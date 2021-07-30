https://ria.ru/20210730/nauka-1743584908.html

Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука"

Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021

Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука"

Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) призвал не беспокоиться из-за ситуации с самопроизвольно включившимися... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:34

2021-07-30T11:34

2021-07-30T11:34

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149586/52/1495865251_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_3af87d91b8359c0d66c398cb3ee7e9a3.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) призвал не беспокоиться из-за ситуации с самопроизвольно включившимися двигателями нового модуля "Наука".Подмосковный центр управления полетами попросил российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) дать коллегам поспать подольше после ситуации с внезапно включившимися двигателями модуля "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Для информации, DPC (дневная конференция по планированию - ред.) только у нас с вами. Наши партнеры не участвуют, поэтому не будите и не тревожьте их", - сказал специалист центра космонавту Олегу Новицкому.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. Роскосмос при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210730/mks-1743531004.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия