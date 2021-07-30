https://ria.ru/20210730/kosmos-1743557085.html

Источник опроверг данные НАСА о расследовании ситуации с модулем "Наука"

Источник опроверг данные НАСА о расследовании ситуации с модулем "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021

Источник опроверг данные НАСА о расследовании ситуации с модулем "Наука"

"Роскосмос" не планирует создавать с комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля "Наука", а информация НАСА о создании такой... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:25

2021-07-30T09:25

2021-07-30T09:32

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россия

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Роскосмос" не планирует создавать с комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля "Наука", а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал в пятницу РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."В "Роскосмосе" удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля "Наука" с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная", - сказал собеседник агентства.Ранее из переговоров Центра управления полетами с экипажем МКС стало известно, что модуль "Наука" после стыковки и при подготовке к открытию в него переходных люков с МКС неожиданно включил свои двигатели.Станция потеряла ориентацию и для компенсации возмущений от двигателей "Науки" пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". После выключения двигателей "Науки" НАСА провело брифинг, в ходе которого объявило о расследовании ситуации совместно с "Роскосмосом".

https://ria.ru/20210730/mks-1743531004.html

https://ria.ru/20210729/rogozin-1743530264.html

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в мире, наса, космос - риа наука, россия, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)