https://ria.ru/20210730/shulgin-1743526869.html

Александр Шульгин: об урезанном участии России в ОЗХО не может быть и речи

Александр Шульгин: об урезанном участии России в ОЗХО не может быть и речи - РИА Новости, 30.07.2021

Александр Шульгин: об урезанном участии России в ОЗХО не может быть и речи

Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:00

2021-07-30T10:00

2021-07-30T10:39

в мире

концерн пво "алмаз-антей"

европейский суд по правам человека (еспч)

сергей лавров

оэср

голландия

россия

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Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой о том, что происходит в отношениях стран после взаимной высылки дипломатов, что мешает наладить диалог Москвы и Гааги, и как обстоят дела с нидерландским бизнесом и инвестициями в РФ. Дипломат оценил итоги расследования незакрытия Киевом неба в день крушения рейса MH17 в 2014 году, а также ответил на вопросы о том, ведут ли Россия и Нидерланды "тайные переговоры" по газу, и не планирует ли Москва урезать свое участие в ОЗХО.– Охлаждение в отношениях России и Нидерландов длится с 2014 года – украинский кризис, авиакатастрофа МН17, санкции ЕС и ответные меры РФ. Политический диалог был фактически заморожен. В последний год ситуацию ухудшили обвинения в адрес российских дипломатов и их высылка из Гааги. Предпринимаются ли попытки для его возобновления? Происходят ли сейчас политические контакты, ожидаются ли в ближайшее время?– Хотел бы начать с позитива. Отношения между Россией и Нидерландами имеют под собой прочную историческую основу. Наши страны и народы взаимодействуют друг с другом уже много сотен лет. Контакты начались еще до знаменитого Великого посольства Петра I. В XVIII-XIX веках в нашу страну приезжали голландские специалисты, помогали налаживать промышленность, строить армию и флот. Не стоит забывать и о родстве императорского дома Романовых и королевского дома Оранских. На Венском Конгрессе, проведшем черту под Наполеоновскими войнами, император Александр I способствовал принятию решений, в результате которых образовалось Королевство Нидерландов. Правда, в несколько иных границах, чем современное.Поступательно развивались двусторонние отношения и в новейшей истории. На свой пик они вышли в конце XX – первом десятилетии XXI века. Шло активное сотрудничество по разным направлениям. Велся интенсивный межправительственный диалог, реализовывались совместные проекты в культурной и экономической сферах. Нидерланды были вторым торговым и инвестиционным партнером нашей страны в мире. Ничего не предвещало кризиса.Однако он, к сожалению, наступил. Первые тревожные сигналы появились еще в 2013 году, когда проводился год России в Нидерландах и Нидерландов в России. Это и нападение на российского дипломата, и самоубийство в нидерландской тюрьме гражданина России, запросившего в Голландии убежище, и провокация "Гринпис" против нефтяной платформы "Приразломная". В день визита в Амстердам президента России Владимира Путина было организовано массовое шествие представителей ЛГБТ-сообщества, по городу вывешивались соответствующие флаги. Складывалось ощущение, что сделано это было, дабы показать, что в Нидерландах глава нашей страны – не самый желанный гость.Поворотной точкой, конечно, стали события 2014 года. Тогда по инициативе Нидерландов в одночасье были обрушены все достижения прошлых десятилетий, даже столетий. Официальная Гаага из надежного партнера превратилась в закоперщика введения односторонних ограничительных мер ЕС, в наш адрес посыпались надуманные, ничем не подтвержденные обвинения в кибернападениях, шпионаже, подрыве конституционных основ, нарушении воздушного пространства и прочее. О том, что регулярной практикой стала высылка российских дипломатов под надуманными предлогами, уже и говорить не приходится. Кроме того, еще в 2018 году, до завершения уголовного расследования и до начала судебного процесса, Нидерланды вместе с Австралией обвинили российскую сторону в причастности к крушению рейса МН17 в небе над Донбассом.В итоге двусторонние отношения деградировали и находятся сейчас в плачевном состоянии. Политический диалог приостановлен, едва теплятся контакты на уровне МИД двух стран. Заморожены межпарламентские связи. На подобном фоне просел товарооборот, хотя динамика бывает разной. При этом очевидно, что нидерландский бизнес настроен на работу в России, но боится непредсказуемых действий собственных властей.Мы со своей стороны к возобновлению диалога готовы. Об этом в Гааге хорошо известно. Мы не считаем текущее положение дел нормальным. Убеждены, что оно не соответствует ожиданиям наших народов, противоречит историческому наследию. Но важно понимать, что сотрудничество – дорога с двусторонним движением, а не эгоистичное продвижение корыстных интересов одной из сторон.Сможет ли голландское руководство сменить бесперспективную и ангажированную парадигму в отношениях с нашей страной? Пусть на этот вопрос сами для себя честно ответят нидерландские политики, пусть прислушаются к голосам своих избирателей.– Приехали ли новые дипломаты на место высланных, нет ли проблем с получением дипломатических виз?– Что касается сотрудников дипмиссий России и Нидерландов и визовых вопросов, то данная тематика является предметом рабочих контактов на уровне МИД наших стран. Существенных недопониманий и разногласий по данному поводу не наблюдаем.– Россия ранее уведомила Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между странами, оно прекратит действовать с 1 января 2022 года. Тем не менее, в Минфине Нидерландов РИА Новости сообщили, что продолжат усилия по налаживанию диалога с Россией и решению проблемы до конца года. Есть ли шанс продолжить переговоры и найти приемлемое для обеих сторон решение? Если нет, то как будут регулироваться отношения двух стран в налоговой сфере?– Как известно, Нидерланды являются весьма удобной юрисдикцией для учреждения офшорных компаний. Сами голландцы называют их более точно – компании-"почтовые ящики", потому что они не ведут в стране никакой деятельности и служат лишь для сокрытия прибыли от налогов. Крупнейшие глобальные ТНК используют этот механизм, что вызывает обеспокоенность налоговых ведомств многих государств мира. Широкую известность получил случай с компанией Google, а на днях голландский Национальный контактный пункт ОЭСР начал соответствующее расследование в отношении американской компании Chevron.Россия была вынуждена предпринять аналогичные меры, так как Нидерланды являются второй после Кипра юрисдикцией по количеству компаний, получающих дивиденды и проценты от российских организаций. В 2020 году президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение ставки налогов на дивиденды, выводимые в офшорные юрисдикции, до 15%. Однако переговоры с нидерландскими партнерами по внесению изменений в двустороннее соглашение зашли в тупик. В отличие от Мальты, Кипра и Люксембурга, Нидерланды не проявили готовности принять предложения министерства финансов России. В отсутствие конструктивных предложений с их стороны был запущен механизм денонсации соглашения, которое прекратит свое действие с 1 января 2022 года.– Как повлияла пандемия коронавируса на торгово-экономическое сотрудничество России и Нидерландов? О чем говорит статистика?– Торгово-экономическая составляющая нашего сотрудничества пока выдерживает проверку на прочность. Нидерланды наряду с ФРГ и КНР традиционно входят в тройку ведущих торговых партнеров России. За 2020 год товарооборот сократился на 41,6 % до 28,6 миллиарда долларов США. В 2020 году российский экспорт в Нидерланды уменьшился на 44,6 % – с 44,7 до 24,8 миллиарда долларов США. Импорт в Россию сократился незначительно – на 5,7%: с 4 до 3,7 миллиарда долларов США. Однако по данным за первые пять месяцев текущего года наблюдается определенный рост товарооборота – порядка 23%.Нидерланды сохраняют ведущие позиции по инвестиционному сотрудничеству. По данным Центробанка России, объем накопленных в России прямых инвестиций из Нидерландов на 1 января 2021 года составил 46,7 миллиарда долларов США, а из России в Нидерланды – 33,8 миллиарда долларов США. Нидерланды являются второй после Кипра страной по объему таких инвестиций в России и первой по объему поступивших, но при этом значительная часть инвестиций является финансовыми средствами, перераспределяемыми внутри холдинговых структур между их подразделениями, зарегистрированными в России и Нидерландах.– Пандемия заставила многие страны объединить усилия для борьбы с вирусом. Есть ли взаимодействие между минздравами наших стран по противодействию коронавирусу? Проявляют ли в Нидерландах интерес к российским вакцинам, в частности "Спутник V"?