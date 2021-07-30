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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/pranker-1743655477.html
Пранкеру, изобразившему "приступ коронавируса", грозит четыре года колонии
Пранкеру, изобразившему "приступ коронавируса", грозит четыре года колонии - РИА Новости, 30.07.2021
Пранкеру, изобразившему "приступ коронавируса", грозит четыре года колонии
Гособвинитель попросил суд приговорить к 4 годам лишения свободы пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:30
2021-07-30T16:30
распространение коронавируса
происшествия
московский метрополитен
москва
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гособвинитель попросил суд приговорить к 4 годам лишения свободы пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.В феврале 2020 года МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Суд арестовал пранкера. Сообщников гражданина Таджикистана Джаборова, безработных жителей столицы, отпустили под подписку о невыезде.Ранее Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли испугаться из-за его шутки. Свои действия он расценил как "глупую шутку".Джаборов на своем YouTube-канале выкладывал, в основном, розыгрыши посетителей торговых центров и опросы.
https://ria.ru/20210414/pranker-1728301941.html
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происшествия, московский метрополитен, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:30 30.07.2021
 
Пранкеру, изобразившему "приступ коронавируса", грозит четыре года колонии

Прокурор запросил четыре года колонии для пранкера, изобразившего "приступ коронавируса" в метро

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в вагоне электропоезда московского метрополитена
Сотрудник полиции в вагоне электропоезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гособвинитель попросил суд приговорить к 4 годам лишения свободы пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
"В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ, назначить наказание Джаборову К.С. в виде 4 лет лишения свободы, Исаченко А.А., Мелехову С.Д. - в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
В феврале 2020 года МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Суд арестовал пранкера. Сообщников гражданина Таджикистана Джаборова, безработных жителей столицы, отпустили под подписку о невыезде.
Ранее Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли испугаться из-за его шутки. Свои действия он расценил как "глупую шутку".
Джаборов на своем YouTube-канале выкладывал, в основном, розыгрыши посетителей торговых центров и опросы.
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