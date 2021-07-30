https://ria.ru/20210730/kosmonavty-1743544171.html
Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС
Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС - РИА Новости, 30.07.2021
Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС
Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к "соседям", чтобы специалисты привели топливную систему... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T06:59
2021-07-30T06:59
2021-07-30T07:29
наука
шейн кимброу
акихико хосиде
тома песке
земля
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к "соседям", чтобы специалисты привели топливную систему модуля "Наука" в безопасное состояние, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами согласовать с американскими коллегами вопрос о том, будут ли российские космонавты временно находиться на американском сегменте МКС в пятницу в ходе операции по приведению топливной системы модуля "Наука" в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на модуле самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. Роскосмос при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210730/mks-1743531004.html
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шейн кимброу, акихико хосиде, тома песке, земля, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, в мире
06:59 30.07.2021 (обновлено: 07:29 30.07.2021)
Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС
Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС