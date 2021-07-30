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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210730/orion-1743536076.html
Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник - РИА Новости, 30.07.2021
Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в рамках продолжающихся испытаний комплекса вооружения выполнит осенью первые пуски противотанковых... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T03:52
2021-07-30T03:52
новое оружие россии
группа "кронштадт"
орион
ка-52 "аллигатор"
армия
безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в рамках продолжающихся испытаний комплекса вооружения выполнит осенью первые пуски противотанковых управляемых ракет "Вихрь", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник добавил, что "введение ПТУР "Вихрь" в состав вооружения "Ориона" существенно повысит возможности аппарата по уничтожению тяжелобронированной техники на поле боя, в том числе самых современных и защищённых танков".Он отметил, что "Вихри" имеют высокую вероятность поражения движущихся мишеней типа "танк" - она составляет более 80%.Собеседник также добавил, что один беспилотный самолет из состава комплекса "Орион" сможет нести две управляемых ракеты "Вихрь", которые будут подвешиваться на аппарат в контейнерах на подкрыльевые пилоны.Как сообщали ранее в "Калашникове", который выпускает модернизированные "Вихри", специалисты компании рассматривают возможность интеграции этих ПТУР на беспилотник "Орион". Экспортный вариант дрона "Орион-Э" на МАКС-2021 был представлен с лежащими рядом на паллетах пусковыми контейнерами комплекса "Вихрь-М".По данным "Калашникова", противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" способны с высокой точностью поражать цели на дальности до 10 километров. Ракеты комплекса имеют сверхзвуковую скорость, тандемную кумулятивную боевую часть и могут пробить до 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой. Максимальная высота пуска ракеты составляет 4 километра. Носителями комплекса "Вихрь" на сегодняшний день являются ударные вертолеты Ка-52.Беспилотный комплекс с аппаратами "Орион" разработан группой "Кронштадт". Аппарат относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограмм.
https://ria.ru/20210728/orion-e-1743297121.html
https://ria.ru/20210720/orion-1741991706.html
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группа "кронштадт", орион, ка-52 "аллигатор", армия, безопасность
03:52 30.07.2021
 
Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник

Источник в ОПК: Россия осенью испытает ударный беспилотник "Орион"

© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : Группа Компаний Кронштадт
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в рамках продолжающихся испытаний комплекса вооружения выполнит осенью первые пуски противотанковых управляемых ракет "Вихрь", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В настоящее время ведутся работы по интеграции на "Орион" модернизированных противотанковых ракет комплекса "Вихрь-М". Осенью на военном полигоне будут проведены первые стрельбы "Вихрями" с беспилотника по наземным мишеням, имитирующим бронетехнику противника", - рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что "введение ПТУР "Вихрь" в состав вооружения "Ориона" существенно повысит возможности аппарата по уничтожению тяжелобронированной техники на поле боя, в том числе самых современных и защищённых танков".
Он отметил, что "Вихри" имеют высокую вероятность поражения движущихся мишеней типа "танк" - она составляет более 80%.
Собеседник также добавил, что один беспилотный самолет из состава комплекса "Орион" сможет нести две управляемых ракеты "Вихрь", которые будут подвешиваться на аппарат в контейнерах на подкрыльевые пилоны.
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э, представленный на МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 16:02
Производитель "Орионов-Э" рассказал об интересе заказчиков к беспилотникам
Как сообщали ранее в "Калашникове", который выпускает модернизированные "Вихри", специалисты компании рассматривают возможность интеграции этих ПТУР на беспилотник "Орион". Экспортный вариант дрона "Орион-Э" на МАКС-2021 был представлен с лежащими рядом на паллетах пусковыми контейнерами комплекса "Вихрь-М".
По данным "Калашникова", противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" способны с высокой точностью поражать цели на дальности до 10 километров. Ракеты комплекса имеют сверхзвуковую скорость, тандемную кумулятивную боевую часть и могут пробить до 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой. Максимальная высота пуска ракеты составляет 4 километра. Носителями комплекса "Вихрь" на сегодняшний день являются ударные вертолеты Ка-52.
Беспилотный комплекс с аппаратами "Орион" разработан группой "Кронштадт". Аппарат относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограмм.
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:22Новое оружие России
"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах на экспорт дронов "Орион"
 
Новое оружие РоссииГруппа "Кронштадт"ОрионКа-52 "Аллигатор"АрмияБезопасность
 
 
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