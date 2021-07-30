Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210730/kosmos-1743557085.html
Источник опроверг данные НАСА о расследовании ситуации с модулем "Наука"
Источник опроверг данные НАСА о расследовании ситуации с модулем "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021
Источник опроверг данные НАСА о расследовании ситуации с модулем "Наука"
"Роскосмос" не планирует создавать с комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля "Наука", а информация НАСА о создании такой... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:25
2021-07-30T09:32
наука
в мире
наса
космос - риа наука
россия
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e5a9e6b768a5bd2221eca30e43525f1.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Роскосмос" не планирует создавать с комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля "Наука", а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал в пятницу РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."В "Роскосмосе" удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля "Наука" с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная", - сказал собеседник агентства.Ранее из переговоров Центра управления полетами с экипажем МКС стало известно, что модуль "Наука" после стыковки и при подготовке к открытию в него переходных люков с МКС неожиданно включил свои двигатели.Станция потеряла ориентацию и для компенсации возмущений от двигателей "Науки" пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". После выключения двигателей "Науки" НАСА провело брифинг, в ходе которого объявило о расследовании ситуации совместно с "Роскосмосом".
https://ria.ru/20210730/mks-1743531004.html
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743530264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00f5e96ad350396bcd6d297ac8ee9c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, наса, космос - риа наука, россия, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
09:25 30.07.2021 (обновлено: 09:32 30.07.2021)
 
Источник опроверг данные НАСА о расследовании ситуации с модулем "Наука"

Источник: "Роскосмос" не будет расследовать незапланированное включение двигателей модуля "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Роскосмос" не планирует создавать с комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля "Наука", а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал в пятницу РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В "Роскосмосе" удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля "Наука" с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная", - сказал собеседник агентства.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 00:17Наука
В НАСА рассказали о состоянии МКС после инцидента с модулем "Наука"
Ранее из переговоров Центра управления полетами с экипажем МКС стало известно, что модуль "Наука" после стыковки и при подготовке к открытию в него переходных люков с МКС неожиданно включил свои двигатели.
Станция потеряла ориентацию и для компенсации возмущений от двигателей "Науки" пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". После выключения двигателей "Науки" НАСА провело брифинг, в ходе которого объявило о расследовании ситуации совместно с "Роскосмосом".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 23:58
"На МКС порядок": Рогозин прокомментировал ситуацию с модулем "Наука"
 
НаукаВ миреНАСАКосмос - РИА НаукаРоссияЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния