12:51 30.07.2021 (обновлено: 12:58 30.07.2021)
В Мариинке покажут "Сказки Гофмана" в постановке американского режиссера
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраСказки Гофмана
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В пятницу и субботу на новой сцене Мариинского театра состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гоффмана" Жака Оффенбаха в постановке американского режиссера Дэниэла Кругликова. Дирижировать первыми представлениями будет Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба театра.
"Сказки Гофмана" — трагикомедия о разбитом сердце и темной стороне любви: "Гофман Оффенбаха — воплощение poète maudit, прóклятого поэта, который на собственном опыте узнает, что такое боль, страдания и прощание с любовью, необходимые предпосылки, чтобы стать настоящим творцом", — приводят слова Кругликова.
В пресс-службе отмечают, что Жак Оффенбах — создатель французской оперетты увлекся жанром оперы только в конце жизни, и завершить свое произведение не успел. Но оставил потомкам множество вариантов, чтобы они потом самостоятельно могли интерпретировать сюжетные линии.
"В каждом акте Гофман влюбляется заново — в куклу Олимпию, артистку Антонию, куртизанку Джульетту, — и каждый раз это заканчивается не просто разочарованием, а катастрофой", — говорится в релизе.
Дэниэл Кругликов вместе с художником по костюмам Иманолем Персе выстроил вселенную "Сказок Гофмана" в виде клиники. В ней лечат разбитые сердца, и именно в этом пространстве находит себя романтик Гофман. Он погружается в мир собственных душевных травм и выдуманных им персонажей.
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраГофман. Эскиз Иманоля Персе
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Гофман. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраАнтония. Эскиз Иманоля Персе
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Антония. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраОлимпия. Эскиз Иманоля Персе
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Олимпия. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраДжульетта. Эскиз Иманоля Персе
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Джульетта. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраСпалланцани. Эскиз Иманоля Персе
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Спалланцани. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
1 из 5
Гофман. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
2 из 5
Антония. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
3 из 5
Олимпия. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
4 из 5
Джульетта. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
5 из 5
Спалланцани. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Особую роль в постановке играют костюмы, которые отражают будничные реалии и мир, сотворенный фантазией.
Партию Гофмана будут исполнять Михаил Векуа, Денис Закиров и Сергей Скороходов; Олимпии — Ольга Пудова, Антонии — Елена Стихина; Джульетты — Татьяна Сержан.
Опера "Сказки Гофмана" станет частью музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", который в этом году был продлен до конца сезона — до 15 августа.
Опера "Сказки Гофмана" станет частью музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", который в этом году был продлен до конца сезона — до 15 августа.