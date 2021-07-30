https://ria.ru/20210730/peterburg-1743549973.html

В Петербурге смягчат ограничения по коронавирусу

В Петербурге смягчат ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 30.07.2021

В Петербурге смягчат ограничения по коронавирусу

Фуд-кортам и уличным аттракционам, временно закрытым из-за неблагоприятной эпидситуации в Петербурге, разрешили возобновить работу с 2 августа, сообщает... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:23

2021-07-30T08:23

2021-07-30T12:30

санкт-петербург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Фуд-кортам и уличным аттракционам, временно закрытым из-за неблагоприятной эпидситуации в Петербурге, разрешили возобновить работу с 2 августа, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Для них власти ввели дополнительные условия. Так, в частности, в парке развлечений одновременно может находиться не более одного человека на 12 квадратных метров площади. Кроме того, весь персонал, за исключением переболевших коронавирусом за последние полгода, предписали привить хотя бы первым компонентом вакцины до 1 августа.Для фуд-кортов ограничение посещаемости составит не более одного человека на четыре квадратных метра, требования по вакцинации персонала аналогичны.

https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743529213.html

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санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии