https://ria.ru/20210730/pauza-1743714909.html

Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу

Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу - РИА Новости, 30.07.2021

Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу

Американский актер Боб Оденкерк, известный по участию в сериале "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", заявил, что возьмет паузу в работе после... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T23:42

2021-07-30T23:42

2021-07-30T23:42

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боб оденкерк

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по участию в сериале "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", заявил, что возьмет паузу в работе после сердечного приступа, который произошел ранее на съемочной площадке."У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет хорошо… Я возьму паузу, чтобы поправиться, но скоро вернусь", - написал актер в Twitter.Оденкерк также поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал его после госпитализации, а также врачей, которые смогли решить проблему без операции.Ранее издание TMZ информировало, что Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль. Телеканал CBS со ссылкой на представителей сообщал, что актер находится в стабильном состоянии после связанного с сердцем инцидента.

https://ria.ru/20210728/odenkerk-1743242887.html

сша

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в мире, сша, боб оденкерк