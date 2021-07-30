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Пенсионерам объяснили, какие налоги им не надо платить
Пенсионерам объяснили, какие налоги им не надо платить - РИА Новости, 30.07.2021
Пенсионерам объяснили, какие налоги им не надо платить
Специалист НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал в беседе с агентством "Прайм" о возможности пенсионеров не платить некоторые налоги, связанные с доходом и РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T06:35
2021-07-30T07:26
евгений биезбардис
россия
пенсионеры
налоги
нпф "будущее"
общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Специалист НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал в беседе с агентством "Прайм" о возможности пенсионеров не платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом.Эксперт пояснил, что многие пожилые граждане продолжают трудовую деятельность для сохранения прежнего уровня жизни. При этом пенсии и пособия не облагаются налогам, в то время как из многих других официальных поступлений удерживается НДФЛ. Однако часть из обязательных платежей можно вернуть благодаря налоговым вычетам, отметил собеседник агентства со ссылкой на статьи 218-221 второй части Налогового кодекса.Специалист НПФ "Будущее" заявил о наличии ряда оснований, при которых работодатель автоматически уменьшает НДФЛ. По некоторым другим же гражданам придется заявлять получение средств путем подачи налоговой декларации в налоговую службу или при помощи обращения к работодателю.Что касается вступившей в силу с 2017 года льготы по земельному налогу, то она подразумевает не взимание платежа с участка с площадью до шести соток. Однако, как подчеркнул Биезбардис, регионы могут расширять площадь владений, которая попадает под послабления. Помимо этого, сэкономить пенсионеру можно на имуществе физлиц, сказал Биезбардис."Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя", — уточнил эксперт.Биезбардис также напомнил о существовании в ряде российских регионов льгот по транспортному налогу и посоветовал россиянам не ждать достижения пенсионного или предпенсионного возраста, а разобраться в вопросе налоговых льгот заранее.Налог на имуществоНалоговый кодекс разрешает пенсионерам не платить налог на имущество. Например, на квартиру или комнату, жилой дом, гараж, единый недвижимый комплекс, хозяйственное помещение размером не более 50 квадратных метров на участке для ведения ЛПХ, а также на помещение, которое используется для творческой деятельности: мастерскую, студию, ателье и так далее. Налог можно не платить только на один объект каждого вида. Чтобы оформить льготу, пенсионеру необходимо написать заявление в налоговую службу. Человек сам выбирает, на какие объекты предоставляется льгота. Если он не подал заявление вовремя (до конца года, в котором он вышел на пенсию), то налоговая сама выберет объект.
https://ria.ru/20210725/pensiya-1742740791.html
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евгений биезбардис, россия, пенсионеры, налоги, нпф "будущее", общество
06:35 30.07.2021 (обновлено: 07:26 30.07.2021)
 
Пенсионерам объяснили, какие налоги им не надо платить

Эксперт НПФ "Будущее" Биезбардис назвал необязательные налоги для пенсионеров

© РИА Новости / Нина ЗотинаМонеты России и конверты с логотипом ФНС
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Специалист НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал в беседе с агентством "Прайм" о возможности пенсионеров не платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом.
Эксперт пояснил, что многие пожилые граждане продолжают трудовую деятельность для сохранения прежнего уровня жизни. При этом пенсии и пособия не облагаются налогам, в то время как из многих других официальных поступлений удерживается НДФЛ. Однако часть из обязательных платежей можно вернуть благодаря налоговым вычетам, отметил собеседник агентства со ссылкой на статьи 218-221 второй части Налогового кодекса.
"Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", — высказался Биезбардис.
Специалист НПФ "Будущее" заявил о наличии ряда оснований, при которых работодатель автоматически уменьшает НДФЛ. По некоторым другим же гражданам придется заявлять получение средств путем подачи налоговой декларации в налоговую службу или при помощи обращения к работодателю.
"В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется", — объяснил эксперт.
Что касается вступившей в силу с 2017 года льготы по земельному налогу, то она подразумевает не взимание платежа с участка с площадью до шести соток. Однако, как подчеркнул Биезбардис, регионы могут расширять площадь владений, которая попадает под послабления. Помимо этого, сэкономить пенсионеру можно на имуществе физлиц, сказал Биезбардис.
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"Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя", — уточнил эксперт.
Биезбардис также напомнил о существовании в ряде российских регионов льгот по транспортному налогу и посоветовал россиянам не ждать достижения пенсионного или предпенсионного возраста, а разобраться в вопросе налоговых льгот заранее.
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Налог на имущество

Налоговый кодекс разрешает пенсионерам не платить налог на имущество. Например, на квартиру или комнату, жилой дом, гараж, единый недвижимый комплекс, хозяйственное помещение размером не более 50 квадратных метров на участке для ведения ЛПХ, а также на помещение, которое используется для творческой деятельности: мастерскую, студию, ателье и так далее.
Налог можно не платить только на один объект каждого вида. Чтобы оформить льготу, пенсионеру необходимо написать заявление в налоговую службу. Человек сам выбирает, на какие объекты предоставляется льгота. Если он не подал заявление вовремя (до конца года, в котором он вышел на пенсию), то налоговая сама выберет объект.
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