Российские ученые нашли мутацию, помогающую коронавирусу обходить иммунитет

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ученые из России нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, сообщила пресс-служба Сколтеха.Исследователи Сколтеха, петербуржских научных и медицинских учреждений, а также из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова изучили самый продолжительный известный случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней.Как отметили авторы работы, коронавирус непрерывно мутирует. Надолго задерживаясь в организме, он способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ. Это делает пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции вируса.Один из таких случаев зафиксировали у инфицированной с поздней стадией неходжкинской B-клеточной лимфомы. Полногеномное секвенирование и филогенетический анализ подтвердили, что все время болезни пациентка была заражена одним и тем же коронавирусом. Судя по всему, сама она инфекцию не распространила, так как в глобальной базе данных GISAID для отслеживания случаев заражения SARS-CoV-2 не нашлось похожих образцов."Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", — уточняется в сообщении.Результаты, полученные учёными, указывают на то, что уклонение от Т-клеток – недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ученые из России нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, сообщила пресс-служба Сколтеха.
Исследователи Сколтеха, петербуржских научных и медицинских учреждений, а также из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова изучили самый продолжительный известный случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней.
Как отметили авторы работы, коронавирус непрерывно мутирует. Надолго задерживаясь в организме, он способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ. Это делает пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции вируса.
Один из таких случаев зафиксировали у инфицированной с поздней стадией неходжкинской B-клеточной лимфомы. Полногеномное секвенирование и филогенетический анализ подтвердили, что все время болезни пациентка была заражена одним и тем же коронавирусом. Судя по всему, сама она инфекцию не распространила, так как в глобальной базе данных GISAID для отслеживания случаев заражения SARS-CoV-2 не нашлось похожих образцов.
"Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", — уточняется в сообщении.
Результаты, полученные учёными, указывают на то, что уклонение от Т-клеток – недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.
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