– Распространение новой коронавирусной инфекции стало вызовом глобального масштаба. Бороться с ним можно только объединяя усилия. Однако сотрудничества министерств здравоохранения наших стран по данной проблематике пока наладить не удалось. По имеющейся информации, российская компания ООО "Хирана+" совместно с нидерландской "Демкон" разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19. Ожидается, что опытный экземпляр появится в августе 2021 года. Взаимодействие по линии минздравов развивается в формате встреч профильной рабочей группы Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству (СКЭС) между Россией и Нидерландами. К сожалению, в прошлом году ее заседание провести не получилось по понятным санитарно-эпидемиологическим причинам. Надеемся, что в 2021 году встречу все же удастся организовать.Ценим помощь наших нидерландских коллег в организации нескольких вывозных рейсов из Амстердама в Москву и из Москвы в Амстердам в мае-сентябре 2020 года. Помочь гражданам в сложной ситуации удалось благодаря тесной координации соответствующих ведомств России и Нидерландов, прежде всего внешнеполитических.Наша вакцина "Спутник V" известна голландцам. Они знают о ее успешном применении в России и ряде других государств мира. В то же время в этом вопросе Гаага равняется на ЕС: ожидает соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств, которое рассматривает российскую заявку.– Еще в марте голландский портал Follow the Money сообщил, что Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу, несмотря на то, что дипломатические отношения и сотрудничество в энергетической сфере между странами были заморожены после катастрофы на востоке Украины. Так, издание утверждает, что в 2017 году возобновила свою деятельность российско-нидерландская рабочая группа по энергетике. Можете ли подтвердить эту информацию? Страны ведут сотрудничество по энергетике?– Не думаю, что стоит принимать за чистую монету все, что пишут на просторах сети интернет. Тайная дипломатия, как вы знаете, давно канула в Лету. Речь идет о нормальном взаимодействии в рамках еще одной рабочей группы двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее существование, повестку дня и факт проведения очередной встречи в феврале 2020 года никто никогда не скрывал. Обсуждались, в том числе, вопросы развития возобновляемой энергии, фактор изменения климата и многое другое.Энергоносители – ни для кого не секрет, достаточно посмотреть статистику – одна из основных категорий двустороннего экспорта и импорта. Скажу больше, продолжают реализовываться крупные проекты, не только по добыче или сжижению газа, но в том числе в сфере возобновляемых источников энергии.Возвращаясь к теме рабочих групп, хочу отметить, что всего их пять. Кроме упомянутых – по энергетике и здравоохранению – действуют также рабочие группы по сельскому хозяйству, транспорту и инновациям. Их деятельность мы оцениваем сугубо положительно. Тем не менее приходится признать, что давно ощущается нехватка встречи самой СКЭС, то есть крупного межправительственного форума, в рамках которого можно было бы обсудить весь спектр актуальных вопросов экономического сотрудничества. К сожалению, последний раз такая полноформатная встреча проводилась в конце 2013 года. В данном вопросе мяч на стороне нидерландских властей.– Говоря о российско-нидерландских отношениях, нельзя обойти болезненный вопрос, а именно – трагедию с рейсом МН17. В июне Окружной суд Гааги перешел к рассмотрению дела по существу. На этот раз суд озвучил выводы российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" относительно характера повреждений самолета, а также включил многие его отчеты. Можно ли это считать позитивным сигналом о желании Гааги принять во внимание данные Москвы, которые в течение нескольких лет игнорировались?– Хотел бы, прежде всего, напомнить, что Россия не является стороной уголовного процесса в Окружном суде Гааги. Обвинения предъявлены гражданам России, поэтому мы следим за ходом процесса с точки зрения соблюдения их прав. Что касается вашего вопроса, действительно, Окружной суд Гааги приступил к рассмотрению уголовного дела о катастрофе МН17 по существу. Документы, подготовленные специалистами российского концерна "Алмаз-Антей", насколько нам известно, были приобщены к материалам дела, а российские эксперты были дополнительно опрошены следственным судьей. Однако судьи в ходе прошедших заседаний лишь озвучили основные собранные по итогам следственных действий доказательства, но не высказали каких-то собственных соображений и выводов на сей счет. Это касается и материалов "Алмаз-Антея". Не предвосхищая итогов судебного процесса, рассчитываем, тем не менее, что сведения, представленные российским концерном, будут тщательно изучены судом и учтены при вынесении решения. Надеемся, что суд также примет к сведению и иные ранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные, а также рассекреченные документы Минобороны России, согласно которым, ракета, предположительно сбившая малайзийский Boeing, была передана в 1986 году воинской части на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.– МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что США утаивают факты колоссальной важности, отказываясь предоставлять спутниковые снимки июля 2014 года по катастрофе МН17. Поднимается ли этот вопрос в диалоге с голландцами? Что они по этому поводу думают?– В ходе последнего блока заседаний суд подтвердил, что США действительно категорически отказываются предоставить спутниковые снимки, которые якобы свидетельствуют в пользу "официальной" версии следствия о причинах трагедии. И это несмотря на то, что голландская сторона пыталась, по словам судей, довести до сведения американских коллег важность раскрытия таких данных для целей уголовного процесса. Как мы понимаем, для Гааги данный вопрос закрыт.Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла о проблемах в расследовании, об однобокой интерпретации собранных следователями доказательств. С одной стороны, на веру принимаются такого рода ненадежные данные, как заявления американцев со ссылкой на якобы имеющиеся у них закрытые спутниковые снимки, с другой – отметаются любые переданные российской стороной официальные материалы. Хотелось бы надеяться, что суд не будет повторять подобных ошибок.– Не рассматривает ли Москва возможность возвращения к трехсторонним консультациям с Нидерландами и Австралией по МН17, из которых она вышла в 2020 году? Есть ли у РФ диалог по этой теме с голландскими компетентными органами?– Мы неоднократно заявляли о причинах прекращения трехсторонних консультаций. Гаага, подав межгосударственную жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), попросту лишила такую работу всякого смысла. Мы по-прежнему не исключаем возможности взаимодействия с компетентными органами Нидерландов в других форматах, однако надежды на эффективное сотрудничество все меньше. Например, Россия оказывала содействие нанятой голландцами НКО "Фонд безопасности полетов" в расследовании вопроса о незакрытии Украиной воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта в июле 2014 года. Однако итоги такой работы, как известно, оказались крайне поверхностными и ничуть не прояснили ситуацию. Представленные же российской стороной аргументы, прямо подтверждающие недобросовестность действий Киева, как водится, были попросту проигнорированы.В связи с этим хотел бы отметить, что 22 июля Российская Федерация подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ. В наших материалах мы обращаем внимание на то, что нежелание киевских властей ограничить полеты над зоной боевых действий повлекло за собой катастрофу рейса МН17. В данной жалобе Россия обращает внимание и на другие незаконные деяния Украины, такие как дискриминация русскоязычного населения и российских предприятий, водная блокада Крыма, преступления в ходе так называемых антитеррористических операций на Донбассе и прочие.Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе.– Говоря о другом судебном процессе в Нидерландах – по делу о скифском золоте – Апелляционный суд Амстердама сообщил, что вынесет вердикт 14 сентября. Как вы считаете, может ли Россия рассчитывать на возвращение коллекции?– Россия не является стороной данного процесса, хотя и следит за его ходом. Это изначально спор между крымскими музеями, которым принадлежит коллекция, и музеем Алларда Пирсона в Амстердаме, куда экспонаты были временно вывезены для целей проведения выставки. Как представляется, у музеев Крыма имеется на сей счет сильная правовая аргументация. Надеемся, что судьи апелляционной инстанции к ней прислушаются и примут решение о возвращении культурных ценностей на родину, в Крым.– Поговорим теперь о вопросах, касающихся Организации по запрещению химического оружия. Есть ли перспектива восстановления Сирии в правах в ОЗХО? Ведется ли обсуждение этого вопроса?