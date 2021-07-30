https://ria.ru/20210730/mh17-1743556291.html

Посол России надеется, что суд учтет данные "Алмаз-Антея" по делу MH17

Посол России надеется, что суд учтет данные "Алмаз-Антея" по делу MH17 - РИА Новости, 30.07.2021

Посол России надеется, что суд учтет данные "Алмаз-Антея" по делу MH17

Москва рассчитывает, что окружной суд Гааги тщательно изучит и учтет предоставленные российским оборонным концерном "Алмаз-Антей" сведения по делу о крушении... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:22

2021-07-30T09:22

2021-07-30T14:07

в мире

нидерланды

концерн пво "алмаз-антей"

бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

александр шульгин

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва рассчитывает, что окружной суд Гааги тщательно изучит и учтет предоставленные российским оборонным концерном "Алмаз-Антей" сведения по делу о крушении рейса MH17 при вынесении решения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."Не предвосхищая итогов судебного процесса, рассчитываем, тем не менее, что сведения, представленные российским концерном ("Алмаз-Антей" - ред.), будут тщательно изучены судом и учтены при вынесении решения", - сказал посол.РФ надеется, отметил он, что суд также примет к сведению и иные ранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны России, согласно которым, ракета, предположительно сбившая малайзийский "Боинг", была передана в 1986 году воинской части на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210724/mh17-1742713189.html

https://ria.ru/20210717/donbass-1741683505.html

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в мире, нидерланды, концерн пво "алмаз-антей", бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, александр шульгин