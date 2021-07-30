https://ria.ru/20210730/mh17-1743555611.html

Эксперты проигнорировали действия Киева в день крушения MH17, заявил посол

Эксперты проигнорировали действия Киева в день крушения MH17, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2021

Эксперты проигнорировали действия Киева в день крушения MH17, заявил посол

Итоги расследования некоммерческой организации "Фонд безопасности полетов" оказались крайне поверхностными и "ничуть не прояснили ситуацию", рассказал в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:18

2021-07-30T09:18

2021-07-30T14:08

в мире

нидерланды

гаага

mh17. расследование

александр шульгин

россия

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ГААГА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. Итоги расследования некоммерческой организации "Фонд безопасности полетов" оказались крайне поверхностными и "ничуть не прояснили ситуацию", рассказал в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах Александр Шульгин.Эта НКО пыталась понять, почему украинские власти не закрыли небо для полетов в зоне, где впоследствии потерпел крушение рейс МН17 в 2014 году.Россия помогала экспертам, однако, как отметил Шульгин, аргументы Москвы, прямо подтверждающие недобросовестность действий Киева, "попросту проигнорировали".В феврале правительство Нидерландов заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского лайнера в 2014-м. Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте кабмина, это решение основано на расследовании "Фонда безопасности полетов" (Flight Safety Foundation), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годов.В своем отчете НКО пришла к выводу, что украинское правительство не знало об угрозе для гражданской авиации в то время."Фонд безопасности полетов" называет себя международной некоммерческой и независимой организацией, штаб-квартира которой расположена в США.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии из Курска.Как пояснял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210724/mh17-1742713189.html

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736188415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, нидерланды, гаага, mh17. расследование, александр шульгин, россия