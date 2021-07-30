https://ria.ru/20210730/nauka-1743584908.html
Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука"
Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021
Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука"
Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) призвал не беспокоиться из-за ситуации с самопроизвольно включившимися... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:34
2021-07-30T11:34
2021-07-30T11:34
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) призвал не беспокоиться из-за ситуации с самопроизвольно включившимися двигателями нового модуля "Наука".Подмосковный центр управления полетами попросил российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) дать коллегам поспать подольше после ситуации с внезапно включившимися двигателями модуля "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Для информации, DPC (дневная конференция по планированию - ред.) только у нас с вами. Наши партнеры не участвуют, поэтому не будите и не тревожьте их", - сказал специалист центра космонавту Олегу Новицкому.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. Роскосмос при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия
Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука"
Космонавт Новицкий: работа на МКС по интеграции вновь прибывшего модуля "Наука" продолжается