https://ria.ru/20210730/lenoblast-1743579216.html

Власти Ленобласти планируют развитие экономики Сланцевского района

Власти Ленобласти планируют развитие экономики Сланцевского района - РИА Новости, 30.07.2021

Власти Ленобласти планируют развитие экономики Сланцевского района

Власти Ленинградской области планируют в ближайшее время найти способы экономического развития Сланцевского района, в планах провести капитальный ремонт зданий, РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:15

2021-07-30T11:15

2021-07-30T11:15

ленинградская область

сланцевский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют в ближайшее время найти способы экономического развития Сланцевского района, в планах провести капитальный ремонт зданий, газификация и внедрения массового спорта, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил во время рабочей поездки в район.По его словам, на сегодняшний день одна из задач власти - найти возможность для экономического развития Сланцевского района, который сам по себе очень интересный, красивый и имеет свою уникальную историю, но ему требуется развитие экономики."Не случайно мы сегодня обсуждали разработку отдельной программы поддержки развития фермерского хозяйства Сланцевского района. Он - экологически чистый, замечательные площади, шесть тысяч гектар - в землях запаса. То есть 6 тысяч гектар земли можно вовлечь в сельхозоборот. Надо просто найти людей с горящими глазами и дать денег. И я думаю мы эти вещи сделаем. Вторая тема — это реновация и капитальный ремонт старых домов. На следующий год решено поставить 34 дома в самом старом микрорайоне города Сланцы на капитальный ремонт — сюда входит ремонт кровли, фасадов, фундаментов. Дома получат второе рождение", - сказал Дрозденко.Как отметил глава региона, город Сланцы входит в семерку малых городов Ленинградской области, которые будут в ближайшие пять лет получать дополнительное финансирование на благоустройство, реновацию, капитальный ремонт, дороги.Продолжится работа и в сфере здравоохранения - строительство и ремонт ФАПов, а также благоустройство прилегающих к ним территорий. Хотя в настоящее время главной задачей в районе остаётся вакцинация. В планах на ближайшие годы - расселить 23 аварийных дома в двух микрорайонах города, провести до 2025 года 55 километров межпоселкового газопровода и газифицировать 15 населенных пунктов. В 2022 году планируется выделить на строительство и ремонт дорог Сланцевского района до 180 миллионов рублей.Кроме того, продолжится развитие массового спорта в районе. Также со следующего года в Сланцах начнётся строительство современного центра занятости и социального обслуживания с обручающими классами и мастерскими для получения новых профессий.

https://ria.ru/20210723/indeks-1742582775.html

сланцевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сланцевский район, александр дрозденко