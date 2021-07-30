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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/pauza-1743714909.html
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу - РИА Новости, 30.07.2021
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу
Американский актер Боб Оденкерк, известный по участию в сериале "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", заявил, что возьмет паузу в работе после... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T23:42
2021-07-30T23:42
культура
в мире
сша
боб оденкерк
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по участию в сериале "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", заявил, что возьмет паузу в работе после сердечного приступа, который произошел ранее на съемочной площадке."У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет хорошо… Я возьму паузу, чтобы поправиться, но скоро вернусь", - написал актер в Twitter.Оденкерк также поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал его после госпитализации, а также врачей, которые смогли решить проблему без операции.Ранее издание TMZ информировало, что Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль. Телеканал CBS со ссылкой на представителей сообщал, что актер находится в стабильном состоянии после связанного с сердцем инцидента.
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в мире, сша, боб оденкерк
23:42 30.07.2021
 
Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу

Актер Боб Оденкерк заявил, что возьмет паузу для восстановления от сердечного приступа

© REUTERS / LUCAS JACKSONАмериканский актер боб Оденкерк
Американский актер боб Оденкерк - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / LUCAS JACKSON
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по участию в сериале "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", заявил, что возьмет паузу в работе после сердечного приступа, который произошел ранее на съемочной площадке.
"У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет хорошо… Я возьму паузу, чтобы поправиться, но скоро вернусь", - написал актер в Twitter.
Кадр из сериала Лучше звоните Солу - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 11:53Культура
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"
Оденкерк также поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал его после госпитализации, а также врачей, которые смогли решить проблему без операции.
Ранее издание TMZ информировало, что Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль. Телеканал CBS со ссылкой на представителей сообщал, что актер находится в стабильном состоянии после связанного с сердцем инцидента.
 
КультураВ миреСШАБоб Оденкерк
 
 
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