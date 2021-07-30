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В Мариинке покажут "Сказки Гофмана" в постановке американского режиссера

В Мариинке покажут "Сказки Гофмана" в постановке американского режиссера - РИА Новости, 30.07.2021

В Мариинке покажут "Сказки Гофмана" в постановке американского режиссера

В пятницу и субботу на новой сцене Мариинского театра состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гоффмана" Жака Оффенбаха в постановке американского режиссера... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:51

2021-07-30T12:51

2021-07-30T12:58

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валерий гергиев

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В пятницу и субботу на новой сцене Мариинского театра состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гоффмана" Жака Оффенбаха в постановке американского режиссера Дэниэла Кругликова. Дирижировать первыми представлениями будет Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба театра. В пресс-службе отмечают, что Жак Оффенбах — создатель французской оперетты увлекся жанром оперы только в конце жизни, и завершить свое произведение не успел. Но оставил потомкам множество вариантов, чтобы они потом самостоятельно могли интерпретировать сюжетные линии. Дэниэл Кругликов вместе с художником по костюмам Иманолем Персе выстроил вселенную "Сказок Гофмана" в виде клиники. В ней лечат разбитые сердца, и именно в этом пространстве находит себя романтик Гофман. Он погружается в мир собственных душевных травм и выдуманных им персонажей.Особую роль в постановке играют костюмы, которые отражают будничные реалии и мир, сотворенный фантазией. Партию Гофмана будут исполнять Михаил Векуа, Денис Закиров и Сергей Скороходов; Олимпии — Ольга Пудова, Антонии — Елена Стихина; Джульетты — Татьяна Сержан.Опера "Сказки Гофмана" станет частью музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", который в этом году был продлен до конца сезона — до 15 августа.

https://ria.ru/20210630/aktsiya-1739178688.html

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санкт-петербург, валерий гергиев, мариинский театр, новости культуры, опера, театр