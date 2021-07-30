https://ria.ru/20210730/pranker-1743655477.html

Пранкеру, изобразившему "приступ коронавируса", грозит четыре года колонии

Пранкеру, изобразившему "приступ коронавируса", грозит четыре года колонии - РИА Новости, 30.07.2021

Пранкеру, изобразившему "приступ коронавируса", грозит четыре года колонии

Гособвинитель попросил суд приговорить к 4 годам лишения свободы пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:30

2021-07-30T16:30

2021-07-30T16:30

распространение коронавируса

происшествия

московский метрополитен

москва

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гособвинитель попросил суд приговорить к 4 годам лишения свободы пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.В феврале 2020 года МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Суд арестовал пранкера. Сообщников гражданина Таджикистана Джаборова, безработных жителей столицы, отпустили под подписку о невыезде.Ранее Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли испугаться из-за его шутки. Свои действия он расценил как "глупую шутку".Джаборов на своем YouTube-канале выкладывал, в основном, розыгрыши посетителей торговых центров и опросы.

https://ria.ru/20210414/pranker-1728301941.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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