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Эксперт: "Северный поток — 2" стал инструментом партийной борьбы в США
Эксперт: "Северный поток — 2" стал инструментом партийной борьбы в США - РИА Новости, 30.07.2021
Эксперт: "Северный поток — 2" стал инструментом партийной борьбы в США
Тему газопровода "Северный поток — 2" активно пытаются использовать в США как инструмент для достижения внутриполитических целей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:03
2021-07-30T10:30
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тему газопровода "Северный поток — 2" активно пытаются использовать в США как инструмент для достижения внутриполитических целей, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.Группа американских сенаторов-республиканцев ранее пригрозила блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток — 2"."Сам факт говорит о том, что внешняя политика, которая раньше была табу, стала теперь активным инструментом внутриполитической борьбы для достижения чисто внутриполитических позиций. Это тревожный знак, это свидетельствует о том, что Америка просто лишается возможности проводить какую-то более или менее осмысленную последовательную внешнюю политику", - сказал эксперт.По его мнению, у сенаторов есть определенные возможности надавить на Байдена, заблокировав какие-то решения.Эксперт напомнил, что в свое время демократы активно использовали пропагандистские приемы против экс-президента Дональда Трампа, обвиняя его в связях с Россией.В среду оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток — 2" построен на 99%, судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210730/manevr-1743544799.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, северный поток — 2, россия
10:03 30.07.2021 (обновлено: 10:30 30.07.2021)
 
Эксперт: "Северный поток — 2" стал инструментом партийной борьбы в США

Эксперт Батюк: "Северный поток — 2" используют для достижения внутриполитических целей

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тему газопровода "Северный поток — 2" активно пытаются использовать в США как инструмент для достижения внутриполитических целей, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.
Группа американских сенаторов-республиканцев ранее пригрозила блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".
"Сам факт говорит о том, что внешняя политика, которая раньше была табу, стала теперь активным инструментом внутриполитической борьбы для достижения чисто внутриполитических позиций. Это тревожный знак, это свидетельствует о том, что Америка просто лишается возможности проводить какую-то более или менее осмысленную последовательную внешнюю политику", - сказал эксперт.
По его мнению, у сенаторов есть определенные возможности надавить на Байдена, заблокировав какие-то решения.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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"Они могут добиться каких-то уступок от Байдена, в частности, возобновления каких-то санкций в отношении "Северного потока — 2". В данном случае американских республиканцев в Сенате не очень беспокоит тот вопрос, что это вряд ли помешает завершению строительства и началу эксплуатации газопровода, но главное - это лишний козырь во внутрипартийной борьбе", - сказал Батюк.

Эксперт напомнил, что в свое время демократы активно использовали пропагандистские приемы против экс-президента Дональда Трампа, обвиняя его в связях с Россией.
В среду оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток — 2" построен на 99%, судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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