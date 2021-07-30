https://ria.ru/20210730/potok-1743563819.html

Эксперт: "Северный поток — 2" стал инструментом партийной борьбы в США

Эксперт: "Северный поток — 2" стал инструментом партийной борьбы в США - РИА Новости, 30.07.2021

Эксперт: "Северный поток — 2" стал инструментом партийной борьбы в США

Тему газопровода "Северный поток — 2" активно пытаются использовать в США как инструмент для достижения внутриполитических целей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:03

2021-07-30T10:03

2021-07-30T10:30

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россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тему газопровода "Северный поток — 2" активно пытаются использовать в США как инструмент для достижения внутриполитических целей, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.Группа американских сенаторов-республиканцев ранее пригрозила блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток — 2"."Сам факт говорит о том, что внешняя политика, которая раньше была табу, стала теперь активным инструментом внутриполитической борьбы для достижения чисто внутриполитических позиций. Это тревожный знак, это свидетельствует о том, что Америка просто лишается возможности проводить какую-то более или менее осмысленную последовательную внешнюю политику", - сказал эксперт.По его мнению, у сенаторов есть определенные возможности надавить на Байдена, заблокировав какие-то решения.Эксперт напомнил, что в свое время демократы активно использовали пропагандистские приемы против экс-президента Дональда Трампа, обвиняя его в связях с Россией.В среду оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток — 2" построен на 99%, судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210730/manevr-1743544799.html

https://ria.ru/20210730/potok-1743534751.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, северный поток — 2, россия