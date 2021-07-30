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В Ивановской области появится новый животноводческий комплекс
В Ивановской области появится новый животноводческий комплекс - РИА Новости, 30.07.2021
В Ивановской области появится новый животноводческий комплекс
В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области завершается реализация инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса, рассчитанного на... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:35
2021-07-30T13:35
2021-07-30T13:35
ивановская область
гаврилово-посадский район
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 30 июл – РИА Новости. В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области завершается реализация инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса, рассчитанного на производство 7,5 тысячи тонн мяса свинины в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."Комплекс, который получил название "Ярышево", – это второй крупный сельхозобъект группы компаний "Дымов" в Ивановской области. Его строительство началось в июле 2020 года. Сейчас строительные работы перешли в финальную стадию: уже выполнено практически 85% работ. В настоящее время завершается монтаж оборудования и благоустройство территории", – сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что объект построен по самым современным технологиям и полностью отвечает требованиям безопасности. Ввести в эксплуатацию животноводческий комплекс планируют к ноябрю.На этом предприятии создадут более 100 рабочих мест, в том числе привлекут выпускников регионального отраслевого вуза – Ивановской сельскохозяйственной академии. Как подчеркнул губернатор региона Станислав Воскресенский, посетивший строительную площадку комплекса накануне, создание рабочих мест – одна из основных задач в Ивановской области. "Мы создаем все условия для инвесторов, которые собираются реализовывать проекты. Всё сделаем для того, чтобы создавались рабочие места в нашей Ивановской области", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.В ведомстве добавили, первый животноводческий комплекс компании "Дымов" введен в декабре 2019 года. Сейчас в нем содержится около 35 тысяч голов свиней. Реализация двух аналогичных проектов позволит увеличить поголовье свиней в Ивановской области на 75 тысяч голов и дополнительно получать 14,4 тысячи тонн мяса в год.
https://ria.ru/20210730/urozhay-1743574380.html
гаврилово-посадский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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гаврилово-посадский район, станислав воскресенский
ИВАНОВО, 30 июл – РИА Новости. В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области завершается реализация инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса, рассчитанного на производство 7,5 тысячи тонн мяса свинины в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Комплекс, который получил название "Ярышево", – это второй крупный сельхозобъект группы компаний "Дымов" в Ивановской области. Его строительство началось в июле 2020 года. Сейчас строительные работы перешли в финальную стадию: уже выполнено практически 85% работ. В настоящее время завершается монтаж оборудования и благоустройство территории", – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что объект построен по самым современным технологиям и полностью отвечает требованиям безопасности. Ввести в эксплуатацию животноводческий комплекс планируют к ноябрю.
На этом предприятии создадут более 100 рабочих мест, в том числе привлекут выпускников регионального отраслевого вуза – Ивановской сельскохозяйственной академии. Как подчеркнул губернатор региона Станислав Воскресенский
, посетивший строительную площадку комплекса накануне, создание рабочих мест – одна из основных задач в Ивановской области. "Мы создаем все условия для инвесторов, которые собираются реализовывать проекты. Всё сделаем для того, чтобы создавались рабочие места в нашей Ивановской области", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В ведомстве добавили, первый животноводческий комплекс компании "Дымов" введен в декабре 2019 года. Сейчас в нем содержится около 35 тысяч голов свиней. Реализация двух аналогичных проектов позволит увеличить поголовье свиней в Ивановской области на 75 тысяч голов и дополнительно получать 14,4 тысячи тонн мяса в год.