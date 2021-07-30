Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/mintrud-1743710765.html
Минтруд подготовил проект о порядке регистрации безработных
Минтруд подготовил проект о порядке регистрации безработных - РИА Новости, 30.07.2021
Минтруд подготовил проект о порядке регистрации безработных
Минтруд РФ подготовил проект о порядке регистрации безработных, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:12
2021-07-30T23:48
общество
самарская область
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект о порядке регистрации безработных, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы", - говорится в проекте постановления, подготовленного ведомством.Планируется, что порядок начнет действовать со дня вступления в силу настоящего постановления – в Калужской, Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае; с 1 ноября 2021 года – во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, в Санкт-Петербурге; с 1 января 2022 года – в остальных субъектах РФ за исключением Москвы; с 1 января 2023 года – в Москве.Проект предусматривает порядок подачи гражданином заявления о предоставлении помощи в поиске подходящей работы в электронной форме на платформе "Работа в России", с использованием единой цифровой платформы, а также путем личного посещения органов службы занятости. Кроме того, новый порядок предусматривает разделение потоков граждан, обратившихся за помощью в поиске работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству. Отмечается, что это позволит перейти от формального поиска работы к индивидуальному взаимодействию с гражданами.Как пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда, изменения вносятся в связи с поправками в закон о занятости, направленными на перевод услуг центров занятости в электронный формат. Новый порядок не исключает личного обращения граждан в службу занятости."Документ предусматривает разделение потоков граждан, которые обращаются в центры занятости, - для содействия в поиске работы либо для дальнейшего признания их безработными. Это позволит реализовать индивидуальный подход для трудоустройства соискателей в зависимости от их личных предпочтений и мотивации", - уточнили в министерстве.Для регистрации в центре занятости через портал "Работа в России" помимо направления заявления нужно будет направить резюме с информацией о себе, уровне квалификации и стаже работы. Большинство сведений о гражданине центры занятости будут получать в порядке межведомственного взаимодействия. Также специалисты центров занятости смогут организовать онлайн-собеседование, если работодатель практикует такой формат.Если у человека отсутствует учетная запись на портале "Госуслуги", сотрудники центров занятости помогут завершить прохождение процедуры регистрации в системе, а также проконсультируют, как подать заявление через единую цифровую платформу.
https://ria.ru/20210728/bezrabotitsa-1743337172.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/prazdnik-1743168202.html
самарская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa9f626919a8a59c06a3ce999e9fd2d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, самарская область, москва, россия
22:12 30.07.2021 (обновлено: 23:48 30.07.2021)
 
Минтруд подготовил проект о порядке регистрации безработных

Минтруд подготовил проект о порядке регистрации безработных

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект о порядке регистрации безработных, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы", - говорится в проекте постановления, подготовленного ведомством.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 19:22
Минтруд сообщил о снижении числа безработных
Планируется, что порядок начнет действовать со дня вступления в силу настоящего постановления – в Калужской, Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае; с 1 ноября 2021 года – во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, в Санкт-Петербурге; с 1 января 2022 года – в остальных субъектах РФ за исключением Москвы; с 1 января 2023 года – в Москве.
Проект предусматривает порядок подачи гражданином заявления о предоставлении помощи в поиске подходящей работы в электронной форме на платформе "Работа в России", с использованием единой цифровой платформы, а также путем личного посещения органов службы занятости. Кроме того, новый порядок предусматривает разделение потоков граждан, обратившихся за помощью в поиске работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству. Отмечается, что это позволит перейти от формального поиска работы к индивидуальному взаимодействию с гражданами.
Как пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда, изменения вносятся в связи с поправками в закон о занятости, направленными на перевод услуг центров занятости в электронный формат. Новый порядок не исключает личного обращения граждан в службу занятости.
"Документ предусматривает разделение потоков граждан, которые обращаются в центры занятости, - для содействия в поиске работы либо для дальнейшего признания их безработными. Это позволит реализовать индивидуальный подход для трудоустройства соискателей в зависимости от их личных предпочтений и мотивации", - уточнили в министерстве.
Мужчина с ребенком - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 19:51В России
Минтруд предложил установить в России новый праздник
Для регистрации в центре занятости через портал "Работа в России" помимо направления заявления нужно будет направить резюме с информацией о себе, уровне квалификации и стаже работы. Большинство сведений о гражданине центры занятости будут получать в порядке межведомственного взаимодействия. Также специалисты центров занятости смогут организовать онлайн-собеседование, если работодатель практикует такой формат.
Если у человека отсутствует учетная запись на портале "Госуслуги", сотрудники центров занятости помогут завершить прохождение процедуры регистрации в системе, а также проконсультируют, как подать заявление через единую цифровую платформу.
 
ОбществоСамарская областьМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния