https://ria.ru/20210730/obstrel-1743598256.html
Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах
Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах - РИА Новости, 30.07.2021
Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах
Минобороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:24
2021-07-30T12:24
2021-07-30T13:25
в мире
азербайджан
минобороны армении
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_59:0:960:507_1920x0_80_0_0_4eec4c58c51dfb4ed0c4ec86fad73109.jpg
ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана."Тридцатого июля в промежутке между 11:20 до 11:30 (10:20-10:30 мск) азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперского и другого стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным на ерасхском участке (в 70 километрах от Еревана. — Прим. ред.)", — говорится в релизе военного ведомства. Там также отмечено, что огонь подавили ответными действиями, пострадавших нет.Комментариями Баку РИА Новости пока не располагает.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.В минувшую среду Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы Ереван и Баку договорились о перемирии, но затем огонь возобновился.
https://ria.ru/20210729/granitsa-1743392245.html
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_150:0:826:507_1920x0_80_0_0_6c66428cde784a4ca29a97f5e326406e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, минобороны армении
12:24 30.07.2021 (обновлено: 13:25 30.07.2021)
Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах
Минобороны Армении заявило о новых обстрелах со стороны Азербайджана