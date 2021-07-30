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Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов - РИА Новости, 30.07.2021
Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
Россия откажется от импортной техники и приступит к производству специального оборудования для автономных судов на базе отечественных разработок, которые в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T03:55
2021-07-30T03:55
александр пинский
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
великий новгород
технологии
экономика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Россия откажется от импортной техники и приступит к производству специального оборудования для автономных судов на базе отечественных разработок, которые в перспективе рассматривается, в том числе и для поставок на экспорт, заявил РИА Новости руководитель отраслевого центра "Маринет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский.По его словам, развитие автономного судовождения вошло в число специальных проектов-маяков НТИ. "В рамках проекта-маяка "Автономное судовождение", помимо запуска нескольких автономных судов, произойдет адаптация навигационной инфраструктуры для автономного судовождения и создание всего набора отечественных элементов, необходимых для этой технологии", - рассказал Пинский. Соответствующий проект будет представлен на форуме "Архипелаг 2121".Он отметил, что сейчас существует много береговых навигационных систем, обеспечивающих движение морских и речных судов, но инфраструктуру нужно адаптировать к самоуправляемым судам. Её тестирование будет реализовано в рамках проекта-маяка, а в перспективе она может быть масштабирована и в России, и за рубежом."Вторая задача – это обеспечить производство отечественных технических средств, и не только, программного обеспечения, но аппаратной части, которая используется на судах. Сейчас большинство радиоэлектроники, используемой и на берегу, и на судах, является импортным. Радиолокационные станции, видеокамеры, комплексы спутниковой связи – практически все это зарубежное", - объяснил эксперт. Таким образом, Россия обеспечит технологическую независимость в сегменте автономного судовождения и сможет выводить свое оборудование на мировой рынок.Минпромторг РФ в феврале прошлого года начал разработку правовой базы для опытной эксплуатации морских автономных судов под флагом РФ. В настоящее время под эгидой отраслевого центра "Маринет" реализуется крупнейший в мире проект по автономному судовождению, в котором участвуют три ведущие судоходные компании России: "Совкомфлот", "Росморпорт" и "Пола Райз". В его рамках впервые в мире создаются технические и правовые условия для коммерческой эксплуатации автономных судов.Правительство РФ 8 декабря опубликовало постановление, согласно которому эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под флагом РФ пройдет с декабря 2020 по декабрь 2025 года. Участие в нем принимают автономные суда под российским флагом, зарегистрированные капитанами морских портов, расположенных в 11 регионах: Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской и Сахалинской областях, а также в Петербурге.
https://ria.ru/20210729/produkt-1743306236.html
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александр пинский, россия, национальная технологическая инициатива (нти), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), великий новгород, технологии, экономика
03:55 30.07.2021
 
Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов

Глава центра "Маринет" НТИ Пинский: Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСудостроительный комплекс "Звезда"
Судостроительный комплекс Звезда - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Россия откажется от импортной техники и приступит к производству специального оборудования для автономных судов на базе отечественных разработок, которые в перспективе рассматривается, в том числе и для поставок на экспорт, заявил РИА Новости руководитель отраслевого центра "Маринет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский.
По его словам, развитие автономного судовождения вошло в число специальных проектов-маяков НТИ. "В рамках проекта-маяка "Автономное судовождение", помимо запуска нескольких автономных судов, произойдет адаптация навигационной инфраструктуры для автономного судовождения и создание всего набора отечественных элементов, необходимых для этой технологии", - рассказал Пинский. Соответствующий проект будет представлен на форуме "Архипелаг 2121".
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Вчера, 08:00
Российский продукт заполонил крупнейший рынок мира
Он отметил, что сейчас существует много береговых навигационных систем, обеспечивающих движение морских и речных судов, но инфраструктуру нужно адаптировать к самоуправляемым судам. Её тестирование будет реализовано в рамках проекта-маяка, а в перспективе она может быть масштабирована и в России, и за рубежом.
"Вторая задача – это обеспечить производство отечественных технических средств, и не только, программного обеспечения, но аппаратной части, которая используется на судах. Сейчас большинство радиоэлектроники, используемой и на берегу, и на судах, является импортным. Радиолокационные станции, видеокамеры, комплексы спутниковой связи – практически все это зарубежное", - объяснил эксперт. Таким образом, Россия обеспечит технологическую независимость в сегменте автономного судовождения и сможет выводить свое оборудование на мировой рынок.
Минпромторг РФ в феврале прошлого года начал разработку правовой базы для опытной эксплуатации морских автономных судов под флагом РФ. В настоящее время под эгидой отраслевого центра "Маринет" реализуется крупнейший в мире проект по автономному судовождению, в котором участвуют три ведущие судоходные компании России: "Совкомфлот", "Росморпорт" и "Пола Райз". В его рамках впервые в мире создаются технические и правовые условия для коммерческой эксплуатации автономных судов.
Правительство РФ 8 декабря опубликовало постановление, согласно которому эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под флагом РФ пройдет с декабря 2020 по декабрь 2025 года. Участие в нем принимают автономные суда под российским флагом, зарегистрированные капитанами морских портов, расположенных в 11 регионах: Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской и Сахалинской областях, а также в Петербурге.
Нефтетанкеры - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
03:43
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Александр ПинскийРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Великий НовгородТехнологииЭкономика
 
 
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