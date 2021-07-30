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Ленинградская область
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Численность населения Ленобласти перешагнула рубеж в 1,9 млн человек
Численность населения Ленобласти перешагнула рубеж в 1,9 млн человек - РИА Новости, 30.07.2021
Численность населения Ленобласти перешагнула рубеж в 1,9 млн человек
Численность населения Ленинградской области перешала рубеж в 1,9 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:03
2021-07-30T16:03
ленинградская область
ленинградская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Численность населения Ленинградской области перешала рубеж в 1,9 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по данным Росстата на 1 июня 2021 года в регионе зарегистрировано 1,9 миллиона человек. При этом отмечается рост численности как городского — до 1279,5 тысячи человек, так и сельского населения — до 620,6 тысячи человек.Особенность Ленинградской области в том, что она остается миграционно-привлекательной для трудоспособного населения из других субъектов РФ. Доля международной миграции составляет не более 10%.
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ленинградская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество
16:03 30.07.2021
 

Численность населения Ленобласти перешагнула рубеж в 1,9 млн человек

© РИА Новости / Сергей ГунеевМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Численность населения Ленинградской области перешала рубеж в 1,9 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, по данным Росстата на 1 июня 2021 года в регионе зарегистрировано 1,9 миллиона человек. При этом отмечается рост численности как городского — до 1279,5 тысячи человек, так и сельского населения — до 620,6 тысячи человек.
"Рост числа жителей области, в первую очередь, обеспечен восстановлением стабильного миграционного прироста населения. Так, за пять месяцев 2021 года миграционный прирост составил 14,8 тысячи человек, что в 1,3 раза выше прошлого года, и полностью компенсировал естественную убыль населения, превысив ее в два раза", — отметил собеседник агентства.
Особенность Ленинградской области в том, что она остается миграционно-привлекательной для трудоспособного населения из других субъектов РФ. Доля международной миграции составляет не более 10%.
"Также снижается естественная убыль населения. С марта этого года в Ленинградской области формируется тенденция увеличения численности родившихся. На 1 июня 2021 года в Ленинградской области родилось 5374 новых жителя, что на 103 ребенка или на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также наметился положительный тренд снижения темпов смертности", — подчеркнули в обладминистрации.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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