https://ria.ru/20210730/kosmonavty-1743544171.html

Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС

Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС - РИА Новости, 30.07.2021

Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к "соседям", чтобы специалисты привели топливную систему... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T06:59

2021-07-30T06:59

2021-07-30T07:29

наука

шейн кимброу

акихико хосиде

тома песке

земля

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к "соседям", чтобы специалисты привели топливную систему модуля "Наука" в безопасное состояние, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами согласовать с американскими коллегами вопрос о том, будут ли российские космонавты временно находиться на американском сегменте МКС в пятницу в ходе операции по приведению топливной системы модуля "Наука" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на модуле самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. Роскосмос при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210730/mks-1743531004.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шейн кимброу, акихико хосиде, тома песке, земля, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, в мире