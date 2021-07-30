https://ria.ru/20210730/pauza-1743714909.html
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу - РИА Новости, 30.07.2021
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу
Американский актер Боб Оденкерк, известный по участию в сериале "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", заявил, что возьмет паузу в работе после... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T23:42
2021-07-30T23:42
2021-07-30T23:42
культура
в мире
сша
боб оденкерк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743365405_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_8822e687c70496c6ccadfa09224a5438.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по участию в сериале "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", заявил, что возьмет паузу в работе после сердечного приступа, который произошел ранее на съемочной площадке."У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет хорошо… Я возьму паузу, чтобы поправиться, но скоро вернусь", - написал актер в Twitter.Оденкерк также поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал его после госпитализации, а также врачей, которые смогли решить проблему без операции.Ранее издание TMZ информировало, что Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль. Телеканал CBS со ссылкой на представителей сообщал, что актер находится в стабильном состоянии после связанного с сердцем инцидента.
https://ria.ru/20210728/odenkerk-1743242887.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743365405_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5858542d120cfd73f1c8724235e8c823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, боб оденкерк
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу для восстановления от сердечного приступа
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по участию в сериале "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", заявил, что возьмет паузу в работе после сердечного приступа, который произошел ранее на съемочной площадке.
"У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет хорошо… Я возьму паузу, чтобы поправиться, но скоро вернусь", - написал актер в Twitter
.
Оденкерк также поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал его после госпитализации, а также врачей, которые смогли решить проблему без операции.
Ранее издание TMZ информировало, что Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль. Телеканал CBS со ссылкой на представителей сообщал, что актер находится в стабильном состоянии после связанного с сердцем инцидента.