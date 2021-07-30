https://ria.ru/20210730/predprinimateli-1743587636.html

В Ленобласти в рамках новой программы помощь получили 370 предпринимателей

В Ленобласти в рамках новой программы помощь получили 370 предпринимателей - РИА Новости, 30.07.2021

В Ленобласти в рамках новой программы помощь получили 370 предпринимателей

В рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:47

2021-07-30T11:47

2021-07-30T11:47

ленинградская область

экономика

предприниматели

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", комплексные услуги для развития своего бизнеса уже получили 377 предпринимателей Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Новую программу поддержки бизнеса в этом году запустил Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.По словам представителя пресс-службы, особенность такой меры поддержки заключается в том, что в одной программе предприниматель получает сразу несколько профильных услуг по нужному для него направлению."Тематические лекции и индивидуальные консультации, аудит бизнеса, рекомендации экспертов, отработка практических навыков в реальных условиях – всё, что нужно предпринимателю, он может получить "единым пакетом", – пояснил заместитель директора Фонда поддержки предпринимательства Ольга Шахова.Так, например, комплексная услуга по продвижению продукции через участие в закупках на электронных торговых площадках включает четыре услуги. Это групповые теоретические и практические занятия, индивидуальные консультации для каждого участника, подготовка индивидуальных аналитических отчетов и участие в реальных конкурентных закупках.Также предпринимателям Ленинградской области предлагаются бесплатные комплексные услуги по размещению продукции на маркетплейсах, маркетинговому сопровождению бизнеса и по обучению финансовому планированию бизнеса – эти услуги бесплатно предоставляет Центр поддержки предпринимательства, одно из структурных подразделений Фонда. Другое подразделение – Региональный центр инжиниринга оказывает комплексную поддержку производственным предприятиям."Каждый предприниматель может получить только одну комплексную услугу из указанных. Для этого нужно быть зарегистрированным на территории Ленинградской области, осуществлять деятельность более одного года и состоять в Едином реестре субъектом малого и среднего предпринимательства", — подытожили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20210730/lenoblast-1743579216.html

https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, предприниматели