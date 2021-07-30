https://ria.ru/20210730/obstrel-1743598256.html

Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах

Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах - РИА Новости, 30.07.2021

Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах

Минобороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:24

2021-07-30T12:24

2021-07-30T13:25

в мире

азербайджан

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана."Тридцатого июля в промежутке между 11:20 до 11:30 (10:20-10:30 мск) азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперского и другого стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным на ерасхском участке (в 70 километрах от Еревана. — Прим. ред.)", — говорится в релизе военного ведомства. Там также отмечено, что огонь подавили ответными действиями, пострадавших нет.Комментариями Баку РИА Новости пока не располагает.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.В минувшую среду Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы Ереван и Баку договорились о перемирии, но затем огонь возобновился.

https://ria.ru/20210729/granitsa-1743392245.html

азербайджан

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в мире, азербайджан, минобороны армении