласие России изначально заключалось в том, что ее законы при осуществлении деятельности на Курильских островах должны соблюдаться, и Москва этого не скрывала. Токио же закрыл глаза на этот неудобный для него момент, устроив "спектакль" для японских граждан.Автор считает, что в результате переговоры зашли в тупик — так же, как и обсуждения передачи Японии двух островов.Ранее правительство Японии заявило, что Токио пока воздержится от комментариев насчет возможного предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах. Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с поездкой Мишустина на Курилы вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест. Москва, в свою очередь, ответила зеркальным протестом и подчеркнула, что глава правительства посещает те регионы России, которые считает необходимым.Ситуация с КуриламиОтношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой советские власти согласились обсудить передачу двух островов, Хабомаи и Шикотана, после заключения соглашения. Судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними неоспорим.В 2018 году после встречи лидеров двух стран тогдашний японский пример Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценили как серьезную уступку со стороны Японии, так как до сих пор она ставила условие возвращения всех четырех островов. Желание продолжать диалог подтвердил преемник Абэ — Ёсихидэ Суга.

https://ria.ru/20210729/yaponiya-1743459368.html

https://ria.ru/20210723/kurily-1742552009.html

https://ria.ru/20210607/yaponiya-1735941361.html

россия

курильские острова

япония

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есихидэ суга, россия, михаил галузин, синдзо абэ, михаил мишустин, курильские острова, владимир путин, япония, в мире