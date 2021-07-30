https://ria.ru/20210730/naselenie-1743648319.html

Численность населения Ленобласти перешагнула рубеж в 1,9 млн человек

Численность населения Ленобласти перешагнула рубеж в 1,9 млн человек - РИА Новости, 30.07.2021

Численность населения Ленобласти перешагнула рубеж в 1,9 млн человек

Численность населения Ленинградской области перешала рубеж в 1,9 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:03

2021-07-30T16:03

2021-07-30T16:03

ленинградская область

ленинградская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Численность населения Ленинградской области перешала рубеж в 1,9 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по данным Росстата на 1 июня 2021 года в регионе зарегистрировано 1,9 миллиона человек. При этом отмечается рост численности как городского — до 1279,5 тысячи человек, так и сельского населения — до 620,6 тысячи человек.Особенность Ленинградской области в том, что она остается миграционно-привлекательной для трудоспособного населения из других субъектов РФ. Доля международной миграции составляет не более 10%.

https://ria.ru/20210423/drozdenko-1729599709.html

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество