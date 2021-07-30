Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html
Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России
Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 30.07.2021
Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал случаи гибели от коронавируса среди россиян, сделавших прививку против инфекции. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:03
2021-07-30T12:15
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:95:599:432_1920x0_80_0_0_52fbf0a01219a157092ffa31a1538bd1.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал случаи гибели от коронавируса среди россиян, сделавших прививку против инфекции.По словам специалиста, вакцинация от COVID-19 не делает человека бессмертным, однако в большинстве случаев снижает риск заражения или тяжелого течения болезни."Тяжелые онкологические, сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации, практически всегда умирают от присоединившихся инфекций. В основном это пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. Сегодня к этим микроорганизмам присоединился и коронавирус", — написал врач в своем Telegram-канале.Мясников подчеркнул, что у пожилых, имеющих тяжелые заболевания, иммунный ответ на вакцину слабее, чем у других, что снижает ее эффективность. Тем не менее прививки, в том числе от коронавируса, для них наиболее необходимы, поскольку повышают шансы выжить, подытожил специалист.Накануне председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе зафиксировали случаи смерти от коронавируса среди пациентов, которые прошли вакцинацию. По его словам, это связано с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических и других.
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743553346.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:18:600:467_1920x0_80_0_0_441304fcc74b450207a1bfeee8b16168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
10:03 30.07.2021 (обновлено: 12:15 30.07.2021)
 
Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России

Доктор Мясников объяснил случаи гибели привившихся от коронавируса в России

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал случаи гибели от коронавируса среди россиян, сделавших прививку против инфекции.
По словам специалиста, вакцинация от COVID-19 не делает человека бессмертным, однако в большинстве случаев снижает риск заражения или тяжелого течения болезни.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
7 июля, 13:56Распространение коронавируса
"Тяжелые онкологические, сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации, практически всегда умирают от присоединившихся инфекций. В основном это пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. Сегодня к этим микроорганизмам присоединился и коронавирус", — написал врач в своем Telegram-канале.
Мясников подчеркнул, что у пожилых, имеющих тяжелые заболевания, иммунный ответ на вакцину слабее, чем у других, что снижает ее эффективность. Тем не менее прививки, в том числе от коронавируса, для них наиболее необходимы, поскольку повышают шансы выжить, подытожил специалист.
Накануне председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе зафиксировали случаи смерти от коронавируса среди пациентов, которые прошли вакцинацию. По его словам, это связано с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических и других.
Посетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 08:58Распространение коронавируса
В Петербурге ужесточили требования к вакцинации сотрудников от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния