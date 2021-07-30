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Жители афганского Герата рассказали о боях за город
Жители афганского Герата рассказали о боях за город - РИА Новости, 30.07.2021
Жители афганского Герата рассказали о боях за город
Бои между армией и боевиками "Талибана"* (движение запрещено в РФ) идут на окраинах города Герат. В самом городе все под контролем силовиков, рассказал РИА... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:20
2021-07-30T18:20
2021-07-30T18:20
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КАБУЛ, 30 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бои между армией и боевиками "Талибана"* (движение запрещено в РФ) идут на окраинах города Герат. В самом городе все под контролем силовиков, рассказал РИА Новости житель города.Он также добавил, что бои в том числе идут в 12 километрах к югу от Герата на трассе в аэропорт.Ранее на сайте миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в афганском Герате, один сотрудник полиции погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии подвергся огню из стрелкового оружия и гранатометов.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция)
Жители афганского Герата рассказали о боях за город
Житель Герата: бои между армией и боевиками "Талибана"* идут на окраинах города