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Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах
Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах - РИА Новости, 30.07.2021
Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах
Минобороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:24
2021-07-30T13:25
в мире
азербайджан
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана."Тридцатого июля в промежутке между 11:20 до 11:30 (10:20-10:30 мск) азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперского и другого стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным на ерасхском участке (в 70 километрах от Еревана. — Прим. ред.)", — говорится в релизе военного ведомства. Там также отмечено, что огонь подавили ответными действиями, пострадавших нет.Комментариями Баку РИА Новости пока не располагает.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.В минувшую среду Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы Ереван и Баку договорились о перемирии, но затем огонь возобновился.
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в мире, азербайджан, минобороны армении
12:24 30.07.2021 (обновлено: 13:25 30.07.2021)
 
Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах

Минобороны Армении заявило о новых обстрелах со стороны Азербайджана

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана.
"Тридцатого июля в промежутке между 11:20 до 11:30 (10:20-10:30 мск) азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперского и другого стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным на ерасхском участке (в 70 километрах от Еревана. — Прим. ред.)", — говорится в релизе военного ведомства.
Там также отмечено, что огонь подавили ответными действиями, пострадавших нет.
Комментариями Баку РИА Новости пока не располагает.
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 10:27
Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном
Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.
В минувшую среду Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы Ереван и Баку договорились о перемирии, но затем огонь возобновился.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
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В миреАзербайджанМинобороны Армении
 
 
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