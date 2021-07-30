https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html

Свобода слова в Белоруссии переросла в экстремизм, заявил Лукашенко

Свобода слова в Белоруссии переросла в экстремизм, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.07.2021

Свобода слова в Белоруссии переросла в экстремизм, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране борются не с инакомыслием или разными мнениями, а со свободой слова, которая "переросла в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:51

2021-07-30T11:51

2021-07-30T12:09

белоруссия

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минск

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране борются не с инакомыслием или разными мнениями, а со свободой слова, которая "переросла в экстремистскую деятельность".Лукашенко в пятницу проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки."Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Вырезать разные точки зрения - пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.По словам президента, одно дело - критиковать власть, и в Минске "всегда воспринимали критику адекватно". "Другая - призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные "сливы", кибератаки и доступ к личным данным", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210727/belsat-1743137324.html

https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html

https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

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белоруссия, в мире, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии