https://ria.ru/20210730/orion-1743536076.html

Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник

Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник - РИА Новости, 30.07.2021

Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник

Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в рамках продолжающихся испытаний комплекса вооружения выполнит осенью первые пуски противотанковых... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T03:52

2021-07-30T03:52

2021-07-30T03:52

новое оружие россии

группа "кронштадт"

орион

ка-52 "аллигатор"

армия

безопасность

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в рамках продолжающихся испытаний комплекса вооружения выполнит осенью первые пуски противотанковых управляемых ракет "Вихрь", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник добавил, что "введение ПТУР "Вихрь" в состав вооружения "Ориона" существенно повысит возможности аппарата по уничтожению тяжелобронированной техники на поле боя, в том числе самых современных и защищённых танков".Он отметил, что "Вихри" имеют высокую вероятность поражения движущихся мишеней типа "танк" - она составляет более 80%.Собеседник также добавил, что один беспилотный самолет из состава комплекса "Орион" сможет нести две управляемых ракеты "Вихрь", которые будут подвешиваться на аппарат в контейнерах на подкрыльевые пилоны.Как сообщали ранее в "Калашникове", который выпускает модернизированные "Вихри", специалисты компании рассматривают возможность интеграции этих ПТУР на беспилотник "Орион". Экспортный вариант дрона "Орион-Э" на МАКС-2021 был представлен с лежащими рядом на паллетах пусковыми контейнерами комплекса "Вихрь-М".По данным "Калашникова", противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" способны с высокой точностью поражать цели на дальности до 10 километров. Ракеты комплекса имеют сверхзвуковую скорость, тандемную кумулятивную боевую часть и могут пробить до 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой. Максимальная высота пуска ракеты составляет 4 километра. Носителями комплекса "Вихрь" на сегодняшний день являются ударные вертолеты Ка-52.Беспилотный комплекс с аппаратами "Орион" разработан группой "Кронштадт". Аппарат относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограмм.

https://ria.ru/20210728/orion-e-1743297121.html

https://ria.ru/20210720/orion-1741991706.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа "кронштадт", орион, ка-52 "аллигатор", армия, безопасность