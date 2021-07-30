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Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России
Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 30.07.2021
Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал случаи гибели от коронавируса среди россиян, сделавших прививку против инфекции. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:03
2021-07-30T10:03
2021-07-30T12:15
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал случаи гибели от коронавируса среди россиян, сделавших прививку против инфекции.По словам специалиста, вакцинация от COVID-19 не делает человека бессмертным, однако в большинстве случаев снижает риск заражения или тяжелого течения болезни."Тяжелые онкологические, сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации, практически всегда умирают от присоединившихся инфекций. В основном это пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. Сегодня к этим микроорганизмам присоединился и коронавирус", — написал врач в своем Telegram-канале.Мясников подчеркнул, что у пожилых, имеющих тяжелые заболевания, иммунный ответ на вакцину слабее, чем у других, что снижает ее эффективность. Тем не менее прививки, в том числе от коронавируса, для них наиболее необходимы, поскольку повышают шансы выжить, подытожил специалист.Накануне председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе зафиксировали случаи смерти от коронавируса среди пациентов, которые прошли вакцинацию. По его словам, это связано с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических и других.
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743553346.html
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
10:03 30.07.2021 (обновлено: 12:15 30.07.2021)
Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России
Доктор Мясников объяснил случаи гибели привившихся от коронавируса в России