– Пока говорить об этом рано. Прошедшая 97-я сессия исполсовета стала первым заседанием руководящих органов ОЗХО с момента принятия в апреле карательного решения о поражении Сирии в правах и привилегиях по КЗХО. Делегациям еще предстоит оценить масштабы и последствия такого шага и понять, как действовать в этой связи дальше. В первую очередь это касается, разумеется, самой Сирии. Однако ни у кого нет сомнений в том, что вести дальше дела как обычно уже не получится.Так называемые друзья Сирии прекрасно понимают, что выставленные ими к Дамаску ультимативные условия нереализуемы. По сути, сирийцам предлагают покаяться в прегрешениях, которых они не совершали. Таким образом, никто не питает иллюзий насчет возможного изменения ситуации к лучшему.Однако, несмотря ни на что, Дамаск продолжает ответственно выполнять свои обязательства по КЗХО и тесно взаимодействовать с Организацией в рамках этого международного договора. Приветствуем такой конструктивный настрой сирийских партнеров.– Не намерена ли Россия урезать свое участие в Организации, особенно финансовое, учитывая то, что, как вы говорили ранее, ОЗХО превращается в инструмент политического давления на неугодные страны в целях достижения своих геополитических интересов, что ведет к краху Организации?– Для начала должен сказать, что Россия всегда выступала и выступает в пользу укрепления международной безопасности, а в конечном итоге – избавления мира от различных видов ОМУ. Россия стояла у истоков создания Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). На сегодняшний день участниками Конвенции являются 193 государства. Этот международный договор по праву считался одним из самых успешных разоруженческих механизмов. Авторитет созданной для осуществления Конвенции ОЗХО в системе международных структур в сфере разоружения и нераспространения до недавнего времени был на очень высоком уровне: в 2013 году Организация за свою деятельность была удостоена Нобелевской премии мира.При этом вы правы, что в последние годы работа на гаагской площадке вызывает все больше вопросов и нареканий. Не только с нашей стороны. И это относится не к ОЗХО как таковой, а к ее Техническому секретариату (ТС) и группе западных активистов во главе с США, стремящихся переформатировать Организацию под свои геополитические интересы, подменяя международное право своими выдуманными правилами. Есть достаточное количество государств-участников, которые серьезно озабочены усугубляющимся расколом в Организации, отходом от некогда незыблемых принципов взаимного учета интересов и консенсусного решения вопросов.В то же время нельзя забывать о немаловажной роли, особенно для развивающихся стран, которую играет ОЗХО в содействии экономическому и технологическому развитию государств в области использования химии в мирных целях. Однако – и это, безусловно, вызывает сожаление – многие развитые государства не спешат делиться своими наработками и оборудованием в этой области, а также практикуют санкции и другие ограничительные меры. Словом, ОЗХО до сих пор востребована, и мы намерены предпринимать все возможное для исправления положения. Поэтому ни о каком урезанном участии России в организации не может быть и речи. Мы продолжаем работу в ОЗХО, направленную на защиту международного права, соблюдение положений КЗХО, защиту законных интересов Российской Федерации и других участников КЗХО.Что касается упомянутого вами сокращения финансирования, то мы со всей ответственностью выполняем возложенные на нас по Конвенции обязательства, в том числе и финансового характера. В то же время, не намерены участвовать в спонсировании решений, принятых в нарушение КЗХО и противоречащих ее положениям. Удерживаем из наших ежегодных взносов сумму, предназначенную на деятельность нелегитимной атрибуции.– Республиканцы в США призвали президента Джо Байдена ввести против РФ вторую часть санкций по химоружию. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как бы вы могли это прокомментировать? Как будет реагировать Россия, если Вашингтон ведет такие санкции?– Взятая на вооружение странами Запада во главе с США тактика санкционного давления глубоко порочна. Видим, что в ход идут любые надуманные предлоги и "дело Навального" – яркое тому подтверждение. Мы всегда подчеркивали: разговаривать с Россией на языке ультиматумов нельзя. Могу только еще раз напомнить принцип взаимности в дипломатии. Любые шаги неизбежно влекут за собой ответные действия.Здесь же, в Гааге, мы занимаемся конкретными вопросами повестки дня ОЗХО. Тематика двусторонних взаимоотношений лежит в плоскости прямых контактов Москвы и Вашингтона. Таким образом, все, так или иначе, гипотетические рестриктивные меры в наш адрес со стороны США – это, скорее, вопрос двустороннего характера.– Продолжает ли Россия добиваться от ОЗХО какой-либо документации, фактов по инциденту с Навальным? Есть ли ответ?– В то время как в адрес нашей страны продолжают сыпаться голословные обвинения в связи с "делом Навального", мы до сих пор так и не получили доказательств так называемого отравления российского блогера – ни от германской стороны, ни от Технического секретариата ОЗХО. Между тем, вокруг этого инцидента происходит много странного, вся эта история изобилует нестыковками, противоречиями и домыслами.Чего стоят только закулисные игры тандема ФРГ-техсекретариат в связи с оказанием Берлину техсодействия по этому инциденту. Нас долгое время держали в неведении, а то и вовсе дезинформировали по поводу отправки в Германию группы экспертов ОЗХО для отбора и последующего анализа проб у российского блогера. В ответ на наши вопросы техсекретариат "темнил", будто он не получал никаких результатов анализов или какой-либо другой информации от германской стороны. В конечном итоге постфактум делегациям сообщили официальную версию, что визит специалистов ОЗХО в ФРГ состоялся 4-5 сентября 2020 года.Каково же было наше недоумение, когда в проекте доклада Организации об осуществлении КЗХО в 2020 году мы обнаружили, что такая поездка была осуществлена 20 августа 2020 года! На недавно завершившей свою работу 97-й сессии исполсовета ОЗХО потребовали дать исчерпывающие объяснения на этот счет. Пока мы не получили сколько-нибудь вразумительных и доказательных объяснений. Все они свелись к утверждению германской стороны, что "произошла какая-то техническая ошибка". Прямо скажу, для нас это звучит неубедительно. Целый ряд обстоятельств, включая сказанное выше, побуждает нас к повышенной бдительности, в особенности по столь чувствительной теме. Примечательно и то, что все это время техсекретариат ОЗХО хранит молчание.Произошедшее лишний раз свидетельствует о том, что вся эта неприглядная история с мнимым отравлением срежиссированна извне с вполне понятными целями.– В последнее время в западной прессе появились многочисленные "независимые расследования", которые представляют якобы убедительную экспертную точку зрения по широкому спектру вопросов повестки дня ОЗХО. Влияют ли такие публикации на работу организации?– Прежде всего, хотел бы сказать, что прием с проведением фальшивых расследований не нов. Им уже давно пользуются наши недруги. Возьмем, к примеру, информацию, распространяемую направо и налево аффилированной с террористическими группами и разведслужбами ряда стран псевдогумманитарной организацией "Белые каски", чьи фальшивые вбросы мы не раз доказательно опровергали. Или скажем, активность пресловутой Bellingcat. Не секрет, что за деятельностью этого интернет-издания стоят различные госструктуры, а в состав команды так называемых независимых расследователей входят отставные военные, ветераны спецслужб, работники грантовых фондов. Собственно, в существовании таких образований нет ничего особенного, но они априори не могут позиционировать себя, как беспристрастные и не ангажированные. Их цель – осуществление направленной дезинформационной работы и дискредитация изысканий действительно непредвзятых международных экспертов, чьи взгляды выбиваются из общего западного мейнстрима.Свою же задачу видим в донесении российской точки зрения, подкрепляя ее выверенными техническими и научными данными. В отличие от наших оппонентов и подчиненных им различных расследовательских объединений, готовы с фактами на руках и в открытой профессиональной дискуссии отстаивать свою точку зрения. К сожалению, ни руководство техсекретариата ОЗХО, ни различные западные структуры к этому не готовы и всячески избегают предметного разговора, прикрываясь демагогическими лозунгами.

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742329455.html

https://ria.ru/20210727/isk-1743141759.html

https://ria.ru/20210729/mh17-1743431085.html

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743246889.html

https://ria.ru/20210724/mh17-1742713189.html

https://ria.ru/20210722/zakharova-1742404399.html

https://ria.ru/20210717/navalnyy-1741706133.html

https://ria.ru/20210716/gosduma-1741511021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, концерн пво "алмаз-антей", европейский суд по правам человека (еспч), сергей лавров, оэср, голландия, россия