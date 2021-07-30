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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/opera-1743586837.html
В Мариинке покажут "Сказки Гофмана" в постановке американского режиссера
В Мариинке покажут "Сказки Гофмана" в постановке американского режиссера - РИА Новости, 30.07.2021
В Мариинке покажут "Сказки Гофмана" в постановке американского режиссера
В пятницу и субботу на новой сцене Мариинского театра состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гоффмана" Жака Оффенбаха в постановке американского режиссера... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:51
2021-07-30T12:58
культура
санкт-петербург
валерий гергиев
мариинский театр
новости культуры
опера
театр
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В пятницу и субботу на новой сцене Мариинского театра состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гоффмана" Жака Оффенбаха в постановке американского режиссера Дэниэла Кругликова. Дирижировать первыми представлениями будет Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба театра. В пресс-службе отмечают, что Жак Оффенбах — создатель французской оперетты увлекся жанром оперы только в конце жизни, и завершить свое произведение не успел. Но оставил потомкам множество вариантов, чтобы они потом самостоятельно могли интерпретировать сюжетные линии. Дэниэл Кругликов вместе с художником по костюмам Иманолем Персе выстроил вселенную "Сказок Гофмана" в виде клиники. В ней лечат разбитые сердца, и именно в этом пространстве находит себя романтик Гофман. Он погружается в мир собственных душевных травм и выдуманных им персонажей.Особую роль в постановке играют костюмы, которые отражают будничные реалии и мир, сотворенный фантазией. Партию Гофмана будут исполнять Михаил Векуа, Денис Закиров и Сергей Скороходов; Олимпии — Ольга Пудова, Антонии — Елена Стихина; Джульетты — Татьяна Сержан.Опера "Сказки Гофмана" станет частью музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", который в этом году был продлен до конца сезона — до 15 августа.
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санкт-петербург, валерий гергиев, мариинский театр, новости культуры, опера, театр
12:51 30.07.2021 (обновлено: 12:58 30.07.2021)
 

В Мариинке покажут "Сказки Гофмана" в постановке американского режиссера

© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраСказки Гофмана
Сказки Гофмана - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В пятницу и субботу на новой сцене Мариинского театра состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гоффмана" Жака Оффенбаха в постановке американского режиссера Дэниэла Кругликова. Дирижировать первыми представлениями будет Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба театра.

"Сказки Гофмана" — трагикомедия о разбитом сердце и темной стороне любви: "Гофман Оффенбаха — воплощение poète maudit, прóклятого поэта, который на собственном опыте узнает, что такое боль, страдания и прощание с любовью, необходимые предпосылки, чтобы стать настоящим творцом", — приводят слова Кругликова.

В пресс-службе отмечают, что Жак Оффенбах — создатель французской оперетты увлекся жанром оперы только в конце жизни, и завершить свое произведение не успел. Но оставил потомкам множество вариантов, чтобы они потом самостоятельно могли интерпретировать сюжетные линии.
"В каждом акте Гофман влюбляется заново — в куклу Олимпию, артистку Антонию, куртизанку Джульетту, — и каждый раз это заканчивается не просто разочарованием, а катастрофой", — говорится в релизе.
Дэниэл Кругликов вместе с художником по костюмам Иманолем Персе выстроил вселенную "Сказок Гофмана" в виде клиники. В ней лечат разбитые сердца, и именно в этом пространстве находит себя романтик Гофман. Он погружается в мир собственных душевных травм и выдуманных им персонажей.
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраГофман. Эскиз Иманоля Персе
Гофман. Эскиз Иманоля Персе
1 из 5
Гофман. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраАнтония. Эскиз Иманоля Персе
Антония. Эскиз Иманоля Персе
2 из 5
Антония. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраОлимпия. Эскиз Иманоля Персе
Олимпия. Эскиз Иманоля Персе
3 из 5
Олимпия. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраДжульетта. Эскиз Иманоля Персе
Джульетта. Эскиз Иманоля Персе
4 из 5
Джульетта. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театраСпалланцани. Эскиз Иманоля Персе
Спалланцани. Эскиз Иманоля Персе
5 из 5
Спалланцани. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
1 из 5
Гофман. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
2 из 5
Антония. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
3 из 5
Олимпия. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
4 из 5
Джульетта. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
5 из 5
Спалланцани. Эскиз Иманоля Персе
© Фото : предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Особую роль в постановке играют костюмы, которые отражают будничные реалии и мир, сотворенный фантазией.
Партию Гофмана будут исполнять Михаил Векуа, Денис Закиров и Сергей Скороходов; Олимпии — Ольга Пудова, Антонии — Елена Стихина; Джульетты — Татьяна Сержан.

Опера "Сказки Гофмана" станет частью музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", который в этом году был продлен до конца сезона — до 15 августа.
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