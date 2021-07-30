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Муфтий Москвы высказался об отдельных вагонах метро для женщин
Муфтий Москвы высказался об отдельных вагонах метро для женщин - РИА Новости, 30.07.2021
Муфтий Москвы высказался об отдельных вагонах метро для женщин
Отдельные вагоны метро для женщин помогут избежать слишком тесных контактов мужчин и женщин в час пик, сказал РИА Новости председатель Духовного управления... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:40
2021-07-30T17:40
2021-07-30T17:40
религия и мировоззрение
ильдар аляутдинов
владимир петров
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Отдельные вагоны метро для женщин помогут избежать слишком тесных контактов мужчин и женщин в час пик, сказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов.Ранее газета "Вечерняя Москва" сообщила, что первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить в общественном транспорте, наряду с общими, вагоны для женщин, чтобы обезопасить их от домогательств."Считаю, что эта инициатива правильная, особенно с учетом сегодняшних реалий, когда в час пик в метро – столпотворение людей. В такой тесноте находятся рядом прижавшись, прикасаясь друг к другу и мужчины, и женщины", - сказал Аляутдинов.По его словам, "тяга к противоположному полу естественна", но было бы правильно разграничить мужчин и женщин, особенно в час пик."С точки зрения ислама, мужчина не вправе прикасаться открытыми участками тела к чужой женщине, кроме непредвиденных обстоятельств. Верующий человек должен максимально этого сторониться. В мусульманских сообществах не приветствуется нахождение посторонних друг другу мужчин и женщин в одном помещении. Так, например, в мечетях есть отдельные молельные зоны для мужчин и женщин", - рассказал муфтий.Впрочем, отметил он, вагоны для женщин есть как в мусульманских – Дубае, Египте, Турции – так и в немусульманских странах – Индии и Бразилии. "Также женские купе уже давно предлагаются в российских железнодорожных вагонах, и это востребовано", - заключил собеседник агентства.Ранее сотрудник Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Николай Бабкин заявил РИА Новости, что отдельные вагоны метро для женщин – хорошая инициатива, которая позволит уберечь их от приставаний в общественных местах, но для решения проблемы сексуального насилия нужно формировать более уважительное отношение к женщине в обществе.
https://ria.ru/20210730/transport-1743644740.html
https://ria.ru/20210729/babkin-1743497799.html
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ильдар аляутдинов, владимир петров
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Отдельные вагоны метро для женщин помогут избежать слишком тесных контактов мужчин и женщин в час пик, сказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов
.
Ранее газета "Вечерняя Москва" сообщила, что первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров
предложил запустить в общественном транспорте, наряду с общими, вагоны для женщин, чтобы обезопасить их от домогательств.
"Считаю, что эта инициатива правильная, особенно с учетом сегодняшних реалий, когда в час пик в метро – столпотворение людей. В такой тесноте находятся рядом прижавшись, прикасаясь друг к другу и мужчины, и женщины", - сказал Аляутдинов.
По его словам, "тяга к противоположному полу естественна", но было бы правильно разграничить мужчин и женщин, особенно в час пик.
"С точки зрения ислама, мужчина не вправе прикасаться открытыми участками тела к чужой женщине, кроме непредвиденных обстоятельств. Верующий человек должен максимально этого сторониться. В мусульманских сообществах не приветствуется нахождение посторонних друг другу мужчин и женщин в одном помещении. Так, например, в мечетях есть отдельные молельные зоны для мужчин и женщин", - рассказал муфтий.
Впрочем, отметил он, вагоны для женщин есть как в мусульманских – Дубае, Египте, Турции – так и в немусульманских странах – Индии и Бразилии. "Также женские купе уже давно предлагаются в российских железнодорожных вагонах, и это востребовано", - заключил собеседник агентства.
Ранее сотрудник Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Николай Бабкин заявил РИА Новости, что отдельные вагоны метро для женщин – хорошая инициатива, которая позволит уберечь их от приставаний в общественных местах, но для решения проблемы сексуального насилия нужно формировать более уважительное отношение к женщине в обществе.