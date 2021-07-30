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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/immunitet-1743658915.html
Российские ученые нашли мутацию, помогающую коронавирусу обходить иммунитет
Российские ученые нашли мутацию, помогающую коронавирусу обходить иммунитет - РИА Новости, 30.07.2021
Российские ученые нашли мутацию, помогающую коронавирусу обходить иммунитет
Ученые из России нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, сообщила пресс-служба Сколтеха. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:45
2021-07-30T16:57
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
сколковский институт науки и технологий
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ученые из России нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, сообщила пресс-служба Сколтеха.Исследователи Сколтеха, петербуржских научных и медицинских учреждений, а также из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова изучили самый продолжительный известный случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней.Как отметили авторы работы, коронавирус непрерывно мутирует. Надолго задерживаясь в организме, он способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ. Это делает пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции вируса.Один из таких случаев зафиксировали у инфицированной с поздней стадией неходжкинской B-клеточной лимфомы. Полногеномное секвенирование и филогенетический анализ подтвердили, что все время болезни пациентка была заражена одним и тем же коронавирусом. Судя по всему, сама она инфекцию не распространила, так как в глобальной базе данных GISAID для отслеживания случаев заражения SARS-CoV-2 не нашлось похожих образцов."Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", — уточняется в сообщении.Результаты, полученные учёными, указывают на то, что уклонение от Т-клеток – недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, сколковский институт науки и технологий, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:45 30.07.2021 (обновлено: 16:57 30.07.2021)
 
Российские ученые нашли мутацию, помогающую коронавирусу обходить иммунитет

Исследование самого длинного случая COVID-19 позволило найти мутации, помогающие обходить иммунитет

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ученые из России нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, сообщила пресс-служба Сколтеха.
Исследователи Сколтеха, петербуржских научных и медицинских учреждений, а также из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова изучили самый продолжительный известный случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней.
Генетические мутации - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 12:52Наука
Ученые проверили, может ли коронавирус встраиваться в ДНК человека
Как отметили авторы работы, коронавирус непрерывно мутирует. Надолго задерживаясь в организме, он способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ. Это делает пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции вируса.
Один из таких случаев зафиксировали у инфицированной с поздней стадией неходжкинской B-клеточной лимфомы. Полногеномное секвенирование и филогенетический анализ подтвердили, что все время болезни пациентка была заражена одним и тем же коронавирусом. Судя по всему, сама она инфекцию не распространила, так как в глобальной базе данных GISAID для отслеживания случаев заражения SARS-CoV-2 не нашлось похожих образцов.
"Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", — уточняется в сообщении.
Результаты, полученные учёными, указывают на то, что уклонение от Т-клеток – недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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