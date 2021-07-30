https://ria.ru/20210730/mintrud-1743710765.html

Минтруд подготовил проект о порядке регистрации безработных

Минтруд подготовил проект о порядке регистрации безработных - РИА Новости, 30.07.2021

Минтруд подготовил проект о порядке регистрации безработных

Минтруд РФ подготовил проект о порядке регистрации безработных, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T22:12

2021-07-30T22:12

2021-07-30T23:48

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект о порядке регистрации безработных, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы", - говорится в проекте постановления, подготовленного ведомством.Планируется, что порядок начнет действовать со дня вступления в силу настоящего постановления – в Калужской, Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае; с 1 ноября 2021 года – во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, в Санкт-Петербурге; с 1 января 2022 года – в остальных субъектах РФ за исключением Москвы; с 1 января 2023 года – в Москве.Проект предусматривает порядок подачи гражданином заявления о предоставлении помощи в поиске подходящей работы в электронной форме на платформе "Работа в России", с использованием единой цифровой платформы, а также путем личного посещения органов службы занятости. Кроме того, новый порядок предусматривает разделение потоков граждан, обратившихся за помощью в поиске работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству. Отмечается, что это позволит перейти от формального поиска работы к индивидуальному взаимодействию с гражданами.Как пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда, изменения вносятся в связи с поправками в закон о занятости, направленными на перевод услуг центров занятости в электронный формат. Новый порядок не исключает личного обращения граждан в службу занятости."Документ предусматривает разделение потоков граждан, которые обращаются в центры занятости, - для содействия в поиске работы либо для дальнейшего признания их безработными. Это позволит реализовать индивидуальный подход для трудоустройства соискателей в зависимости от их личных предпочтений и мотивации", - уточнили в министерстве.Для регистрации в центре занятости через портал "Работа в России" помимо направления заявления нужно будет направить резюме с информацией о себе, уровне квалификации и стаже работы. Большинство сведений о гражданине центры занятости будут получать в порядке межведомственного взаимодействия. Также специалисты центров занятости смогут организовать онлайн-собеседование, если работодатель практикует такой формат.Если у человека отсутствует учетная запись на портале "Госуслуги", сотрудники центров занятости помогут завершить прохождение процедуры регистрации в системе, а также проконсультируют, как подать заявление через единую цифровую платформу.

https://ria.ru/20210728/bezrabotitsa-1743337172.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/prazdnik-1743168202.html

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общество, самарская область, москва, россия